Alessandra Rojo, Acusa al Monrealato

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Tenemos como asignatura pendiente, en efecto, lo de la extorsión, y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas, todo esto que signifi ca un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los pequeños comerciantes, y no vamos a permitir que haya impunidad: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 22 de Julio de 2024.

Le Dolió a El Monris la Derrota de su Hija Catalina

-QUIÉN sigue temerosa de las reacciones del ‘Monrealato’, es la Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, allá en la Ciudad de Mexico-.

-VI EL encabezado hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, pero no la nota pues me habló la Madre Superiora para algunos pendientes-.

-LA Catalina -continúa doña Petra- siempre creyó que ganaría la contienda porque su papá ‘El Monris’, está catalogado como el ‘Rey de los Mapaches’, pero en esta ocasión no pudo pues su pupila, la Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se negó a apoyarla y la Alessandra Rojo la derrotó: desde entonces los embates en su contra aumentaron muy cañón, muy al estilo ‘Monreal’.

POR ESO la Alessandra convocó a una rueda de prensa allá en la Ciudad de México y manifestó que ‘el Monrealato hará de todo para desestabilizar mi gobierno’, y bueno todos sabemos cómo se las gasta ‘El Monris’, recuerden cómo le estorbó al gobierno de Amalita: en todo el sexenio estuvo a dale y dale; entonces la Alessandra cree que ‘los berrinches y los caprichos del Monrealato seguirán, no creo que van a parar el 1 de octubre cuando lleguemos a la alcaldía, esto no va a parar, es un discurso que están construyendo para desestabilizar mi gobierno, lo cual es muy lamentable porque las y los vecinos merecen resultados’.

-BUENO, de que Ricardo es cabrón, es cabrón: eso no sólo lo ha vivido Amalia García Medina, sino el propio AMLO, pues a huevo quería ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República e hizo sus clásicos berrinches y hasta coqueteó con la oposición; a la Dra.Sheinbaum la calumnió: primero cuando se enfrentó a ella por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y después por la Presidencia de la República, ¿no hasta amenazó con irse de Morena?, Recuerden que hasta cantaba ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’, haciendo alusión a su probable renuncia en ese mes.

SIN embargo, Ricardo nada tiene de pendejo, porque ante la realidad dobló las manitas y no sólo no renunció a Morena, sino que hoy finge fidelidad tanto a AMLO como a la Dra.Sheinbaum“.

-DON RICARDO es muy maquiavélico, eso todo mundo lo sabe-.

-POR ESO la Alessandra ya sabe a lo que le tira; lo bueno que ella no es dejada y ya cuando tomé posesión de la alcaldía yo les aseguró que le va a rascar al trienio de ‘El Monris’ y va a hacer pública todas sus corruptelas.Al tiempo-.

Segundo Piso del Bulevar Metropolitano, Divide Opinión de Taxistas

-LA TRANSA sexenal del David, divide a taxistas, unos dicen que no es viable y otros dicen que sí, aunque los primeros son mayoría:

VAN A ACABAR con todos los comerciantes que hay ahí abajo’, dijo el trabajador del volante Roberto García Llamas, quien cree que con todo y segundo piso ‘el bulevar va a quedar igual, no habrá descongestionamiento de vehículos y el tráfi co seguirá siendo un problema persistente’.

OTROS dijeron que ‘ese recurso podría utilizarse para hacer otras cosas que realmente ocupen la urgencia’; otro declaró que cualquier esfuerzo que hagan para mejorar la infraestructura es preferible a la inacción: ‘DE QUE hagan algo a que se roben el dinero, es mejor que hagan algo’, remató”.

-¡VÁLGAME Dios, que irresponsabilidad!, no se vale ser tan despreocupado, eso se llama complicidad, por eso los malos gobiernos hacen lo que quiere; yo me quedo con lo que dijo el taxista don Ezequiel Rivera: ‘ El tráfi co va a seguir igual porque todos los de aquí abajo seguimos entrando y saliendo de la ciudad’.

PUES AHÍ está la opinión de varios taxistas que tienen años tras el volante y saben muy bien cómo está el transito de vehículos en toda la ciudad”.

Don Arturo Nahle Salió en Defensa de los Cesados

EN LA gustada columna Kiosko de El Universal, hace unos días balconearon al ‘político-comunicólogo’, don Arturo Nahle García, por revictimizar a doña Virginia de la Cruz, a quien le ultimaron a balazos a uno de sus hijos y que en varias ocasiones acudió al Semefo a preguntar por su hijo, pero durante ocho meses se lo negaron, pero hace poco le dijeron que ahí tenían el cuerpo de su muchacho: solicitó sus restos y le dio cristiana sepultura.

DOLIDA, por los meses de sufrimiento al no saber nada de su hijo, en un evento con diputados doña Virginia de viva voz no sólo se lanzó en contra de los malos funcionarios sino en contra del propio gobernador, don David Monreal, por no hacer nada.

BIEN, pues en esa columna llamada Kiosko, se balconeó a don Arturo Nhale, al decir que ‘el que metió su cuchara en Zacatecas, nos cuentan, es el magistrado Arturo Nahle García en su faceta de analista político, donde cuestionó el actuar del nuevo fi scal Cristian Camacho Osnaya por haber cesado al director de Servicios Periciales, José Luis Jiménez Gómez, tras la crisis forense y operativa que destapó una madre buscadora a la que tardaron ochos meses en entregarle el cuerpo de su hijo.Nos relatan que, con tal de defender al funcionario con quien trabajó cuando fue fi scal, don Arturo revictimizó a la activista, pues le reprochó que sólo acudió dos veces a las ofi cinas periciales: en diciembre pasado y en julio, y en ninguna ocasión identifi có a su hijo en el catálogo de cadáveres, a pesar de que tenía tatuajes .¡Qué tal la defensa!.

-LA VERDAD, la verdad, sí la cajeteó el Arturo Nahle -dice doña Petra- ‘no se vale defender lo indefendible y menos ofendiendo a la víctima: será muy su amigo el tal José Luis Jiménez Gómez, y le caerá gordo el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, pero pues ahora sí que la cajeteó bien gacho-.

Que Opine en Torno a las Desapariciones

-YA QUE Arturo Nahle sigue de comunic ólogo, debería de opinar sobre la enorme cantidad de desapariciones forzadas, secuestros, privaciones ilegales de la libertad o como prefi eran llamarle, pues todos los días el narco hace de las suyas.

HOY martes 23, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: DAVID ALEJANDRO HEREDIA LÓPEZ de 20 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 11 de julio de 2024. ALEJANDRO SAÚL OLIVARES ESCAREÑO de 26 años, desaparecido forzadamente en Villa González Ortega, Zacatecas, desde el 11 de marzo de 2024 y, JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ FRÍAS de 29 años, desaparecido en Loreto, Zacatecas, el 19 de julio del presente año”.

-¡PURO VEINTEAÑERO se llevaron en esta ocasión los narcos!-.

-YA SON más los desaparecidos que los asesinados-.

-¿CUÁNDO recuperaron la paz y la tranquilidad?-.

-CON este gobierno inepto y ‘Holgazán’, no será posible-.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.