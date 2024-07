Mi Jardín de Flores

Todos en Contra del Segundo Piso

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Hacemos un extrañamiento absoluto a la encuesta simulada que dice que 3 mil 929 personas están decidiendo que es necesario el segundo piso; esa población no abarca ni siquiera un 1% del total de zacatecanas y zacatecanos que habitan en la zona metropolitana: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 16 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No hay Lugar Seguro en la Capital del Estado

LA COLONIA Sierra de Álica, en la capital del estado, se había distinguido por ser la más segura de la Ciudad de Zacatecas, sin embargo veo con tristeza que ya dejó de serlo: .

ME dice que los robos y asaltos están a la orden del día, así como la distribución, venta y consumo de drogas, lo que ha provocado la inseguridad en esa bonita colonia que fue la preferida de los ricos y que ha venido a menos por el maldito narco.

(ABRE LOS comentarios Don Roberto, quien no puede disimular su enojo, pues esa colonia y su parque le tren bonitos recuerdos de su época de estudiante de la UAZ) HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas -continúa- publica el ataque armado que sufrió un hombre a eso de las 6:50 de la mañana de ayer domingo, cuando caminaba por la calle Del Oro.

AFORTUNADAMENTE el hombre no perdió la vida y cirujanos y enfermeras lo atienden diligentemente en el Hospital General, pero pues ahí está el primer aviso, por lo que las autoridades deben de dar una batida a los mininarcos que, descaradamente, venden Cocaína, Crystal, Mariguana y otros estupefacientes a la juventud de aquella colonia tan bonita donde solía leer en mi época de estudiante en el parque más bonito que tenía Zacatecas en aquellos años, y que ahora está en poder del narco”.

-PUES SÍ que es una lástima que nuestra hermosa capital las drogas estén acabando con la seguridad, por eso el turismo se ha alejado, por eso los inversionistas no quieren invertir en el estado; lo que no me explico es por qué el señor gobernador no combate ese fl agelo si tiene a su disposición miles de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y policías de los tres niveles de gobierno y ‘no pueden’ contra una caterva de delincuentes que están más que identifi cados-.

-PA.MÍ –dice doña Petra- que hay valores entendidos: ¿cómo entonces los que asesinaron al policía cayeron en manos de la ley en unas cuantas horas y el resto de los asesinatos siguen impunes? Al no haber ley pareja es por algo y siempre lo hemos comentado: ‘la plaza está vendida’, que no le hagan al güey-.

Siguen las Desapariciones Forzada

EL jovencito GILBERTO BAROCIO YEPEZ de 17 años, fue privado ilegalmente de la libertad por criminales armados, en el cada vez más inseguro municipio de Pinos, Zacatecas, el 14 de julio, sus padres y hermanos temen por su vida y piden a sus captores lo regresen sano y salvo a su hogar.

OTRA Cédula de Búsqueda que publica hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es la de J. REFUGIO ROBLES RUIZ de 41 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, ayer 14 de julio”.

-¡SANTO Dios, no hay día en que los malos organizados no se lleven a alguien, la violencia y la inseguridad es el pan nuestro de cada día para los zacatecanos-.

-Y EL David sigue se shopping, derrochando los dólares que nos mandan nuestros hermanos migrantes, ¿para eso quería ser gobernador?-.

El PRI ya levantó la voz: el Pueblo no Quiere Segundo Piso en Bulevar

EL PRESIDENTE estatal del PRI, don Carlos Peña Badillo, en rueda de prensa alzó la voz y se manifestó en contra del segundo piso del Bulevar Metropolitano, por innecesario y costoso, pues además no ‘se puede pensar en tener un segundo piso cuando hay municipios que están al borde de la quiebra, y nuestras carreteras muy destrozadas’”.

-Y LA inseguridad, madre Teresa, la inseguridad y la escasez de agua potable, la JIAPAZ, me dicen, nomás en buena para cobrar, pero no para suministrar el agua potable, me dicen que en muchas colonias se bañan una vez cada mes, porque es cuando les llega el agua, ¡ah, pero eso sí, los recibos llegan puntualmente, para eso sí es efectivo el inepto David Octavio García Flores, director de Jiapaz-.

-PUES sí, pero pues es un dispendio derrochar $3 mil 600 millones de pesos por un segundo piso que, según dicen, ni siquiera cubriría todo el bulevar.

SI ESOS miles de millones de pesos se invirtieran en seguridad, estoy segura que las inversiones en el estado vendrían solitas y el turismo regresaría a la Ciudad de Zacatecas, la más hermosa de México.

-A NADIE, de mis marchantas, les gusta esa obra, todas me dicen que ese dineral se vaya al campo, a la seguridad y al proyecto de Milpillas, y que a Chalchihuites nos manden aunque sea 100 millones de pesos para empedrar calles-.

-JA, NOS tienen olvidados, tenemos más negocio con Durango que con la capital-.

-PUES OJALÁ y el PRI mueva a la poblaci ón para evitar ese multimillonario dispendio, tenemos muchas necesidades, ¿para qué queremos un segundo piso en el bulevar?-.

-CUANDO Amalita era gobernadora, también quiso ponerle segundo piso al bulevar, pero en esa ocasión El Monris. se movió bajo el agua y le echó encima a todo mundo, la chaparrita agarró la onda y desistió, por lo que mejor hizo otras obras: es quien más obra pública a hecho de todos los gobernadores-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.