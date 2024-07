Mi Jardín de Flores

Fuerte Reclamo de la Comunidad Universitaria al Gobierno de David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Nunca había visto un operativo de seguridad como el que nos generaron para dizque cuidarnos, ustedes no sirven para nada. Ya se lo dije a mi amigo David Monreal que su gente no sirve. Que estos operativos nos pusieron en peligro y golpearon a uno de nuestros diputados. Se lo digo en su cara, no sirven para nada.: Ernesto Gonzalez Romo, al general Arturo Medina Mayoral.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 1 de Julio de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Comunidad Universitaria Reclama Fuertemente al Gobierno del Estado por Privación Ilegal del Estudiante Juan Francisco Rodarte

¡SANTO DIOS! Ahora fue un estudiante de la UAZ, Juan Francisco Rodarte Martínez, quien fue privado ilegalmente de la libertad por criminales armados, como lo publica hoy nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas.

-PERO SE le armó un pedotote al David, madre Teresa, por poco se lo come vivo la comunidad universitaria, rector incluido, porque el muchacho, además, es un destacado alumno y deportistas que ha puesto en alto el nombre de la máxima casa de estudios, mi amada alma mater; entonces da coraje y decepción de tener un pinchurriento desgobierno que no sirve pa maldita la cosa, está castrado, por eso el Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la UAZ, publicó el siguiente desplegado:

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD ZACATECANA: POR MEDIO del presente, instamos a las autoridades correspondientes para que efectúen las indagaciones pertinentes que permitan dar con el paradero sano y salvo de Juan Francisco Rodarte Martínez, estudiante de la Unidad Académica de Agronomía, desaparecido desde el pasado 27 de junio. LA UAZ lamenta y se solidariza en estos momentos con familiares y amigos, sumándose a la exigencia para que pronto esté de vuelta con sus seres queridos, amistades y compañeros. ATENTAMENTE SOMOS ARTE, ciencia y desarrollo cultural DR. RUBÉN de Jesús Ibarra Reyes RECTOR . PERO EL de la comunidad universitaria estuvo más fuerte, pues el reclamo fue mediante una carta abierta fi rmada por pura gente pesada de la UAZ, dirigida A LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Zacatecas A LA SECRETARÍA General de Gobierno del Estado de Zacatecas AL GOBERNADOR del Estado de Zacatecas NOS DIRIGIMOS a ustedes con gran preocupación y urgencia. Uno de nuestros estudiantes más destacados de la Unidad Académica de Agronomía, Juan Francisco Rodarte Martinez (Johnny) ha sido víctima de la inseguridad que sufre nuestro estado. Este joven es un brillante alumno y también una persona de extraordinarios valores, cuyo futuro y contribución a nuestra comunidad (seleccionado del equipo de Handball) está en riesgo por este acto inhumano. LES EXIGIMOS, como autoridades competentes, que actúen con la mayor prontitud y efi cacia para garantizar la liberación segura e inmediata de nuestro querido estudiante. SOLICITAMOS a la sociedad que permanezca alerta y colabore proporcionando cualquier información relevante que pueda ayudar a su localización y rescate. EN ESTE momento, la comunidad universitaria está alerta. Ya no toleraremos tanto acto de barbarie y violencia en nuestro estado. POR LA comunidad universitaria: PLASMARON sus nombre 51 Doctores y Maestros de la UAZ.

Y ESO QUE fue domingo, si ha sido entre semana el broncón hubiera sido peor, con la UAZ cuidado, recuerden la mega marcha que le hicieron los estudiantes a El RaTello, fueron miles los que salieron a manifestarse y a mentarle la madre al asustado Narizón, que ya no hallaba dónde esconderse: Yo no la maté’, decía al borde del llanto; se le arrugó más el asterisco.

SI EL Johnny no aparece, no quisiera estar en los zapatos del David: le van a recordar a su jefecita a todo pulmón, miles y miles de estudiantes no sólo de la UAZ, sino de todas las universidades, Zacatecas está muy enojado con el David.

-Y CÓMO no estarlo, si todos los malditos días hay asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos a mano armada, mucho desempleo y la 4T nomás no aterriza por culpa de este gobierno inepto.

YA VIENEN las vacaciones de verano y el turismo seguirá brillando por su ausencia, ¿quién va querer visitarnos si el narco sigue privando ilegalmente la libertad de quien le venga en gana, se imaginan que un turista sea secuestrado, que una turista sea violada, asesinada o asaltada? ¡Ni madres!, por eso no vienen, ya lo han dicho hasta guías de turistas, ¡la gente tiene mucho miedo!

Zacatecas Cierra fin de mes con 9 Asesinatos

ME ACABAN de mandar los últimos dos informes de fi n de mes: el sábado 29 de junio se cometieron 7 asesinatos y ayer domingo se cometieron dos; el gobierno de David guardó 3 en el clóset: el sábado uno y el domingo los dos; esto lo hace para engañar a los zacatecanos y presumir su falso ‘Año de la Paz 2024, pero el propio Gobierno de México lo desnuda, lo pone en su lugar y… .

¡EXTRA, extra, extra!, ¡en estos momentos me están informando que ya fue rescatado Jhonny., pero ahora a quien no encuentran a su prima Adsiri Joselín de la Cruz Rodarte, quien también fue privada ilegalmente de su libertad por los mismos criminales el mismo viernes 27 de junio, pero este secuestro no lo habían dado a conocer.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro, no hay felicidad completa!, ojalá y pronto la rescaten sana y salva-.

-¡ESTE PINCHE gobierno ya valió queso, no da una!

-PONGÁMONOS en oración permanente a ver si así mi Padre Dios tienta el corazón de este irresponsable desgobierno y se pone a trabajar con honestidad y profesionalismo como lo prometió en campaña.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.