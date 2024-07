Mi Jardín de Flores

Total Repudio al Segundo Piso del Bulevar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Había una visión en el pasado, de que la Austeridad Republicana y el combate a la corrupción no generaban recursos y justamente el Presidente ha mostrado que sí hay recursos y nosotros vamos a seguir con una política similar y además, todavía hay espacios para reducir presupuesto de operación sin afectar la operación del propio gobierno y al mismo tiempo para los programas prioritarios que estamos planteando: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 24 de Julio de 2024.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No he Escuchado a Persona Alguna que Esté de Acuerdo

EN TODO Chalchihuites no he escuchado a una sola persona que diga estar de acuerdo con la construcción del segundo piso del bulevar de la capital del estado, la mayoría de la gente dice que ese dinero se debe de invertir en el campo: agricultura y ganadería; otras personas en salud, en educaci ón, seguridad, carreteras, agua potable en fi n son muchas las necesidades, como que miles de nuestros hermanos zacatecanos comen una sola vez al día y la misma dieta: frijoles, chile y tortilla todos los días de la semana pues no alcanza para más.

-PARA TODO hay gente -dice doña Petra- hay quien opina como el taxista entrevistado por nuestro Diario Página 24 Zacatecas, quien dijo que ‘prefi ero que se hagan obras a que el gobernador se robe el dinero’; pero sí, la mayoría de mis marchantas dice que esos 3,600 millones de pesos, mejor se inviertan en el campo-.

-CIERTO, pues como decía el maese Rius: ‘la panza es primero’, con hambre ni las letras entran’, ese dinero debe ir a educaci ón, salud, servicios públicos y seguridad entre otros rublos, no a un pinchurriento segundo piso.

SI ME preguntaran a mí, yo preferiría la seguridad, no hay como vivir en paz: yo si como frijoles de la olla con cebolla, jitomate y chile, con mi mezcalito pa’que refi ne, no hay fi jón, pero vivir en la inseguridad está cañón: te traumas, ya no puedes salir a carretera por temor a que no solamente te roben camioneta y pertenencias, sino hasta la vida, y la vida pues no retoña.

-QUIEN también está en contra del segundo piso al bulevar Metropolitano, es el joven excandidato a la Presidencia de la República, por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ‘por no ser la soluci ón adecuada, pues Zacatecas enfrenta -subrayó- una crisis hídrica estructural que produce extrema sequía recurrente, además de que tenemos un plan hídrico que ha sido ignorado en los últimos 20 o 25 años.

ZACATECAS tiene una vocación muy distinta a la de las grandes ciudades con alto tráfi co vehicular (por lo que) en lugar de invertir en infraestructura para coches privados, se debe de apostar por un mejor transporte público, más bicicletas, rampas y banquetas más anchas.

ZACATECAS -continúa el joven polí- tico- debería seguir el ejemplo de ciudades que han priorizado el transporte no motorizado y la accesibilidad peatonal’.

Y REITERA: el segundo piso no es la solución adecuada, ya que en lugar de gastar enormes sumas en infraestructura vehicular es mejor invertir en proyectos hídricos, deportivos y educativos que han sido desatendidos: bibliotecas y escuelas públicas, que requieren atención urgente y recursos (pues) un país rico no es aquel en el que todos tienen coche, sino uno en el que todos pueden usar un transporte público efi ciente y digno’”.

-ES LO que comentamos, tenemos muchas carencias y no se vale endeudar más el estado con miles de millones con obras públicas pendejas, pues como dice el connotado analista político, el Teodoro Turner Saad: lo menos que va a afectar el susodicho segundo piso al bulevar, es ‘la vista y el paisaje de la ciudad, además a cientos de comerciantes: urge el agua potable y la rehabilitación de carreteras-.

El Segundo Piso , Corrupción Maquillada

-QUIEN tampoco se anduvo por las ramas fue la maestra jubilada, doña Ofelia Alvarado Ramírez, quien opinó que el segundo piso al bulevar Metropolitano ‘es un acto de corrupción maquillada en favor del gobierno estatal puesto que, académicos, políticos, constructores y la sociedad en general han denunciado la inviabilidad de esa faraónica obra y, sin embargo, el proyecto sigue en pie:

VEMOS QUE no nos justifi ca, lo que sí sabemos es que ese dinero se puede manejar perfectamente, es tanto el descaro que ellos saben que es una forma muy sencilla de tomar dinero y que, aparentemente, no se note’, o sea es un robo, pero además declar ó a nuestro Diario que ‘la credibilidad del gobernador David Monreal, es pésima y abundó: ‘HAY muchos espacios, muchos momentos (sic) en donde utilizar ese dinero que realmente le daría presencia y desarrollo a Zacatecas; entonces no nos parece justo (ese derroche de recursos) los políticos actuales no nacieron para servir, ellos nacieron para servirse de la economía del pueblo cada vez más pobre, pero ellos cada vez más ricos’, ¿qué les parece?”.

