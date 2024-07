Mi Jardín de Flores

Hasta Parecía que AMLO se Refería a David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No recogen los sentimientos de la gente. No respetan al pueblo ni mucho menos quieren al pueblo, por eso se sorprendieron, no tenían por qué estar de que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción y más pobreza y más humillación y más clasismo y más racismo. ¡Al carajo con todo eso! ¡Ojalá que aprendan la lección porque todo somos mexicanos. Y ojalá aprendan la lección que con el pueblo todo y sin el pueblo nada.: Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 21 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Exalcalde de Cuauhtémoc, Contra el Segundo Piso del Bulevar

DON JOSÉ Rodríguez Elías Acevedo, expresidente municipal de Cuauhtémoc y exdiputado local, hijo del extinto exgobernador, ingeniero don José Isabel Rodríguez Elias (1962-1968), en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declara estar en contra del segundo piso del bulevar Metropolitano y me sumo a la protesta.

DICE QUE considera que para hacer una obra de esa magnitud necesitaremos tener el doble de tráfi co que circula por el bulevar, día con día y, realmente, las horas pico no lo amerita.

PERO ADEMÁS, advierte que con esa obra Zacatecas podría perder el nombramiento de Patrimonio Mundial, recordando que en la administración de la licenciada doña Amalia García se descartó esta construcci ón, aunado a otros argumentos que determinaban la inviabilidad de un segundo piso en el bulevar de la capital.

TAMBIÉN DON José Rodríguez criticó la encuesta de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), porque sólo fueron entrevistadas un poco más de tres mil personas que no representan más del 1% de los habitantes de la entidad: debió incluirse a personas expertas en materia de la construcción y al resto de la ciudadanía de Zacatecas.

EN LO que sí estuvo de acuerdo don José, fueron en los argumento entregados por escrito a la virtual candidata electa a la Presidencia de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en donde ciudadanos se quejan de que no han sido escuchados por el gobernador del estado, David Monreal Ávila a efecto de hacer un análisis a profundidad sobre la obra (del segundo piso al bulevar) y donde también resaltan que no fue petición de la ciudadanía, sino una decisión unilateral de la autoridad, en el escrito también se quejan sobre los gastos que representa: .

YO ME sumo a la protesta sobre lo no viable que es esa obra, ese presupuesto debiera de utilizarse en prioridades como carreteras, movilidad, caminos saca cosechas que están realmente para el arrastre; las calles de nuestro estado están realmente muy descuidadas en su infraestructura vial, sentenció.

-PUES sus declaraciones no dejan de tener cierto peso político y social, no sólo por su trayectoria pública, sino por ser hijo de Chabelo., un gobernador de los de a deberas, al que el pueblo todavía lo recuerda y que puso en alto a San Pedro Piedra Gorda, lugar en donde el ingeniero nació-.

-YA LA Dra. Sheinbaum recibió la primera queja pública de David, yo creo que por eso el Preciso Andrés Manuel López Obrador habló sobre los gobernantes que no atienden al pueblo: .

LOS CONSERVADORES -dijo mi cabecita de algodón.- no deben estar sorprendidos de que el pueblo no quiso más corrupción, pobreza, humillación, clasismo, racismo, por lo que deben aprender la lección (luego de la estrepitosa derrota que sufrieron en las urnas): .

CUANDO LOS conservadores reaccionarios se dicen sorprendidos, se llaman sorprendidos, porque nuestra candidata de nuestro movimiento, ahora presidenta, ganó en todo el país con más del 30% de ventaja, 36 millones de votos, hasta a mí me cepilló, sacó más votos que los que yo obtuve. Dicen: ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Porque ellos andan allá cómo en otro mundo, es una burbuja, ellos no tienen comunicación con la gente.

-QUÉ DURAS palabras del señor Presidente, ¿eh? ¿Se imaginan cómo estaba don David al percibir las palabras de nuestro Presidente?-.

-UFFF. yo creo que se le frunció hasta el chiquistriquis, porque no sólo se perdió Fresnillo, que es la cuna de los hermanos Monreal, sino que el municipio de la capital del estado y hasta el bello Jerez -dijo doña Petra-.

YO CREO -continuó- que mi cabecita de algodón dijo: Te lo digo Juan para que lo sepas Pedro, o sea el propio David.

-YO CREO -toma la palabra don Roberto- que David sí agarró la onda, porque él nunca se imaginó que Fresnillo le iba a dar la espalda, pues es su tierra, pero el Mineral comenzó a sufrir los estragos fuertes de la delincuencia organizada, cuando él fue alcalde de Fresnillo, ahí el narco entró de lleno a Fresnillo, por eso su sucesor, Benjamin Medrano Quezada -quien por cierto sigue prófugo-, se tuvo que comprar una camioneta súper blindada-.

-AHÍ ESTÁN para la historia las sabias palabras de nuestro Presidente, ojalá y le sirvan a don David y refl exione: tiene a la mayoría del pueblo en su contra y ya casi llega a la mitad del camino-.

La Violencia Nadie la Para

EL NARCO, no cede: ayer sábado mató a balazos a otro zacatecano: lo ejecutaron en la cabecera municipal de Guadalupe por la madrugada cuando caminaba por la calle Andrés M. Robles, colonia Bellavista.

AHÍ FUE sorprendido por un par de matones a sueldo y lo acribillaron; por largo tiempo estuvo ahí el cadáver del hombre hasta que las autoridades lo levantaron y lo trasladaron a la morgue para practicarle la necropsia de ley: no, no hay detenidos.

-Y COMO dijo don Teofilito: .ni los habrá.

Las Privaciones de la Libertad, no Ceden

HOY domingo 21 de julio, nuestro Diario Página 24 Zacatecas continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: RAMIRO MONREAL SALINAS de 23 años, privado ilegalmente de la libertad por hombres armados en la Ciudad de Zacatecas, el 18 de julio del presente año: nada de sabe del muchacho desde entonces.

MISAEL REYES GONZÁLEZ de 46 años, desaparecido forzadamente en Trancoso, Zacatecas, el 18 de julio de 2024 y, PEDRO FLORES FLORES de 44 años, desaparecido forzadamente en Jerez de Garc ía Salinas, el 17 de julio del presente año.

-¡VIRGEN del Monte Carmelo!, los malos organizados siguen sueltos a mata y mata gente y desapareciéndola, ¿hasta cuándo terminará este calvario?-.

-HASTA que el David se decida: tiene miles de soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales, estatales y federales ¿y no puede meter al orden a una caterva de delincuentes? Esto no tiene la menor lógica: este gobierno está putrefacto, es mucha la corrupción-.

-TENGO años diciendo que David tiene que limpiar la policía, pero no lo hace, por algo será-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.