Mi Jardín de Flores

La Paloma de la Paz Nació Muerta

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Llegar a la Presidencia de la República quiere decir gobernar con ojos de mujer, pero además, gobernar para las mujeres, gobernar para que las mujeres puedan sentirse representadas y para que las mujeres podamos decir que por el bien de todos,primero las pobres y que podamos decir que nunca más un: Calladita te ves más bonita.. Eso se acabó en nuestro país. Llegamos las mujeres para decir que si en algún lugar está la vanguardia de la transformación es en las mujeres mexicanas, que trabajamos en nuestro hogar, que trabajamos en distintos lugares : Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 17 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen los Balazos Contra la hipotética Paloma de la Paz 2024.

MUY BUENA foto la que aparece hoy miércoles en la portada de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, lo primero que se ve a simple vista es una blanca paloma y el eslogan .

ESTAMOS MEJORANDO LA SEGURIDAD EL CAMINO DE LA PAZ

LÁSTIMA QUE sólo sea un eslogan, porque la violencia y la inseguridad persisten en la mayoría de los municipios de nuestro estado: la hipotética Paloma de la Paz sigue siendo baleada.

-PARA allá voy, madre Teresa, por más propaganda que le hagan a esa blanca palomita, la gente menos les cree, el ataque armado de ayer martes a pleno sol y en la avenida Revolución, volvió a cimbrar la opinión pública, pues el hombre que resultó herido era acompañado por dos niñas que, afortunadamente, resultaron ilesas.

SEGÚN información de nuestro compa ñero Margarito y de nuestra prestigiada agencia cuartoscuro, el hombre baleado, probablemente padre de las dos niñitas- que manejaba una camioneta Nissan Frontier gris se encuentra grave; las pequeñas sufrieron una crisis nerviosa y van a necesitar apoyo psicológica, después de la tenebrosa experiencia vivida.

-FUE un milagro de mi padre Dios -tercia doña Petra- que a las inocentes pequeñitas no les haya tocado un balazo; es de no creerse, en pleno bulevar y a la luz del día, ante la vista de muchos automovilistas y que la policía no los haya detenido, es de no creerse, pa.

mí que hay complicidad, ¿cómo a los narcos que mataron al policía de la Fiscalía si los atraparon en unas horas y en este ataque armado que puso la vida en peligro de tres personas, ni siquiera hicieron el intento? ¡Que no manchen! .

LA LEY y la justicia debe ser aplicada a todos sin excepción; pobre palomita de la paz, qué angustia escuchar el estruendo de los balazos y no poder volar.

-LA MUERTE de esa paloma está cantada: sus dueños sólo le dan este año 2024, ya si para el otro siguen con su jalada, será la paloma de 2025-.

David Sigue Metiendo Cadáveres en su Clóset

POR CIERTO: en estos momentos me entero, gracias al Informe Diario del Gobierno de México, que ayer martes se cometió el enésimo asesinato de lo que va del mes, sin embargo, tal asesinato no fue boletinado a los medios de comunicación por Andrea Castañeda Luna, coordinadora de Comunicación Social; lo que quiere decir que David Monreal sigue metiendo cadáveres en el clóset-.

-EL DAVID, reitero, salió igual o más mentiroso que su antecesor El Pinocho de Bernárdez., yo no sé por qué el David gobierna a base de mentiras, ¿qué gana con negar la realidad? Sabrá Dios en donde ocurrió ese asesinato, no quiero ni pensar que fi nalmente el conductor de la camioneta Frontier, haya dejado huerfanitas a las niñitas que lo acompañaban-.

-¡AY, ni lo diga!-.

Pinos, Municipio Donde el Narco se da Vuelo

-PUES finalmente el Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito Díaz Ordaz, reconoci ó lo riesgoso que es Pinos, Zacatecas, e informa que es el tercer municipio más peligroso del estado, apenas por abajo de Fresnillo y Guadalupe; pero el que se ganó las orejas de burro fue el yéneral. Arturo Medina Mayoral quien afi rma que se debe a la colindancia que Pinos tiene con Aguascalentense, Jalisco y San Luis Potosí, pero pues está pedorro porque Aguascalientes no colinda con Pinos.

ESO es lo malo de los jefes policiacos que no conocen el estado, por eso se hacen camotes, el municipio Pinos sí colinda con San Luis Potosí y Jalisco pero no con Aguascalientes: invito a el yéneral a que se ponga trucha con la Geografía-.

-¡ME DUELE Pinos, carajo! -interviene don Roberto- De ahí tuve una novia y se produce el mejor mezcal del mundo: La Pendencia se lleva fácil a Oaxaca con todo y que allá le meten un gusanito-.

-QUE YA es el tercer municipio más peligroso de Zacatecas, lo confi rma ‘Gustavito Díaz Ordaz, quien reveló seis privaciones ilegales de la libertad: un joven que estaba en un velorio, un padre junto con su hijo de tres años y otras tres personas más, esto en la comunidad de Cieneguillas.

-PUES ya estuvo que esa Blanca Paloma de la Paz 2024., nació muerta, se la vendieron disecada a David y no se ha dado cuenta, jajaja-.

Y Hablando de Secuestros, Desapariciones Forzadas o Como Quieran Llamarle .

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de las siguientes personas: .

JULIO GARCÍA CARRILLO de 40 años, CÉSAR GARCÍA DE LA CRUZ de 24 años y ADRIÁN GARCÍA DE LA CRUZ de 18 años, privados ilegalmente de la libertad por criminales armados en Toribio, Calera de Victor Rosales, Zacatecas, el 13 de julio del presente año.

APOLOS RODARTE de 43 años, desaparecido forzadamente el 14 de julio del julio de 2024, en Guadalupe, Zacatecas, y .

JAVIER HINOJOSA MACÍAS de 38 años, desaparecido forzadamente en Calera de Víctor Rosales, el 2 de julio de 2024.

-¿ZACATECAS SEGURO? ¡Tengan su seguro!-.

No Tenían Otra Salida: Relevo en el SEMEFO

FINALMENTE escucharon a doña Virginia de la Cruz y cesaron del cargo de director del SEMEFO, al señor José Luis Jiménez Gómez y nombraron en su lugar a la licenciada Rubí Sánchez Noriega; el señor fi scal, don Cristian Paul Camacho Osnaya, reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que abrieron dos carpeta de investigación: una por la tardía entrega del cuerpo del joven hijo de doña Virginia,y la otra para esclarecer y castigar al o a los autores de su homicidio doloso-.

-ES LO menos que pueden hacer, pero deberían de apoyarla porque el jovencito ya trabajaba honestamente para contribuir al sostenimiento del hogar: si yo estuviera en posibilidades le daría un dinerito para que pusiera un negocio, desgraciadamente no tengo los medios; pobre mujer, el asesinato de su hijo no podrá superarlo, yo no podría.

-OJALÁ Y doña Virginia se comunique con nosotros, yo creo que podremos organizarle una colecta, tenemos lectores muy solidarios que podrían apoyarla, aparte, claro está, el gobierno del estado-.

-YO ME apunto con 500 pesos -alza la mano doña Petra- , que nos mande un nú- mero de cuenta bancario-.

-YO LE entro con otros 500 pesos -dice don Roberto-.

-FALTA pues que doña Virginia nos mande su numero de cuenta bancaria, y habrá que recurrir a nuestros lectores para que se solidaricen con la señora De la Cruz, pero también don David y su gabinete deben de decir: .aquí estamos!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.