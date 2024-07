“El Segundo Piso al Bulevar es un Proyecto Abusivo y Gandalla”

El Objetivo de David Monreal es el Dinero: Calderón

*“La Gente Está Cada vez más Molesta, no se le Escucha”

Por Miguel Alvarado Valle

El exalcalde de Zacatecas y empresario, Cuauhtémoc Calderón Galván, afirmó que la intención del gobernador David Monreal Avila en construir el viaducto elevado en el bulevar Adolfo López Mateos, es para quedarse con recursos destinados a este proyecto.

Calderón Galván aseguró: “Su objetivo es financiero, es el dinero, y para conseguirlo buscan construir el segundo piso, un proyecto abusivo y gandalla de movilidad que costará entre 7 mil y 8 mil millones de pesos”.

Enfatizó que este proyecto del segundo piso del bulevar ha generado polémica no solo por su costo, sino también por la falta de transparencia en su planificación y estudios telúricos.

Calderón Galván criticó que no hay un proyecto claro, mencionando que solo se ha presentado un render mal hecho y sin la visión técnica necesaria para una obra de tal magnitud.

“No hay una precisión en el tema de ingeniería sobre cómo van a desarrollar esta posibilidad de un segundo piso. No es compatible con el PlataBús tienen lógicas completamente distintas”, señaló, resaltando la improvisación con la que se están abordando proyectos de gran escala.

Mencionó que la reacción de la ciudadanía no se ha hecho esperar, ya que muchos comerciantes del Bulevar López Mateos se oponen al proyecto, “creo que están despertando al tigre. La gente está cada vez más molesta porque no se les escucha”.

Además alertó sobre una posible escalada de conflictos si el gobierno no toma en cuenta las voces de quienes se verán directamente afectados por la construcción.

Asimismo, abordó la falta de conocimientos de las autoridades sobre el terreno y la historia de la ciudad, ya que el centro de Zacatecas tiene un cauce natural que atraviesa varias zonas clave, lo cual no ha sido considerado en los planes del segundo piso.

“El problema es que no conocen la ciudad. No son de aquí, no viven aquí, no saben cómo funciona la ciudad”, argumentó, enfatizando los riesgos de realizar una obra de tal magnitud sin un estudio adecuado de suelo.

Finalmente criticó la obsesión del gobierno por iniciar el proyecto de inmediato, sin haber completado los estudios necesarios, “obsesionarse con querer empezarlo en unos días demuestra que su prioridad es el dinero, no la viabilidad del proyecto”.