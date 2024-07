Sheinbaum Convoca a Salir a las Plazas Para dar Continuidad a la 4T

Amalia Salas, artesana de Xochimilco, entregó un collar de flores a liderazgos de Morena y reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum en beneficio del pueblo de México

Ciudad de México.- Festejar el triunfo histórico del 01 de julio de 2018 sin dejar la lucha social, fue el llamado de la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras celebrar el sexto aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República, un día que convocó a conmemorar cada año como el Día de la Revolución de las Conciencias o el Día del Triunfo del Pueblo de México.

“Este primero de julio de 2024, que reconoce el triunfo del pueblo, el día de la revolución de las conciencias, tenemos que celebrarlo luchando.

Los convoco a que los próximos seis años sigamos gobernando juntos y juntas, sigamos trabajando juntos y juntas por el bienestar del pueblo de México, por la justicia, por las libertades y los convoco a que vayamos a las plazas, a seguir difundiendo lo que significa la Reforma Judicial, los nuevos derechos, lo que significa la no reelección para recuperar la esencia de la Revolución Mexicana, lo que significa la justicia social y lo que significa seguir trabajando siempre con el pueblo de México, porque la democracia es eso, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, invitó.

Aseguró que el triunfo del pasado 2 de junio, fue la mejor celebración para la llegada de la Cuarta Transformación, pues ese día el pueblo de México expresó con su voto y le dijo al mundo que quiere la continuidad del movimiento de la 4T y le cerró la puerta al pasado de corrupción y de privilegios.

“Este 2 de junio de 2024 fue la mejor celebración al primero de julio de 2018, porque el pueblo de México le dijo al mundo, le dijo a todos y todas, que en México sigue la Cuarta Transformación de la vida pública, que en México sigue el Humanismo Mexicano; este 2 de junio dijo el pueblo de México: queremos que continúe la Transformación, y esa es la esencia de lo que va a ser los próximos seis años porque no va a haber traición, porque no va a haber vuelta en U, no va a haber vuelta al pasado”, afirmó.

Agregó que ese día, las y los mexicanos despertaron y dijeron basta a un modelo neoliberal que aumentó las desigualdades, la pobreza e intentó vender como privilegios derechos básicos como la salud o la educación.

“Fue un momento donde el pueblo de México dijo basta, basta al viejo régimen neoliberal, basta a gobiernos que se dedicaban a servir a unos cuántos, basta de convertir los derechos en privilegios, basta de privatizar los recursos públicos y los bienes de la nación, dijo el pueblo de México basta y comenzó a escribir una nueva historia con un gran dirigente, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, aseveró.

Con la llegada de la 4T, Claudia Sheinbaum expuso que nació un nuevo modelo de gobierno denominado Humanismo Mexicano, donde las personas que menos tienen son prioridad y reciben programas sociales que les dan acceso a derechos sociales que antes no tenían.

Durante el evento de celebración, Claudia Sheinbaum junto con líderes, fundadores e integrantes del movimiento que conformaron el presídium recibieron un collar de flores y la bendición de Amalia Salas, artesana de Xochimilco, quien reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum por el pueblo de México.

“Esto no es un show, es un reconocimiento a nuestra gran Presidenta de México por todo su trabajo y es merecedora porque ha trabajado por nosotros, por el pueblo, por el barrio y por la comunidad, es un reconocimiento por todo su trabajo”, dijo la artesana.

Durante su intervención, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la confianza que el pueblo otorgó a la 4T en 2018, la refrendó el pasado 2 de junio al elegir a la primera mujer transformadora para gobernar el país, en la figura de Claudia Sheinbaum.

“A seis años del triunfo, el pueblo ha ratificado su confianza en este proyecto y ha elegido a la primera Presidenta del país, una mujer de ciencia, de conciencia, de lucha, de inteligencia y de corazón para continuar por el camino de la soberanía y el bienestar colectivo, para hacer el segundo piso de la Cuarta Transformación”, señaló.

En ese mismo sentido se pronunció Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, al señalar que: “Eso que llamamos la Cuarta Transformación hoy es una realidad, ha iniciado, está en marcha y lo que pasó el 2 de junio fue resultado de esos avances, hubo otra embestida social que dio la continuidad a la Transformación y nos permitió presumir que estamos haciendo historia y que llevamos a la Presidencia a la primera mujer Presidenta de México y de Norteamérica, a la compañera Claudia Sheinbaum”.

Por su parte, Rafael Barajas, “el Fisgón”, director del Instituto de Formación Política de Morena, reconoció en Claudia Sheinbaum un gran perfil para continuar con el legado que deja López Obrador.

“Este gobierno ha estado todo el tiempo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un dirigente histórico, y es muy complicado sustituir un líder histórico.

Por suerte, tenemos relevo y tenemos un relevo de primera línea en la compañera Claudia Sheinbaum, que es una militante que viene acompañando al movimiento desde hace décadas”, manifestó.

De igual forma, la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó: “Es un honor estar y luchar al lado de una maravillosa mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, y seguir haciendo historia.

Y sí es un honor estar con Obrador y es un honor haber logrado, seis años después, con el voto de nuestro pueblo, hacer llegar a la primera mujer transformadora para gobernar este gran país”.

Finalmente, Pedro Miguel Arce, integrante del movimiento de Transformación se refirió al Tren Maya, no solo como una de las grandes obras de López Obrador, sino una obra que va a conectar un sexenio con el de Claudia Sheinbaum.

“Prometió un Tren Maya y está el Tren Maya, no solo comunica una extensa región del país, sino que comunica dos sexenios, comunica su sexenio con el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una vía férrea de la continuidad del proyecto y así hay muchas”, concluyó.

Al evento también acudieron liderazgos y fundadores de la 4T como Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; y Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de México.