El Segundo Piso del Bulevar Metropolitano, Inviable: AMIC

Que esos $3,600 Millones se Inviertan en Agua, en el Campo: Sáenz

Por Nallely de León Montellano

Rodrigo Sáenz García, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Zacatecas, explicó que, de acuerdo con estudios previos de impacto ambiental y costo-beneficio, realizados por especialistas, la construcción del Segundo Piso en el bulevar metropolitano no es viable.

Detalló que “cuando el costo-beneficio es menor a la unidad, ese proyecto no es viable; cuando nos dice que no es viable no tiene caso que inyectemos dinero que se puede aplicar en obras más prioritarias como es el agua potable que es vital y el campo; esas inversiones de gran envergadura deben encaminar a los gobiernos a obras prioritarias que necesite la población”.

En cuanto a los estudios realizados de medio ambiente para dicha obra, el ingeniero comentó que también arrojan resultados negativos, lo que, dijo, refuerza al costo-beneficio que no es viable, por lo que hizo un llamado a que se consulte a la ciudadanía al respecto.

Subrayó que se presentaron dos alternativas para evaluar la construcción de la obra, una de ellas llamar a la consulta ciudadana por parte del gobierno de estado, “pero una verdadera consulta y no inducida para que la gente opine, que los locatarios que serán removidos o perjudicados opinen”.

Como segunda alternativa, señaló la posibilidad de que se realice un foro con especialistas en puentes, carreteras, caminos y otras obras de construcción, con la finalidad de que el resultado arroje aspectos buenos y malos de la obra para fines de determinar si se realiza o no; “si sale positivo el gobernador contará con todo nuestro apoyo tanto técnico como de la asociación”.

Sin embargo, la obra del segundo piso ya se encuentra licitada, y asimismo ya comenzaron los primeros trabajos, por lo que llamó a la reflexión, así como hacer un alto a los trabajos, lo cual podría ser positivo.

“Faltó socializar el proyecto en el aspecto técnico, una obra de 3 mil 600 millones de pesos ahorita; luego terminan costando muchos millones de pesos como Dos Bocas o el Tren Maya, cuando tienen un costo que no deben de pasar un techo financiero de acuerdo a la Ley de Obra Pública Federal”.

Aunado a lo anterior, Saénz García entregó los nombramientos de los diferentes cargos que ostentarán los integrantes de la AMIC en Zacatecas, comentó que apenas hace un mes que se constituyó en el estado, por lo que, en próximos días buscarán reunirse con el gobernador David Monreal Ávila efecto de presentar los objetivos y metas de la asociación a nivel nacional.

“Esta asociación es de suma, es de ayudar a que la derrama poca o mucha que se haga en los estados se ramifique y todo el mundo se beneficie, no que traigan empresas de fuera luego, se llevan el recurso financiero y ni siquiera se queda aquí en las arcas del estado, venimos a proponerle a las autoridades que los recursos no se regresen a México por falta de proyectos”, finalizó.