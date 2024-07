Mi Jardín de Flores

Ocho Asesinatos en un día en El Año de la Paz

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Han empeñado todo lo que les dio el PRI por un puñado de privilegios y hoy vuelven a la carga con soberbia y torcidas motivaciones. No más traiciones y no más deslealtad. Los mentirosos y sinvergüenzas no volve- rán a perjudicar al partido.: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 9 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡No Fueron Cinco ni Seis, Fueron Ocho los Asesinatos!

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO Concebida!-.

-LOS MALOS organizados e ‘inteligentes’ siguen arrancando vidas a diestra y siniestra, ¿hasta cuando viviremos seguros y recuperaremos la paz?-.

-LOS NARCOS están desatados, para ellos es muy fácil atacar y huir, esto es como una guerra de guerrillas; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las horas terribles que padecieron los habitantes de Luis Moya y Pinos.

EN LA madrugada de ayer lunes un grupo de narcosicarios llegaron en la madrugada a la cabecera municipal de Luis Moya, rafaguearon la comandancia de policía y varios comercios, además de ejecutar a tres personas; los habitantes de Luis Moya ya no pudieron dormir, hay mucha inquietud por el regreso de la violencia.

Y EN Pinos, dos hombres fueron secuestrados, atados, torturados, asesinados a balazos y sus cuerpos tirados en el camino que conduce al rancho La Pachona, como si fueron los restos de animales y con narcoamenaza en una cartulina.

ESTO ES lo que reporta nuestro compañero Margarito Juárez González: cinco asesinatos, pero la corresponsal de nuestra agencia, El Universal, Irma Mejía, reporta seis ejecuciones.

SIN EMBARGO yo tengo otros datos: ¡fueron ocho los asesinatos ocurridos ayer!”.

-¿CÓMO, en pleno ‘Año de la Paz’ y en un día ocho homicidios dolosos?-.

-¿OTRA VEZ ‘El Holgazán! metió cadáveres en su clóset?-.

-SÍ, EL gobierno de David sólo reportó seis asesinatos, pero hoy el Gobierno de México, en su Informe Diario, lo echa de cabeza, miren, aquí está: ‘Zacatecas, 8 asesinatos’ y ocupamos el segundo lugar en homicidios dolosos en todo el país-.

-¡DIOS DE mi Vida! ‘El Año de la Paz’ de don David Monreal se sigue cayendo a pedazos, son los malos organizados los que llevan la agenda en el estado, son ellos los que gobiernan Zacatecas, la nueva gobernanza es un rotundo fracaso, ¿de qué sirven los miles de miles de soldados, guardias nacionales, policías municipales, estatales y federales, si un puñado de malandros dominan al gobierno estatal? No hay gobierno en el estado.

QUE ME perdone don David Monreal, pero el hombre no sabe gobernar, él dice con un dejo de orgullo que es labriego y se asoma por el balcón del Palacio de Gobierno a contemplar la lluvia, diciendo que este año va a ser muy bueno; pues que se vaya a sembrar y deje que un buen político sea el que lleve las riendas del estado, pues él ha sido un enorme fracaso como gobernador, ¡Dios de mi vida, nos equivocamos con este hombre!”.

Tello Entregó la Gubernatura a Cambio de Impunidad.

-EL DAVID se supo vender apoyado por ‘El Monris’, ‘El Alito’ y hasta ‘El RaTello’, quien le entregó la gubernatura a cambio de Impunidad: lo acorralaron y no tuvo otra opción más que entregarle Palacio de Gobierno y huir de Zacatecas; él manifestó en varias ocasiones que se iría un año, para no estorbarle al David, para ya va para tres años y no se ve que pronto vaya a regresar, como que tiene temor de que el David no vaya a cumplir lo pactado: ‘la gubernatura a cambio de impunidad’-.

-Y COMO dijo don Teofi lito ‘ni regresará’, Alex salió bien forrado, si David dice que Tello en su último año de gobierno robó al erario ‘dos mil 900 millones de pesos’, ¿cuántos más no se robó en los restantes cuatro años de su quinquenio?-.

-¡UFFF. montañas de dinero!-.

El Brote de Piojos

-ESTE gobierno está tan mal, que ya hasta apareció un brote de piojos en escuelas primarias, como lo publica hoy nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas ¿y como no si en muchas colonias de la capital sólo llega el agua potable un día a la semana? .

AH, pero eso sí: ‘El Holgazán’ va a invertir en movilidad 7 mil millones de pesos, mínimo, cuando hay una escasez de agua tremenda y el campo está con muchas necesidades, ¡ah, pero el rey David quiere un segundo piso para el bulevar Metropolitano, ¡qué pendejada tan grande! Con plaga de piojos pero con un bulevar moderno pero innecesario, ¡que no mame!.

Grave Acusación

-SI ES grave que don David vaya a meterle 7 mil millones de pesos al proyecto de movilidad que abarca el segundo piso al bulevar, más grave es todavía que su hermano Ricardo sea socio de la constructora foránea que va a construir el complejo, eso se llama tráfi co de infl uencias-.

-PARA SER más claros, madre Teresa, es un robo descarado: la acusación la hace el Miguel Varela Pinedo, quien asegura que el Ricardo Monreal es socio mayoritario de la empresa constructora, con razón social en Tabasco, quevva a construir la obra de más de 3 mil 600 millones de pesos, dijo refiriéndose solamente a la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano-.

-QUE DE cosas suceden en este desgobierno: homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, asalto en carretera, robos a negocios y ahora los hermanos Monreal trafi cando con infl uencias, ¿y así quieren que el turismo regrese a Zacatecas?, ¡qué horror!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.