-ES LO que comentamos, Madre Teresa, esa pinchurrienta obra no va a servir para nada, más para perjudicar a la ciudadanía: a ver que hagan una obra de esas en la capital de Guanajuato le aseguro que al gobernador de allá le cortarían la cabeza y la exhibirían en la Alhóndiga de Granaditas, pero nosotros los zacatecanos hasta nos da risa que nos roben, ahí está como ejemplo el Issstezac: cuando ‘El Monris’ era el gobernador, se llevaba a sus amantes al Hotel Mesón del Jobito, todo con cargo al pueblo, era vox populi que ahí tenía su harem-.

-SÍ, ERA vox populi, que en el Mesón del Jobito, Ricardo metía a su harem: tenía mucha actividad de lunes a viernes-.

POR cierto, ayer el aguerrido Marcelino Rodarte Hernández llevó a cabo una manifestación en unión con integrantes del Movimiento de Bases en defensa del Issstezac para exigir a las Comisiones de la Función Publica y Parlamento Abierto, que tomen en cuenta los resultados de las mesas de trabajo previo a la elaboración y votación del dictamen para reformar la ley, porque si el informe que presentaron se convierte en ley, va a valer chetos: Seguimos en la posición de una reforma urgente pero no cualquier reforma, dijimos la que rescate al instituto, la que le ponga uñas y dientes y sancione a los que están saqueando, si no pasa eso va a seguir la misma historia recurrente que estamos viviendo en el instituto que administra los fondos de pensiones’.

-NO LE va a ser fácil al David reformar a su modo la ley del Issstezac, tiene a todos en contra-.

-ES CORRECTO, desgraciadamente él tiene el poder y lo va a ejercer, los inconformes, que son mayoría, deben de unirse y no permitir ningún Monrealato-.

Regresaron los Asesinatos

LUEGO de dos días sin asesinatos, el narco regresó a las andadas y volvió a jalar el gatillo: ayer martes 23, frente a su familia, mataron a balazos a un hombre de 60 años en la calle Montalvo, colonia Bellavista; los matones a sueldo huyeron del lugar con sospechosa tranquilidad, el reloj marcaba la 1:00 de la madrugada.

MINUTOS antes, a eso de las 0:45 horas, en el risueño y laborioso Jerez de García Salinas, fueron baleados dos jóvenes de 18 y 20 años respectivamente.

EL ATAQUE armado sucedió en la calle Valentín García, esquina con Juan José Osorio, colonia Candelario Huízar; los chavos fueron trasladados al Hospital Comunitario y, como siempre sucede, no hay detenidos, pareciera que cuentan con licencia para matar, nunca los atrapan infraganti.

Aumentan las Privaciones Ilegales de la Libertad

PUES con la NO novedad que las privaciones ilegales de la libertad siguen incrementándose, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable servicio a la sociedad, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: “JESÚS ELISERIO RAMOS de 49 años, privado ilegalmente de la libertad por criminales fuertemente armados en Fresnillo, Zacatecas, el 23 de julio del presente año.

DANIEL ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ de 28 años, desaparecido forzadamente en Río Grande, Zacatecas, el 19 de julio de 2024.

JESÚS MARIO CHÁVEZ RODRÍ- GUEZ de 24 años, desaparecido forzadamente, en Fresnillo, Zacatecas, desde el 9 de enero de 2023.

CARLA CLARETH RUIZ OROZCO de 16 años, desaparecida en Jerez de García Salinas, el 17 de julio del presente año.

LUIS ALBERTO LARA ESCAREÑO dr 48 años, desaparecido el Calera de Víctor Rosales, desde el 3 de mayo de 2023.

PABLO PALAFOX BASURTO de 49 años, desaparecido forzadamente desde el 12 de julio del presente año, en General Pánfi lo Natera, Zacatecas.

JESUS EMMANUEL LÓPEZ ROJAS de 22 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 18 de julio de 2024.

URIEL VIDALES RIVERA de 19 años, desaparecido forzadamente en Calera de Victor Rosales, Zacatecas, el 20 de julio de 2024 y, “DIEGO ERNESTO VÁZQUEZ ÁVALOS de 23 años, desaparecido forzadamente en Tepetongo Zacatecas, desde el 31 de Octubre de 2023”.

-ESTO CADA VEZ está peor, son much ísimos los desaparecidos-.

-POR ESO David debe dejarse de obras pendejas y regresarnos, como lo prometió en campaña, ‘la seguridad, bienestar y progreso’, que quedó en un simple eslogan fraudulento-.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.