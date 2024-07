Mi Jardín de Flores

No lo Aprehenden Porque Sabe Todo de los Hermanos Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

A pesar de las reuniones y esfuerzos colectivos entre comerciantes, restauranteros y autoridades, no se han notado mejoras signifi cativas en la situación, pero en realidad por mucho esfuerzo que se haga de manera colectiva entre nosotros, nada va a pasar si no nos ayudan a atraer gente a Zacatecas.El Centro Histórico vive del turismo y hay muy poco: Cecilia Tapia González.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 26 de Julio de 2024.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Queríamos Agua, ¿no? Entonces no nos Quejemos

QUERÍAMOS AGUA, ¿no?, cuando Dios da lo hace en abundancia, entonces démosle gracias y no nos quejemos.

-PERO ES muchísima agua, madre Teresa, san Isidro Labrador debe quitar el agua para que salga el sol-.

-PUES SIGA rezando doña Petra -tercia don Roberto- quien quita y le haga caso-.

-DIOS SABE cómo cuando y dónde ordena las cosas: toda el agua enviada servirá para cargar los acuíferos y llenar presas, dejémonos de reproches y demos las gracias a mi Padre Dios, escuchen a los pajaritos trinar al cielo, están felices y le dan gracias al Creador, en cambio nosotros nunca estamos satisfechos: ‘Hace mucho frío’, ‘hace mucho calor’, ‘no llueve’, ‘llueve mucho’.

DIOS recibe más quejas que el propio gobernador y los presidentes municipales, ¿por qué mejor no le exigimos a don David que haga más bordos para almacenar el agua de la lluvia? ¿Por que no les exigimos a los alcaldes nos doten de cisternas para recolectar el agua que cae en los techos de nuestras viviendas?

NO seamos pasivos, el dinero es del pueblo que por todo paga impuestos, los recursos naturales todos son del pueblo, el gobierno no es su dueño, es un administrador al que tenemos que exigir nos entreg a cuentas claras y verífi cas, ¿no creen?”.

-ES CORRECTO, madre Teresa, deberíamos comenzar por las mineras: que paguen un impuesto al pueblo por cada tonelada de metal que extraen de nuestro subsuelo, al igual que la Cervecería Corona por cada litro de agua que extrae de nuestros acuíferos, para elaborar sus productos: ese emporio no sólo se roba nuestra agua, sino que explota laboralmente a miles de zacatecanos pagándoles sueldos paupérrimos-.

-HABÍA hace muchos años un promocional del entonces candidato del PRI, José Lopez Portillo que decía que ‘la solución somos todos’ y sí, si todos participáramos encontraríamos muchas soluciones, pero los beneficios eran y son para la clase gobernante.

RECUERDEN que el David Monreal: antes de entrarle a la política nomas tenía un sombrero grasoso de los más baratos, hoy tiene una carísima colección con sombreros de marca y muchas equis; mientras que Saúl, como dice su esposa Lupita Pérez, de tan pobre que era su única comida en época de estudiante era una bolsita de cacahuates con salsa, pero ya como alcalde comenzó a darse la buena vida con las mejores viandas: todavía se recuerda el fi estononón que le hizo a su hija Fernanda cuando cumplió 15 años, en la que derrochó varios millones de pesos que, se presume, los pagaron los fresnillenses con sus impuestos-.

-SIN LUGAR a dudas porque como dice la canción: ‘el que nunca tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver’: no olvidemos que el alcalde de Fresnillo ganaba un sueldo mensual de 57 mil pesos, pero nomás llegó Saúl y se lo aumentó a 120 mil pesos mensuales, pero no juntando el sueldo íntegro de un año, podría costear esa gran fi esta que le hizo a su hija María Fernanda.

ESE fiestononón fue un escándalo nacional tan cañón que el jefe de la tribu, Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, se deslindó de tal derrocho: el Diario Digital El Demócrata, de Coahuila, publicó el deslinde de Ricardo Monreal de la fi esta ‘Fifí’, para su sobrina con dinero público: ‘EL SENADOR Ricardo Monreal se deslindó del despilfarro que hizo su hermano Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, para festejar los 15 años de su hija.

EL JEFE de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal señaló que sus 14 hermanos son responsables de sus actos; sin embargo, acusó la existencia de una guerra sucia en su contra.

SIEMPRE he encarado mis problemas; mis 14 hermanos, mayores de edad, son responsables de sus actos.Hoy, al leer en un diario el testimonio de un expresidente (Benjamín Medrano Quezada) -por cierto, denunciado por la Auditoría del estado ante la FGR, que no ha actuado- no vi pruebas.En fin, guerra sucia”, tuiteó el senador.

TAN SOLO ayer, a través de las páginas de El Norte de Monterrey y Reforma se dio a conocer el gasto que se realizó en la fi esta de 15 años que estuvo amenizada por DJ famoso… y se pagó con dinero del erario.

AL FESTEJO, celebrado el 25 de octubre (de 2019) en el Viñedo Tierra Adentro, de los más exclusivos de Fresnillo, fueron invitados 350 adultos, en su mayoría de la clase política, así como 300 adolescentes, quienes disfrutaron de crema de nuez de la India, salmón y medallones de lomo de res.

EN CADA mesa fueron colocadas cinco botellas de vino Tierra Adentro Merlot, de 750 pesos cada una, además de whisky, ron, brandy y vodka.

«AHÍ TE cobran por banquete no menos de mil pesos por persona, sin bebidas.Estimo que el Edil gastó más de 3 millones de pesos, sólo en gastos de la fi esta», refi rió Benjamín Medrano, presidente del Patronato de la Feria de Zacatecas.

‘A LA medianoche llegó la sorpresa…

SAÚL MONREAL obsequió a la festejada un show del DJ y reguetonero colombiano, Manuel Turizo, quien cobra por fi estas privadas unos 65 mil dólares.

EN EL CARTEL del tour de Turizo se informó que ese concierto, del 25 de octubre, se iba a realizar en el marco de la Feria de Fresnillo, pero esa feria se llevó a cabo en agosto y sin la actuación del DJ, lo que Medrano supone que fue pagado con recursos del erario.

PARA EL concierto del reguetonero en la Feria Nacional de Zacatecas, en septiembre pasado, el Gobierno del estado pagó 50 mil dólares (unos 950 mil pesos), confi rmó el presidente del patronato.

NOSOTROS contratamos a Turizo para la Feria Nacional por 50 mil dólares, pero este artista cobra un 30 por ciento más si se trata de fi estas privadas”, detalló Medrano.

AGREGÓ que a Turizo se le tuvo que pagar en esa ocasión la producción, el hospedaje, alimentación y el avión para todo su equipo, lo mismo que tuvo que desembolsar Monreal, por lo que los costos de la fi esta del Edil se pudieron elevar a más de 70 mil dólares

– HASTA aquí lo publicado por El Demócrata, de Coahuila.Yo creo que por eso obligaron al exilio al Benjamín Medrano Quezada y que no lo han aprehendido porque diría más verdades, si alguien conoce vida y milagros de los hermanos Monreal ese es Benjamín Medrano de quien se dice radica en Estados Unidos, en donde lleva una vida de jeque árabe-.

-ES LO que cree mucha gente: no lo detienen a pesar de que la Fiscalía lo tiene ubicado, porque sabe muchísimas cosas no sólo del Saúl sino del David y, principalmente, de Ricardo Monreal-.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.

-MADRE Teresa, pero está comenzando a llover-.

-ME ENCANTA caminar bajo la lluvia, Chalchihuites es más hermoso cuando llueve-.