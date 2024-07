Buenas Noticias en el Campo de Aguascalientes, Comienzan a Brotar los Primeros Cultivos de Temporal del año

Gobierno Estatal Dotó Previamente con más de 100 Toneladas de Semilla Mejorada

De las hectáreas cultivables en Aguascalientes, 65 por ciento corresponden a productos de temporal para autoconsumo.

Algunos productos de temporal son el maíz, frijol, avena forrajera, nopal forrajero y el sorgo, entre otros.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), informa que gracias a las lluvias y a las más de 100 toneladas de semilla mejorada que se distribuyeron entre los productores de todos los municipios, comienzan a brotar los primeros cultivos del temporal del año.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, dijo que en la administración de la gobernadora Tere Jiménez, el compromiso con los productores del campo es una realidad, por lo que se entregan apoyos basados en las necesidades de los ranchos, las parcelas y la agroindustria.

“Consultamos y escuchamos a la gente trabajadora para que juntos podamos impulsar las cosechas y la comercialización de sus productos”, sostuvo.

Informó que de las 154 mil 655 hectáreas cultivables que hay en Aguascalientes, el 65 por ciento corresponde a agricultores de temporal que destinan su cosecha esencialmente al autoconsumo.

“Pero los beneficios no son solamente para los productores de temporal, sino también para los de riego, porque cada lluvia significa no tener que utilizar toda la infraestructura de riego en sus cultivos, se ahorra energía eléctrica al no usar bombas y se recargan los pozos destinados a la aspersión en las tierras”, destacó el secretario.

Eusebio Magallanes es un “temporalero” de la comunidad de Calvillito que cultiva únicamente con agua pluvial y fue uno de los beneficiados con semilla mejorada de maíz. Su producción la destina a la alimentación de sus borregos.

En Aguascalientes, los productos de temporal son maíz, frijol, avena forrajera, nopal forrajero, sorgo, entre otros cultivos.

Don Eusebio ha comenzado a sembrar con el apoyo de la Sedrae, “sí vemos que la semilla da mucho rendimiento en rastrojo y en silo. Este tipo de semillas dan hasta dos mazorcas por milpa; el año se ve bueno, la mayoría ya comenzó a sembrar, solo esperamos que sigan llegando las lluvias”, dijo.

El pasado mes de junio, el Gobierno del Estado distribuyó entre productores de temporal más de cinco mil sacos de semilla mejorada de maíz y frijol para el ciclo de cultivo primavera–verano; son granos de calidad, resistentes y de alto rendimiento, que fueron evaluadas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas para comprobar sus características.

“Uno de los intereses de la gobernadora Tere Jiménez es que nuestros productores de temporal cuenten con cosechas para sus familias y sus animales, por lo que se les seguirá apoyando con semillas certificadas, resistentes a plagas y enfermedades y todo lo que necesiten para que sus tierras sigan siendo productivas”, concluyó Isidoro Armendáriz.