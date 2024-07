Exigimos Tenga Uñas y Dientes Para Castigar a los Saqueadores: Rodarte

Rechazan Informe Para Reforma la Ley del Issstezac

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, se manifestaron a las afueras del Palacio Legislativo para exigir a las comisiones de la Función Pública y Parlamento Abierto que tomen en cuenta los resultados de las mesas de trabajo previo a la elaboración y votación del dictamen para reformar la Ley.

En conferencia de prensa, Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases, comentó que el informe presentado el pasado lunes en el pleno legislativo “se le carga nuevamente la mano al trabajador y defiende a la parte patronal”, debido al incremento de cuotas de aportación y el riesgo de que les sean aplicadas a jubilados y pensionados que ya gozan de una pensión.

Por lo anterior, señaló como grave que el informe se turne a las comisiones legislativas correspondientes para la elaboración de un dictamen, e inclusive, aseveró que se trata de un atraco o un engaño más grave que lo ocurrido en el 2015.

Explicó que, con la propuesta de derechohabientes organizados, buscaban que se ejercieran sanciones en contra de funcionarios que han saqueado al instituto a lo largo de diez años y que de manera urgente se incluyera un recurso adicional para la institución para resolver la crisis económica.

“Nosotros estamos en alerta y vamos a abordar a las comisiones que van a dictaminar, no pueden basarse solamente en este informe para hacer un dictamen de Ley, sería totalmente retrógrada, lesivo para toda la clase trabajadora; deja anulados los derechos de los nuevos trabajadores, no les sobresee nada, solamente sostener al instituto para que siga siendo corrompido por toda la clase política”.

Expuso que el informe presentado es una simulación donde únicamente está representada la voz oficialista, la voz cupular del gobierno del estado y sus aliados y no la voz de los trabajadores.También advirtió que, en caso de que las disposiciones del dictamen sobrepasen la Ley, las y los derechohabientes emprenderán acciones legales.

“Si este informe se convierte en Ley, no va a durar 5 años, antes de eso los que hoy lo aprueban van a estar buscando como denunciar y cómo ampararse; es lo grave de avalar a ciegas un informe como este, seguimos en la posición de una reforma urgente pero no cualquier reforma, dijimos la que rescate al instituto, la que le ponga uñas y dientes y sancione a los que están saqueando, si no pasa eso va a seguir la misma historia recurrente que estamos viviendo en el instituto que administra los fondos de pensiones”.