La Deserción de Estudiantes de Debe a Paros, Manifestaciones y Grilla no Justificadas: Ibarra

“Padres de Familia me lo Dicen”

Por Nallely de León Montellano

Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universi- dad Autónoma de Zacatecas (UAZ) comentó que, afortunadamente, ha disminuido de manera importante la deserción escolar, misma que afirmó se da principalmente por el descontento de los estudiantes respecto a los paros y manifestaciones que se realizan en las unidades académicas, así como la grilla no justificada.

“Lo puedo decir porque los padres de fa- milia vienen y me lo dicen a mí, los jóvenes se van por eso”, señaló.

Celebró que, al cierre del semestre en curso los jóvenes se mantienen en las aulas y, además, para el próximo ciclo escolar se ha logrado incremento en el número de jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

Por otro lado, indicó que se están aten- diendo los casos de docentes que se exceden en las peticiones de trabajos en las aulas, cuyos casos se han dado particularmente en secundaria y un caso más en la facultad de medicina.

Dijo que, de estos reportes ya se está atendiendo uno de los casos que se ha dado en la secundaria de la UAZ, ya se está revisando.

Agregó que “yo lo he estado atendien- do, incluso platiqué personalmente con los padres de familia de la secundaria, ya revisamos, ya se les hizo una segunda eva- luación, hay deficiencias en su evaluación; es complicado pasarlos nada más por la presión, necesitan tener el conocimiento para acreditar, hay problemas como en to- das las escuelas por el aprovechamiento de los jóvenes, pero hay que atenderlo, ojalá logremos llegar a un acuerdo”.