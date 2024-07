Mi Jardín de Flores

Arde Zacatecas y el Gobernador se va de Shopping

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Si no lo entienden, cuando el estado gasta esa cantidad en el segundo piso, las colonias van a tener autoridad moral para reclamar de otra manera, la ciudad es patrimonio de sus habitantes, no es propiedad del gobierno y con el presupuesto estamos en la misma situación; el presupuesto público es dinero del pueblo, y el pueblo tiene derecho a decidir dónde, cómo y en qué se gasta: Juan Francisco Valerio Quintero.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 14 de Julio de 2024.

El Dinero es del Pueblo, no del Gobierno: Juan Francisco Valerio

¡SANTO DIOS, cómo cambia la gente! Por la mañana leí la entrevista a don Juan Francisco Valerio Quintero: .El presupuesto público -declaró- es dinero del pueblo y el pueblo tiene derecho a decidir a dónde, cómo y en qué se gasta’, esto en referencia al segundo piso del bulevar allá en la capital del estado, y recordé a don David Monreal, quien en pensaba igual que don Juan Francisco Valerio, cuando andaba para arriba y para abajo de todo el estado, pidiéndole el voto a la ciudadanía, pero pues ahora como gobernador de Zacatecas, traicionó sus principios y se olvidó del pueblo quien fue el que lo llevó a Palacio de Gobierno, creyendo que don David sí le cumpliría y no ha sido así: ahora hace lo que quiere y lo que le conviene a nivel personal, ¡que decepción, Dios mío, qué decepción!

-ASÍ ESTAMOS todos en Zacatecas, madre Teresa, con quienes platico me dicen lo mismo: ‘El David nos defraudó, no está cumpliendo lo prometido, ni siquiera sus cuatro pinches ejes tractores para el desarrollo de nuestro estado: ‘CAMPO, MINERÍA, INDUSTRIALIZACIÓN Y TURISMO’, y ahora nos sale con una obra que nos saldrá, mínimo, en 7 mil millones de pesos, porque no sólo es el pinchurriento segundo piso del bulevar Metropolitano, sino que será complementado con el ‘Programa Integral Movilidad para el Bienestar (MOBI)’, ¿bienestar pa’quién? A ver si no se le ocurre que la chifl adera esa sea de cobro, porque entonces sí el pueblo lo cuelga de los güevos-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-PUES ES la verdad, madre Teresa, la gente de la capital está que se la lleva la… chistorra, ni siquiera en el Centro Histórico hay agua, los hoteleros, los restauranteros y demás comerciantes se quejan, y quienes hacen su agosto son los piperos: casi 700 pesos por una pipa de agua de 5 mil litros, cuando no sea más cara, pero hay otros que están peor porque no tienen dónde meter esa cantidad de litros y tienen que comprar tinacos para almacenar el agua, pues está tan cara y difícil de conseguir, como si fuera oro líquido.

EL DAVID debería de invertir esos más de 7 mil millones de pesos no en cuatro ejes, sino en cinco:

SEGURIDAD. AGUA. CAMPO. INDUSTRIALIZACIÓN y TURISMO.

Y YA dejarse de pendejadas, ¿para qué un segundo piso al bulevar?”, y que las mineras se rasquen con sus propias uñas, al fi n y al cabo son gente súper rica gracias a todo lo que nos han saqueado los muy miserables”.

-PUES SÍ, todo Chalchihuites lo comenta, yo pienso igual: es una obra mucho muy costosa e innecesaria, por eso me llamó mucho la atención las declaraciones de don Juan Francisco Valerio, un señor con mucha experiencia, catedrático jubilado de la UAZ, gente experta y con mucho sentido social, quien asegura que el segundo piso puede ahorra 12 o 13 minutos en horas pico a una persona que va de Guadalupe a Zacatecas y viceversa, pero saldrá carísimo; que hagan una encuesta en colonias como la Francisco Villa, El Orito, Las Palmas, Lázaro Cárdenas y la Europa para preguntarles a los vecinos si quieren el segundo piso del bulevar o agua potable en su colonia.

SI NO lo entienden -continuó-, cuando el estado gasta esa cantidad en el segundo piso, las colonias van a tener autoridad moral para reclamar de otra manera; además esa obra no es compatible con la condición de Zacatecas Ciudad Patrimonio de la Humanidad‘, por lo que existe el riego de que Zacatecas pierda dicho nombramiento por esa causa.

LA CIUDAD -continúa- es patrimonio de sus habitantes, no propiedad del gobierno y con el presupuesto estamos en la misma situación: el presupuesto público es dinero del pueblo y el pueblo tiene derecho a decir dónde, cómo y en que se gasta”, fi nalizó don Juan Francisco Quintero.

-OJALÁ Y todos los maestros universitario en funciones y retirados convocaran a una marcha y plantón en Plaza de Armas, para protestar por esa mamada de segundo piso que quiere imponer el David a costa de las verdaderas necesidades del pueblo-.

Siguen los asesinatos

-ES MUY cierto lo que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: El narco se sigue pitorreando de .El Año de la Paz., pues continúan los asesinatos y este inepto desgobierno ha fracasado estrepitosamente, el David resultó puro pájaro nalgón-.

-LOS NARCOS son gente deshumanizada, cruel y violenta que no se tienta el corazón no sólo para matar y descuartizar gente, sino para envenenar a nuestra niñez y juventud, además de privarla de la libertad, obligándola a engrosar sus fi las.

AYER cometió el enésimo asesinato del mes en Jerez de García Salinas: secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo mataron a balazos, cortaron el cadáver en cachitos, los metieron en bolsas negras de plástico y las fueran a tirar cerca de la carretera federal 23 a unos pasos de la parada de camiones de la comunidad San Isidro.

ADEMÁS, trascendió que le dejaron a David un narcomensaje; no debería de sorprendernos pues ya en ocasiones anteriores se los han dejado, pero no por eso hay que dejar de comentarlo; con todo y que el cadáver fue arrojado a plena luz del día, no hay detenidos, a todas las fuerzas del orden les pasó de noche este alevoso y cruel crimen, menos a la ciudadanía que lo reportó al 911.

Las Desapariciones Forzadas Continúan .

EN CUANTO a las desapariciones, éstas continúan dándose con total impunidad y a pleno sol e incluso en pleno centro de las ciudades. Hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

JIMMY ARIEL MARTÍNEZ TURCIOS de 16 años, desaparecido en pleno centro de la Ciudad de Zacatecas, el 13 de julio de 2024.

MEDARDO ISAÍ RAMOS GARCÍA de 17 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 13 de julio de, presente año, aunque trascendió que ambos fueron privados de su libertad por hombres armados en el mismo lugar y a la misma hora.

TAMBIÉN a la misma hora y en el mismo lugar fueron secuestrados los jovencitos EVER YAREDI GÓMEZ GONZÁLEZ de 16 años y YOSTIN MANUEL BONILLA VÁZQUEZ de 17 años.

-¡VIRGEN inmaculada de Guadalupe, pero si son unos niños recién salidos del cascarón, no se vale, ellos deberían de estar estudiando!-.

-PUES SÍ, pero a este gobierno le vale una pura y dos con sal, ¿sabe usted, madre Teresa en dónde anda el David?-.

-NO, ¿en dónde?-.

-PUES EN Illinois, Estados Unidos, como el señor no tiene nada que hacer en Zacatecas, se fue al gabacho de shopping

– -¡AY, Señor, Zacatecas ardiendo y don David derrochando dólares en los Estados Unidos.

BUENO, yo me voy.