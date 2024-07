El Monrealato, la Mano que Mece la Cuna de la Inseguridad

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Oiga (Donald Trump), todavía soy presidente de México, termino hasta finales de septiembre.Le aclaro porque hace unos días comentó que ya me había retirado.Por favor, amigo, no me ande mandando a La Chingada antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo’: Andrés Manuel López Obrador.