Mi Jardín de Flores

Zacatecas y sus Municipios Fantasma

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La pregunta es ¿quién quiere invertir en Zacatecas? Nadie, yo creo que se deben atender las causas fundamentales, primarias y si no lo hacemos pronto, yo creo que vamos a ir cada vez más hacia abajo: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 15 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Cesan los Asesinatos en Zacatecas .

MIENTRAS que el gobernador David Monreal Ávila anda en Illinois, Estados Unidos de shopping, dándose la gran vida y derrochando dólares como jeque árabe, disfrazándolo como gira de trabajo con migrantes, Zacatecas sigue siendo devorado por las llamas de la violencia y inseguridad: .

EN EL municipio de Pinos, asesinaron a tres personas en menos de 10 horas; todo inició la noche del sábado, cuando dos integrantes de un grupo musical tripulaban una camioneta Ford Escape azul, por la comunidad La Victoria.

DE REPENTE, un vehículo que los seguía los alcanzó, se le cerró, obligando al conductor de la Ford frenar y de inmediato comenzaron los plomazos, por lo que el acompañante se bajó de la camioneta y comenzó a correr… no fue lejos, las balas lo alcanzaron y, a unos metros murió desangrado.

TAMBIÉN murió desangrado el conductor dentro de la Ford, mientras que los narcosicarios se perdían en la oscuridad de la noche. Obvio, no hubo detenidos.

HORAS después, ahí mismo en el municipio de Pinos, en la comunidad Los Encinos, ocurrió el tercer asesinato: un hombre caminaba por la calle Julián de los Reyes, a eso de las 7:00 de la mañana, cuando, sicarios que lo estaban cazando, ahí lo acribillaron sin darle tiempo de nada. Tres asesinatos en menos de 12 horas y sin detenido alguno”, ¿qué les parece el mítico ‘Año de la Paz de Zacatecas? -Y DON David ¿qué dice?-.

-FELIZ DE la vida, David anda de shopping en Chicago, Illinois, repartiendo sonrisas y promesas, disfrazando sus cortas vacaciones con un evento con migrantes, pues está visto que a él no le interesa cumplir con sus promesas de campaña, ya sentado en el poder la amnesia se apoderó de él-.

¿Dónde Quedaron los Empleos Bien Pagados y las Grandes Inversiones prometidos?

DON Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), lamenta que la economía de Zacatecas esté cada vez peor porque nadie quiere invertir en nuestro estado, por la inseguridad: .

ES LAMENTABLE, yo sé que en el gobierno darán otros datos, pero creo que el INEGI es el indicador nacional que regula y nos da una idea muy clara, entonces en ese sentido ojalá que se regule y ojalá que se pongan a trabajar’.

-¡QUÉ SE van a poner a trabajar -dice doña Petra- si en el gobierno del David, lo que hace la mano hace la tras, y como el que lleva las riendas de Zacatecas, es un redomado ‘Holgazán’, todos lo imitan y le ‘güevonean’, recuerden a ‘El Monris: cómo cagó al David en aquellas elecciones cuando le reclamó por no levantarse temprano y pasársela de huevón en el rancho en vez de dedicarse a su propia campaña-.

-PUES POR eso dice don Adán que ‘ojalá se pongan a trabajar’, también aseguró que la inseguridad ha sido el principal factor de la caída de la economía, sumado a la falta de atención y promoción turística (aquí también le da un raspón a don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de turismo) así como la falta de promoción laboral para la población joven: .

SI HABLAMOS de nuevos jóvenes que se integran al mercado laboral por las diferentes instituciones educativas que tenemos, yo creo que máximo el 10% estaría ingresando al mercado laboral y claro que esto lleva al colapso al estado’, subrayó.

PUSO énfasis en que don David debe de combatir ya, inmediatamente, la inseguridad para mejorar la mala percepción, el temor y la desconfi anza de la ciudadanía.

Y, DON Adán, se pregunta: ¿Quién quiere invertir en Zacatecas?, y él se contesta: ¡Nadie!, y abundó: .

YO CREO que se deben atender las causas fundamentales primarias y si no lo hacemos pronto, yo creo que vamos a ir cada vez más hacia abajo’, vaticinó.

-RAZÓN no le falta al Adán, aquí el problema es que el David, a quien por cierta ya le faltan menos de dos meses para llegar a mitad de su gobierno, no dimensiona el cargo de gobernador que tiene, él cree que los que deben de trabajar son pueblo e iniciativa privada, que él sólo está para robarse el dinero -como lo dijo la señora Virginia de la Cruz- con total impunidad.

-PUES SI no hay una revocación de mandato, el sucesor o sucesora de don David va a recibir un Zacatecas inhabitado: mucha gente se está yendo a Estados Unidos, y a otros estados del país, como lo dijo la joven abogada Sofía Delgado Balderas a nuestro Diario Página 24 Zacatecas: .

POR FALTA de oportunidades, hay éxodo de jóvenes, en varias comunidades de Nieves, ahora son pueblos fantasma.

-YO LO dije, desde con Alex: Los zacatecanos estamos en peligro de extinción por los malos gobernantes como el Narizón en el pasado, y con David en el presente, es terrible lo que está sucediendo no sólo en Nieves, sino en los 58 municipios de Zacatecas: si en la capital del estado hay escasez de agua, desempleo, inseguridad y la venta y el consumo de drogas es escandalosa, ¿cómo estarán los 57 municipios restantes? .

CHEQUEN cómo está el municipio de la capital del estado, Guadalupe, Fresnillo, Calera, Pinos, Loreto, Jerez, Sombrerete, Río Grande, Luis Moya, Ojocaliente, Los Cañones, Tlaltenango, Concha del Oro, Ciudad Cuauhtémoc, ufff, ya ni le sigo porque me invade el coraje, pinche gobiernito de miércoles que tenemos. Mejor ai la vemos, me voy a La Sierra a echarme mi mezcalito y mi cerveza Pacífi co”.

–Y ORA por que no toma Corona.

-PORQUE amo a Zacatecas, ¿no ve que hay escasez de agua porque toda se la está chingando la empresa Cervecera Modelo? Por eso ya no tomo Corona, Modelo ni ninguna otra que se produzca en Zacatecas, sino Pacífi co, en Mazatlán no tienen nuestro problema, allá tienen mucha agua, pero además, la Pacífi co está súper… bueno a’i la vemos.

-LO VEO y no lo creo: antes, don Roberto presumía porque en Zacatecas, se producía la mejor cerveza del mundo., y ahora toma Pacífico-.

-PUES SÍ, la cervecera Corona le está quitando mucha agua a Zacatecas, por eso hay escasez.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.

