Los Ataques de la Legión Extranjera y el IZC a la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas

La sexagésima primera legislatura del Estado, decretó (#417) Patrimonio Cul tural Inmater ial del Estado de Zacatecas a la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas (BSEZ) en el año 2015, este decreto conl leva el compromiso de la legislatura de proteger y resguardar el patrimonio cultural de la entidad.

La BSEZ es la institución musical más importante en el Estado, desde su nacimiento el vínculo social la ha caracter izado, los eventos más importantes de la ciudad y del estado han sido engalanados con sus interpretaciones, desfiles cívicos, visitas de mandatarios estatales y religiosos, peregrinaciones, coronaciones de feria, fiestas patrias, corridas de toros, inauguración de puentes, carreteras y demás obras de infraestructura son adornadas con su música; las notas de la Marcha Zacatecas acompañan a los locales y visitantes en sus tardes de serenata en la ciudad capital.

Desde la década de los sesenta con la integración de niños, jóvenes y mujeres; la Escuela de la Banda, le ha entregado a la sociedad, músicos que han incursionado en diferentes e s f e r a s , e n c o n t r a n d o q u i e n e s s e profesional izaron y emigraron fuera del estado y del país integrando orquestas, pasando por grupos, de rock, ve r s á t i l e s , popul a r e s ha s t a tradicionales.

Desde entonces y hasta la fecha la agenda se expandió a lo largo del país y en el extranjero. Sin embargo, las sol ici tudes para visi tar los estados de la repúbl ica y el extranjero se siguen acumulando en los escri torios y resuel tos con la misma respuesta: no hay presupuesto, a pesar que una ley nos transfirió al IZC con los derechos garantizados.

Los que formamos esta institución no comprendemos porque la t i tular de Instituto Zacatecano de cultura ha tomado la estafeta de la pasada administraci ón encabezada por Alfonso Vázquez y la legión ext ranjera, de estar con una agresión directa contra la agrupación, este grupo de académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas del área de música se han extralimitado en muchas ocasiones en contra de esta institución zacatecana.

Primero, el director de la escuela de música Luis Her rera (Veracruz) junto a ot ros académicos enviaron una solicitud al Gobernador Alejandro Tello en el 2020 solicitando quitarles el trabajo a sus propios alumnos de la Orquesta de Cámara y Coro pertenecientes a la BSEZ en ese momento, argumentando que ellos tocan más boni to. es ta car ta va f i rmada por docentes como: José Lui s Her rera (Tor reón) , Ricardo Jús t iz (Cuba) , Aderrahmán Anzaldúa (CDMX), Jorge Alejandro Schaikis (Argentina), Valeria Jonard (franco-mexicana) Manuel Eduardo Melgarejo (Puebla), Carlos Candelario Beltrán Jacobo (Sinaloa), entre otros.

Segundo, desde que tomó las directrices del IZC a atentado con el ciclo vital de la institución, cerrando por primera vez las puertas de su escuela de más de 80 años dando resultados:

a) No permitiendo dar clases al maest ro Jorge Becer ra violentando sus derechos de trabajo al grado de no ´permitirle dar clases en las instalaciones de la Banda y que el maestro con toda dignidad continúo impartien do sus conocimientos en la cancha de futbol de Cieneguillas a la intemperie y en la comunidad de Sauceda de la Borda hasta no aguantar más la situaci ón y renunciar en el 2023.

b) El proyecto de la Orquesta Juvenil del Estado de Zacatecas con más de 10 años de actividad y pertinencia social coadyuvando a reducir los altísimos niveles de violencia en nuestra entidad y después de habérsele presentado proyectos para su reapertura de pos pandemia y donde finalmente había empeñado su palabra de reapertura, ya que este contaba con matricula de alumnos, 6 maestros, instrumental, materiales didácticos e instalaciones. Falta nuevamente a su palabra no permitiendo dar clase a los maestros a través de Carlos Martín Vásquez (Nayarit).

c) Un grupo de integrantes al no tener sus instrumentos en condiciones proponen la apertura de clases en la Sala de Música Juan Pablo García Maldonado y después de autorizado y publicitado por el IZC, lo vuelven a cancelar las autoridades encargadas de promover y difundir la cultura en Zacatecas.

Tercero, Cesar Encina Arroyo (Docente Investigador de UAA) comenta en la Jornada respecto a la BSEZ (documento anexo 29/09/20) .que a su parecer, también necesita buscar la profesionalización el maestro Encina confunde la misión de la BSEZ con la de la Universidad que es brindar profesionales a la sociedad zacatecana y que en los últimos 5 años han titulado a 4 alumnos a pesar contar con más de 100 docentes en la unidad.

La BSEZ ha forjado la tradición musical en la entidad, su conocimiento se ha heredado de generación en generaci ón por mas de 90 años aportando en tres ámbitos principalmente: a) Ha pe rmi t ido e l for t a l e c i – miento, reconocimiento y difusión del talento musical de la entidad; b) Ha vigorizado la enseñanza de la música en niños y jóvenes zacatecanos, constituyéndose como una institución de enseñanza y transmisi ón de conocimientos musicales.

c) Mediante su interpretación se ha creado y fortificado los espacios públicos y los valores éticos y cívicos de la entidad.

Solo nos queda preguntarnos ¿Qué interés tiene la directora en atacar u n a I n s t i t u c i ó n c a s i c e n t e n a r i a , Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado? ¿Quién sigue meciendo la cuna en el Instituto Zacatecano de Cultura? ¿Acaso terminando su gris administración impartirá la asignatura de gestión cultural en la Unidad de Música?.juzgue usted.

Atte. Grupo

Interdisciplinario

.