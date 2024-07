Mi Jardín de Flores

¿Y los Cuatro Ejes Tractores?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Uno de los principales benefi cios de las adecuaciones es el alivio del trafi co en el Bulevar Adolfo López Mateos, lo que a su vez reducirá la contaminación. Si se ponen a observar, pueden ver en toda la ciudad, que la cantera de casas o recintos se hace como una capita con manchas negras y esto es una contaminaci ón atmosférica que daña mucho la piedra. Entonces al desahogar el tráfi co, ya no hay congestionamiento y ya no tendr íamos tanta afectación atmosférica.: Raquel Ciceley Toribio Rivas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 10 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Una Noticia Buena

LAS LLUVIAS en los últimos días han sido generosas y ya se puede sembrar.

Y una Mala

MUCHOS campesinos abandonaros sus tierras y se fueron a otros estados, incluso al extranjero, a trabajar, y los que se quedaron, no tienen para comprar semilla ni fertilizante.

ESTO ES lo que dijo, palabras más palabras menos, don Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, labriego de los de a deveras y exdiputado local, quien subrayó: .

LA CRISIS del campo no terminará con las recientes lluvias, pues derivado de la sequ ía y la inseguridad, muchos productores se vieron en la necesidad de abandonar sus tierras para emigrar al país vecino en busca de empleo.

-PUES SÍ, padecimos una larga sequía y los campesinos dejaron sus tierras para buscar trabajo en Estados Unidos y mandar algunos dolares para la manutención de sus familias, como siempre sucede.

Y OTROS, los que se quedaron, no tienen dinero para comprar semillas y fertilizantes y así se cierra el circulo de la pobreza.

-¡AH, pero tendremos un segundo piso en el bulevar de la capital del estado y un programa de movilidad que lo alimentará para que, en pocos años, se vuelva a congestionar porque, según se ve, el proyecto lo hicieron a lo pendejo, yo no sé en que momento se le ocurrió a David semejante ideota, si su plan de gobierno era de cuatro ejes: El Campo La Minería La Industrialización, y El Turismo.

SOBRE esto, David dijo en su campaña electoral que Zacatecas tiene las condiciones naturales y sociales para seguir adelante: Buen cielo, buen suelo y buen subsuelo, pero lo más importante es la capacidad, el talento y el empuje que tiene la gente de los 58 municipios para trabajar y mantenerse en pie de lucha todos los días a fi n de llevar bienestar a sus familias.

PERO que en los últimos 11 años -continuó David-, los gobiernos estatales han abandonado al campo y no han ejercido una adecuada planeación para aprovechar la vocación productiva de las diversas regiones de la entidad, lo que no ha permitido el crecimiento en otros sectores fundamentales para la economía como son la minería, la industria, el turismo y los servicios.

-¿ASÍ lo dijo?-.

-ASÍ lo dijo y prometió impulsar una estrategia de crecimiento basada en el rescate y fortalecimiento de las actividades económicas que potenciarán el desarrollo y el progreso del estado y que permitirán que las familias zacatecanas tengan mejores condiciones de vida, siempre bajo un esquema de sustentabilidad y respeto por los recursos naturales.

EN EL tema de la minería prometio que se fortalecerán dos acciones concretas: por un lado, la proveeduría de productos y mano de obra local a las empresas instaladas en la entidad, para que los zacatecanos tengan empleo y puedan ofrecer sus servicios a precios competitivos y, por el otro, el impulso a la transformación de la materia, ya que con ello se generará una gran derrama económica y una cadena productiva en benefi cio de la entidad’.

-PUES no se ve ningún avance -dice doña Petra-, las mineras están felices haciendo y deshaciendo a su gusto y los salarios siguen siendo paupérrimos, somos el estado minero en donde la mano de obra es más barata que en el resto del país, como por ejemplo, en Aguascalientes tengo un primo que trabaja en la mina de Asientos, y gana más allá que aquí en Chalchihuites. Vente para acá, le digo, y me contesta: Allá gano más que aquí y no hay tanta grilla.

