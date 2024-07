Mi Jardín de Flores

Con Asesinatos y Secuestros, el Narco Recibe el Festival Internacional

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los bajos salarios, empobrecieron al pueblo de México y lo dejaron sin la oportunidad de estudiar y además hablaban de que para que hubiera estudiantes de excelencia, profesionistas de excelencia había que cerrar el ingreso, fue tan grave que incluso dejaron de formarse médicos en nuestro país, por eso la 4T no solo significa erradicar la corrupción, erradicar los privilegios, no solamente significa ‘Por el bien de todos primero pobres’, significa también que vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, el acceso a la salud, todos los accesos que significan derechos’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 28 de Julio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco Recibe el Festival Internacional con Asesinatos y Secuestros

¡SANTO Dios, no es posible, los malos organizados siguen arrancando vidas violentamente, desapareciendo gente y este ‘desgobierno’ no hace ni dice nada! -¡CÓMO NO -contesta doña Petra a botepronto -, si el David dice que los narcos son ‘reteinteligentes’ y en un descuido hasta los contrata!..O a la mejor ya hasta están adentro de su desgobierno-.

-¡ESTE enésimo asesinato de ayer sábado no tiene nombre! -truena don Roberto-, Gaspar Monroy Romero tenía 36 años y toda una vida por delante y deja en la orfandad a una familia; no sólo tenía experiencia en seguridad, sino que era un perredista con mucho futuro, estaba joven y muy echado pa’delante, hizo muy buen papel como titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Río Grande; perredista, era secretario de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas del PRD Estatal.

“¿QUIÉN lo asesinó, o mejor dicho, quién ordenó su asesinato? Lo anduvieron cazando, se nota que su muerte fue planeada, lo sorprendieron cuando abría la puerta de su camioneta del lado del copiloto, ahí lo acribillaron: dicen que le dispararon no menos de 10 balazos, ahí se ve el cuerpo sin vida de Gaspar tirado en la calle; no le dieron tiempo de nada.

“VEAN la foto: la puerta de su camioneta Jeep Cherokee gris está abierta, yo creo que iba a meter o a sacar algo o tal vez a cerrar el vidrio, qué se yo, pero pues de que lo estaban cazando lo estaba cazando los criminales: lo llenaron de plomo y sus asesinaos huyeron del lugar sin ningún problema.

“FUE EN la calle Villa de Aliso, colonia Villas de Guadalupe, cabecera municipal de Guadalupe, en donde lo asesinaron; esa es una zona muy concurrida y no se explica cómo es que no había vigilancia: a los primeros que la Fiscalía debe de interrogar es a los policías que cuidaban esa zona, pues nunca, que se sepa, los interrogan, cuando suceden asesinatos, por algo será”.

-PUES qué mal presagio tiene el ‘Festival Zacatecas del Folclor Internacional’, los asesinatos no paran-.

-Y como dijo don Teofilito: “Ni pararán” Y Tampoco las Privaciones Ilegales de la Libertad

“SI LOS asesinatos no paran, tampoco las privaciones ilegales de la libertad, secuestros o desapariciones forzadas, como ustedes quieran decirlo; hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: “JONATHAN ATONATHIU MORENO CALVILLO de 22 años, desaparecido forzadamente el 25 de julio de 2024, en Fresnillo, Zacatecas. “J.JESÚS CARREÓN ESPARZA de 48 años, desaparecido forzadamente en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el 25 de julio de 2024, y “ELÍAS JIMÉNEZ RODRIGUEZ de 23 años, desaparecido forzadamente en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, el 16 de julio de 2024, ¿qué les parece?”.

-LOS asesinatos, secuestros, violencia, inseguridad, venta y consumo de drogas -contesta doña Petra-, van de la mano; antes los únicos que tenían fama de mariguanos eran los soldados, pero de repente las cosas dieron un giro y ahora son los soldados los encargados de combatir la venta y distribución de mariguana y otras drogas, incluso, más peligrosas que la propia mariguana-.

Zacatecas Sigue Perdiendo Empleos

-¡AY DIOS de mi Vida!, con tristeza leo hoy en nuestro Diario que mi amado Zacatecas es uno de siete estados que perdieron empleos formales en la primera mitad de este 2024; con información del IMSS, me entero que de enero a junio desaparecieron cerca de 2 (dos) mil empleos, por eso yo les digo a mis muchachitos que cuiden su trabajo, que se esmeren en hacerlo bien porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es entonces que vienen las lamentaciones-.

-ASÍ ES, pero acá en Chalchihuites la gente cuida mucho su trabajo, a eso si que no le rajamos, porque para holgazanes con el David tenemos porque ese méndigo sí que nos sale miy caro, jajaja-.

-¿POR que se ríe?-.

-PA’NO ponerme a llorar, ¡pinche ‘Holgazán’ nos defraudó!-.

-¡DIOS Mío, ya se me hizo tardísimo…

BUENO, ya me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.