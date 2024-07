Presenta Miguel Varela Juicio de Revisión Constitucional Ante el Trijez

Zacatecas, Zac. – Al grito de “¡Varela presidente!”, cientos de simpatizantes se reunieron frente al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), para acompañar a Miguel Varela Pinedo, Presidente Municipal Electo, quien presentó un Juicio de Revisión Constitucional debido la anulación de la elección de en la capital.

En su intervención, José Marco Antonio Olvera Acevedo, delegado nacional del PRI, afirmó que Zacatecas no tiene dueños, por lo que no permitirán que se quieran robar la elección. Con toda la autoridad moral acompa- ñamos a nuestro presidente electo Miguel Varela para cumplir con la Ley, explicó.

El respeto al estado de derecho es lo que hoy estamos defendiendo, no podemos permitir un fraude más de esta familia (Monreal) que tanto daño le ha hecho a Zacatecas, agregó.

Olvera Acevedo dijo que los Monreal han acumulado una gran riqueza econ ómica a través del poder político y el tráfico de influencias, por lo que exigió: ¡Dejen en paz a Zacatecas señores Monreal! ¡Zacatecas necesita paz! Además, destacó que se luchará hasta las últimas consecuencias.

Defenderemos este triunfo ciudadano hasta que sentemos en la silla del municipio a Miguel Varela, aseguró. Verónica Alamillo Ortiz, presidenta estatal del PAN, destacó que el partido no dejará solo a Miguel Varela.Defenderemos el voto ciudadano.No se vale que las autoridades electorales paguen favores personales, confiamos en la ley, trabajaremos a favor de la legalidad. manifestó.

Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, aseguró que la ciudadanía decidió el 2 de junio y Miguel Varela es el Presidente Municipal Electo de Zacatecas.

La Monrearquía no existe. La ciudadan ía ya no les va a tolerar que sigan con sus intereses mezquinos y sus ambiciones personales, no les vamos a permitir que nos roben lo que en las urnas Miguel Varela ganó, señaló.

Por su parte, Miguel Varela agradeció a los zacatecanos que lo han acompañado para defender lo que el pasado 2 de junio se ganó en las urnas y que ahora Morena y el PVEM le quieren robar.

Vamos a realizar la gira de la justicia ciudadana en las colonias, calles, barrios y comunidades de Zacatecas, este mensaje es para los zacatecanos: ¡Vamos a defender su voto!, se comprometió.

Anunció que viajará a la Ciudad de México y desde el Senado de la Repú- blica dará un mensaje para presentar los resultados de una encuesta realizada a cientos de zacatecanos que están en contra de que se anulara de la elección y que califican la decisión de los magistrados José Ángel Yuen Reyes y Gloria Esparza Rodarte como un robo a la democracia y a la decisión del pueblo.

Es enorme la indignación de los zacatecanos ante el robo que quieren hacer los Monreal, a través José Ángel Yuen Reyes y Gloria Esparza Rodarte, pero por más que se quieran robar esta elección no se los vamos a permitir, porque Zacatecas ya despertó, porque no hay dinero que alcance para comprar la dignidad, la justicia y la voluntad popular de los zacatecanos, destacó el alcalde electo.