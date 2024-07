Las Becas Benito Juárez, Deben Tener Candados: María del Mar

“Muchos no Estudian y Gastan el Dinero en Drogas”

Por Nallely de León Montellano

“Los apoyos y programas sociales en su origen tienen una finalidad noble que debería de cuidarse y medirse, en el caso de las becas Benito Juárez debería haber más control y candados”, comentó María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, diputada local por el PAN.

En este contexto, la legisladora consideró importante que uno de los requisitos para que jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria tengan acceso a dicha beca, sea un promedio específico; esto debido a que una gran mayoría de los jóvenes beneficiados han optado por abandonar sus estudios y utilizar el ingreso de la beca en la compra de alcohol y otras sustancias nocivas para la salud.

“A lo mejor la intención de quien la entrega es que pueda beneficiar a los alumnos con herramientas como libros y cosas materiales que necesitan para su educación, pero cuando no tienen el interés o el gusto por estudiar, las consecuencias son que utilizan ese dinero en cosas que no son beneficiosas”, mencionó.

Lamentó que las costumbres de las generaciones actuales de madres y padres de familia conlleva otorgarles demasiada libertad a sus hijas e hijos, lo que muchas veces trae como consecuencia la falta de interés genuino hacia el estudio por parte de los jóvenes quienes al tener acceso a apoyos financieros corren el riesgo de elegir el camino de las adicciones.

“Ahora los papás no batallan, no digo que esté mal; es bueno que los niños crezcan sabiendo que la decisión de sus actos tiene una consecuencia, en el tema de las becas, insisto, se debe regresar al modelo en el que antes les pedían tener un mínimo de promedio y un esfuerzo que puede retribuirles realmente ese beneficio a los estudiantes y no los malgasten”, agregó.

Por ello, reiteró el llamado a las autoridades a poner candados a la entrega de apoyos de becas con la finalidad de prevenir que se incrementen los casos de adicciones entre la población joven y del mismo modo, generar acciones que les permitan aprender a administrar el recurso de su beca, así como la motivación a concluir sus estudios.