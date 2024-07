Mi Jardín de Flores

No Ceden los Asesinatos y Secuestros

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Lo primero es no permitir la corrupción, no permitir el lujo en el gobierno. Eso fue fundamental, esa fue la clave, eso fue lo que nos permitió liberar fondos para el desarrollo, esa es la fórmula. Si no hay corrupción y si no hay derroche, gastos superfl uos en el gobierno, se ahorra mucho y eso permite, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, desarrollar a México y garantizar el bienestar de la gente, ese es el modelo.: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 11 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Otra vez los Narcocarniceros Pusieron a Temblar a Zacatecas

MIEDO, coraje, indignación, impotencia, decepción, dolor es la mezcla de sentimientos que los zacatecanos sentimos al ver como los narcocarniceros asesinan, destazan a la gente y arrojan sus restos en lotes baldíos como si se tratara de algún animal.

IMPACTANTE la portada de hoy jueves 10 de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, esto cada vez está peor: secuestran a un hombre en el municipio de Guadalupe, lo torturan, lo matan a balazo, lo parten en pedazos y arrojan sus restos en un lote baldío con un retador amenazante narcomensaje dirigido a las autoridades policiacas, aunque hay quien asegura fue dirigido directamente a David Monreal como en ocasiones anteriores.

OBVIAMENTE, no hay detenidos pero sí mucha indignación ante un gobierno Monrealista-valemadrista que festivo promete que este ‘año de la paz’, los asesinatos no superarán los 700”.

-¡SANTO Dios, qué desfachatez, eso equivale a dos homicidios dolosos diarios, no es lo que nos prometió en campaña, si nos lo hubiera dicho, don David no estuviera ahorita en Palacio de Gobierno-.

-DE TARUGO lo decía, ya me imagino: ‘Les prometo que en mi gobierno los asesinatos no pasarán de 700, naaa… si lo hubiera dicho ni yo voto por el David, pero como buen defraudador que es, nos mintió no solamente diciendo que nos regresaría la paz y la tranquilidad, sino el progreso, promesas que a su casi tres años de desgobierno, está muy lejos de cumplir: las estadísticas no mienten, en casi todo Zacatecas ocupa los últimos lugares, menos en criminalidad, ahí sí somos mano.

Nos Visitó el Embajador Palero Ken Salazar

LLEGÓ el ‘güero’ Ken Salazar y la hizo de palero del David, diciendo que, efectivamente, él había reducido los asesinatos, y que de continuar así ‘podrían retirarse las alertas del gobierno de Estados Unidos que recomiendan no viajar a Zacatecas’.

-DON KEN le echó sus fl orecitas a don David, pero luego se arrepentiría al escuchar al señor obispo don monseñor Sigifredo Noriega Barceló, quien debió haberle dicho que era mentira el mejoramiento de la seguridad, pues él tiene mucha información adversa de cientos de sacerdotes que cubren la Diócesis de Zacatecas, y están muy bien enterados de la inseguridad y violencia que han enraizado en todo el estado-.

-ENTONCES el Ken sabe la realidad de las cosas, pero como es muy diplomático por eso le echó sus fl ores al David, pero no fueron rosas blancas, sino de cempasúchil, adelantándose al Día de Muertos porque políticamente, David ya está tres metros bajo tierra: cumple su sexenio y saldrá como su antecesor ‘El RaT ello’.

-SIEMPRE Y cuando antes no se lleve a cabo la Revocación de Mandato, porque si esta se vota, David -dice don Robertotruena como chinampina, sigue siendo el mandatario estatal peor califi cado del país, según las encuestadoras, las mismas que publicaron con anticipación, mes por mes, el triunfo arrollador de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo-.

Y las Desapariciones Forzadas Tampoco Ceden .

DE LO que no hablaron mister Ken y David, fueron las desapariciones forzadas, delito que indiscutiblemente va al alza: hasta menores de edad continúan llevándose esos hijos de la ching… (censurado).

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas continuando con su labor social publica la desaparición de dos niñas, hermanitas entre sí: .

YANETH SALAZAR BASILIO de 10 años y CRISTINA SALAZAR BASILIO de 6 años, desaparecidas forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 9 de julio del presente año, sus padres están sumamente preocupados.

TAMBIÉN desapareció forzadamente EDGAR SAUCEDO ACOSTA de 30 años, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el 6 de julio de 2024.

COMO nuestros lectores podrán darse cuenta: los asesinatos y desapariciones forzadas, continúan en Zacatecas.

-Y EL David a risa y risa a cuente y cuente billetes-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-