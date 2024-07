La Construcción del Segundo Piso al Bulevar, es un Acto de Corrupción Maquillado: Maestra

“La Credibilidad de David Monreal es Pésima”, Dice

Por Nallely de León Montellano

Ofelia Alvarado Ramírez, maestra jubilada, consideró que la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano en la capital del estado, se trata de un acto de corrupción maquillado en favor del gobierno estatal, puesto que, académicos, políticos, constructores y sociedad en general han presentado argumentos sobre la inviabilidad de la obra y sin embargo, el proyecto sigue en pie.

En este sentido, comentó a Página 24 Zacatecas que “vemos que no nos justifica, lo que sí sabemos es que ese dinero se puede manejar perfectamente, esto es tanto el descaro, que ellos saben que es una forma muy sencilla de tomar dinero y que aparentemente no se note”.

Asimismo, expuso que actualmente, la credibilidad del mandatario estatal David Monreal Ávila “es pésima”, ya que diferentes sectores políticos y sociales se encuentran inconformes con las gestiones de la actual administración gubernamental, incluida la obra del segundo piso del bulevar.

Argumentó que días atrás se percató que una reunión entre comerciantes aledaños al bulevar, quienes se preguntaban con preocupación qué va a pasar con ellos cuando la obra comience a construirse y cuánto tiempo van a permanecer sin trabajar, ya que las autoridades no se han acercado para dialogar y resolver dudas.

También comentó que los comerciantes mencionados son solo una parte de la sociedad inconforme con dicha construcción, puesto que hay muchas personas más que no la aprueban y no han sido tomadas en cuenta para saber si la obra es viable o no, cuya intención de gobierno, dijo, es servirse de dinero mal habido, mientras aún no hay gestión para el campo, educación, salud, seguridad y otros sectores que se requieren de atención urgente.

“Hay muchos espacios, muchos momentos en dónde utilizar ese dinero que realmente le daría presencia y desarrollo a Zacatecas; entonces no nos parece justo; los políticos actuales no nacieron para servir, ellos nacieron para servirse de la economía del pueblo y el pueblo cada vez más pobre, pero ellos cada vez más ricos”, concluyó.