-.SOBRE el eje tractor del campo, David dijo lo convertiría en proveedor de alimentos a nivel nacional e internacional porque está demostrado que en los municipios de la entidad hay muy buenos productores de frijol, chile, maíz, hortalizas y fruta, por eso al campo lo voy a apoyar, para demostrar que de él se puede vivir con dignidad, y que el campo es solución y no problema.-

-¿ASÍ LO dijo?-.

-ASÍ LO dijo-.

-PUES SERÁ para los hermanos Monreal que tienen agua, tractores y dinero para invertirle, pero la mayoría de los productores del campo siguen en la pobreza porque no tiene agua, tractores ni dinero para invertirle-.

SOBRE el eje del turismo, David declar ó que se rescatará la actividad turística y de servicios de todas las regiones del estado impulsando el turismo religioso, de recreaci ón, cultural, de aventura y deportivo, con el fi n de que los visitantes nacionales y extranjeros vengan a conocer la capital con sus majestuosos edifi cios históricos, pero también las haciendas, los santuarios religiosos y las bellezas naturales que se distribuyen en todo el territorio.

-Y LA pendejió -dice doña Petra- poniendo al huevón Le Roy de secretario y con un pinchurriento presupuesto que no le alcanza para promocionar el estado-.

EN torno al eje tractor de industrializaci ón, prometió apoyar con todo la industrializaci ón de los productos del campo con el fi rme propósito de darles valor agregado y exportarlos, fortaleciendo así la cadena productiva y generando una mayor derrama económica para los zacatecanos; además promovería la instalación de empresas en la entidad que generen empleos competitivos y eleven la productividad de la entidad.

ESTOS fueron los cuatros ejes para el desarrollo de Zacatecas, en ningún momento habló de su pinchurriento segundo piso al bulevar, se lo sacó de la manga, lo que además de ser un engaño es un error muy grande porque esos miles de millones de pesos deben ser destinados al campo, al turismo y la seguridad principalmente: las mineras se pueden rascar con sus propias uñas como lo hacen nuestros vecinos de Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Aguascalientes se rascan con sus propias uñas, las mineras tienen muchos recursos, les sobra el billete y saben muy bien su negocio.

¿DE que nos sirve a los zacatecanos un pinchurriento segundo piso, si la mayoría no vivimos en la capital y ni vehículo tenemos? Que no mame el David: va a construir un elefante blanco con todo e hijitos que nos van a costar, mínimo, 7 mil millones de pesos, mientras que Zacatecas muere a balazos, de sed y hambre.

-¿SABE que es lo más extraño de todo esto, doña Petra?, que los zacatecanos somos unos agachones, ni siquiera los diputados locales dicen algo en contra de ese absurdo segundo piso al bulevar, tampoco los partidos de oposición ¿se imaginan un campo tecnifi cado y con sus productos industrializados, para darles valor agregado y distribuirlos en todo el país y el extranjero? Zacatecas se iría para arriba.

ESOS 7 mil millones de pesos deben de ser para el campo, para la seguridad, para el turismo, no para las constructoras de los hermanos Monreal, como dice Miguel Ángel Pinedo, ya chole con tanto saqueador.

SAÚL Monreal, lo dijo su propia esposa en un entrevista, estaba tan jodido que com ía, en su época de estudiante, una bolsita de cacahuates y una Coca-Cola, pero nomás le entró a la política y comenzó a robar carretadas de dinero y hoy hasta calza zapatos de 60 mil pesos: no chinguen.

¿QUÉ le dijo Alessandra Rojo de la Vega a Caty Monreal? .Yo quiero saber cómo le hiciste para tener 7 gasolineras, a los 16 años de edad, y como los Monreal tienen 48 propiedades entre ranchos, casas y hoteles, constructoras y sociedades.

PERO la Caty se quedó callada, sólo sonreía y como buena Monreal, mostraba la mazorca.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.