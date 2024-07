Mi Jardín de Flores

El Súper Tronado Issstezac

Por La Madre Teresa de Chalchihuites



CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 4 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿QUÉ IRÁ a pasar con el Issstezac? Don Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, compareció ante diputados locales de la LXIV Legislatura para exponer la realidad: la institución está en agonía.

GASTA MÁS que lo que ingresa, sus empresas todas, con excepción de Paraíso Caxcán, pierden muchísimo dinero, los gobernadores en turno la utilizaron como bolsa de trabajo y está mal administrada, resumió don Ricardo, ¿qué opinan ustedes?

-PUES el diagnóstico ya está, ahora hay que sanar al enfermito o dejarlo morir, no hay de otra: ¿se gasta más de lo que ingresa? Reducir el personal; ¿las empresas no dejan más que pérdida? Venderlas o rentarlas; ¿la institución está mal administrada?, cambiar al administrador-.

-PARA eso se necesita reformar la ley -tercia don Roberto-no hay de otra y ahí está el meollo del asunto: el Issstezac nació para estar del lado del trabajador, no del gobernador en turno, que lo utiliza como caja chica y -como dijo el propio Oli-bares-como bolsa de trabajo, alimentada por los dueños sexenales del estado, cuyos recomendados ganan más que el propio gobernador y cobran las llamadas pensiones doradas; entonces con una reforma a la ley todo deben quedar planchadito, de lo contrario será David el que le eche al Issstezac, el último puño de tierra-.

-ES URGENTE sanear las fi nanzas y atarle las manos al Ejecutivo para que no siga haciendo de las suyas, digo-.

Siete mil Millones de Pesos Para Movilidad

-EL CAMPO fenece, el agua escasea, el turismo se aleja, la violencia y la inseguridad siguen echando raíces, pero los capitalinos tendrán 3.6 kilometros de techo del bulevar Metropolitano y ruas modernas con camiones urbanos modernos: desnudos, desempleados, sedientos y hambrientos pero muy modernos a un costo de 7 mil millones de pesos que, seguramente, el costo aumentará como siempre sucede.

AUNQUE, según don David, la última palabra la tendrá la ciudadanía, la que será consultada.

-PERDÓN por la expresión, madre Teresa, pero esas son mamadas: ya todo está decidido, no somos tan güeyes como el David cree, él piensa que es mejor hacer obras de relumbrón que apoyar al campo y combatir la escasez de agua potable: bonita chingadera, perdón por las malas palabras, pero no se vale; eso del platabus, hoy PlataBús, es la misma gata pero revolcada, lo inició “El RaTello” y a las primeras de cambio reculó, porque el presupuesto se elevó y ya luego vino la derrota del RIP, y el David recogió la ‘ideota’ del Narizón: poco vivirá el que no vea el gran negocio que hará el David con ese multimillonario proyecto.

AUNQUE el secretario de Economía, el Rodrigo Castañeda Miranda, le aplaude a su patrón el David y asegura que el segundo piso del bulevar Metropolitano atraerá la inversión de nuevas empresas: .

UNO DE LOS temas principales de una empresa es el tema logístico, cómo llegan las mercancías, cómo salen, la movilidad se vuelve un tema muy importante para la atracción de empresas’.

-PUES sí, pero el pedo es que las empresas, lo que más las atrae, es el estado de Derecho, que se les garantice la inversión, paz, seguridad; sin esto nomás no vienen: chequen a Coahuila, nomás sacaron al narco del estado y se fue para arriba; así también está otro de nuestros vecinos, Durango: gracias a que menguaron al narco, hasta el PRI salió ganando pues son los dos únicos estados que gobierna.

Y SI el David no saca el narco de Zacatecas, el PRI regresará al poder, pues está visto que la ciudadanía sabe utilizar el voto de castigo, y como muestra está un botón: Fresnillo.

-EL MAL gobierno de don Alejandro fue uno de los grandes factores que permitió que don David llegara a la gubernatura después de dos intentos en que fue vapuleado-.

El Diputado y el General

-LO QUE me platican -dice doña Petra- es que el pleito entre el ‘yeneral’ y el diputado puede empeorar: el Arturo Medina Mayoral, me dicen, está profundamente indignado porque el Ernesto lo humilló en público: que el Ernesto se cree muy salsa quesque porque su amigo el David (el gobernador) lo estima mucho pues como quiera que sea manejó bien a los legisladores y por eso ya presume de que su amigazo el gobernador le debe muchos favores y le tolera todo-.

-PUES SERÁ por eso, pero el general no es una perita en dulce, es hombre recio, fuerte, no un montón de manteca y en una de esas sí se lo pone moro-.

-¡AY NO, qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.