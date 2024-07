Mi Jardín de Flores

Con Box y Tequila, Pretende David Reconstruir el Tejido Social

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Quien va a sustituirme, a quien le voy a entregar la Banda Presidencial, es una mujer excepcional, se los digo: ́ya no tengo yo necesidad de hacerle la barba a nadie ́.Una mujer con muchas convicciones, tiene experiencia, es honesta y le va a dar continuidad a la Cuarta Transformaci ón de la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 29 de Julio de 2024.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Con Peleas de box y Tequila, David Monreal Pretende Reconstruir el Tejido Social

-¡¿DIOS DE mi Vida, hasta dónde vamos a llegar!? Ahora resulta que para reconstruir el tejido social, el gobierno de don David Monreal, por conducto del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ), llevarán a cabo una función de box con varias peleas en las instalaciones del Gimnasio Marcelino González.

Y YO pregunto: ¿Cómo quieren reconstruir el tejido social organizando peleas de muchachitos unos contra otros, además de fomentar la venta y el consumo de alcohol? DON JAVIER Núñez Orozco, director del INCUFIDEZ, de la ‘Nueva Gobernanza’, anuncia, sin pudor alguna, que los boletos de ringside tienen un costo de mil 800 pesos cada uno, que habrá mesas con seis sillas, con servicio de una botella de güisqui o tequila Centenario, botanas y dos aguas minerales de un litro.

TAMBIÉN anuncian los precios de los boletos para las ‘zonas verde y azul a 200 pesos y la zona preferencial a 150 pesos’ PAGAR estas cantidades por ver pelear a muchachitos entre sí ¿es recomponer el tejido social?

¿POR QUÉ no mejor organizar torneos de futbol, beisbol, basquetbol, voleibol, natación, atletismo, ciclismo, acrobacia, gimnasia, senderismo, levantamiento de pesas, incluso artes marciales ajedrez, etcétera y no la embriaguez acompañada de la violencia?

-ES QUE a esta ‘Nueva Gobernanza’ lo que le interesa es el dinero, no la reconstrucción del tejido social, por eso el David anda comprando antros dentro del perímetro de la Feria Nacional de Zacatecas, para reconstruirlos y sacar provecho, es muy voraz para el billete ‘El Holgazán’-.

-PRIMERA vez -tercia don Robertoque me entero que en una función de box van a poner mesas con seis sillas y vender pomos de güisqui y tequila con botana, no me explico cómo el municipio lo permite, pero como dice doña Petra: a David le encanta el billete y ya borracho hasta podría obligar a Sarita a hacer estrip tips cobrando admisión: el billete le fascina, creo que no es la primera vez que organiza una pelea de box, pero sí la primera en que habrá chupe como arroz, de seguir así al rato será con barra libre-.

-CREÍ que me iban a decir ‘anticuada’, por eso de la bebedera en una función de box… -LAS funciones de box, pues se toleran, lo que no es eso de la bebedera: pomos de güisqui y tequila mesas y botana, eso ya es un exceso vulgar-.

-XACTO -dice don Roberto- primera vez que escucho que con unos tequilazos y güiscazos recompondrán el tejido social, ¡que no mamen!-.

Indignación por el Asesinato de Gaspar Monroy

-NO HAY marchanta alguna que no me comente el asesinato de Gaspar Monroy Romero, la gente está indignada: el David defraudó a Zacatecas, a pesar de que fue perredista como ‘El Monris’ y todos sus hermanos, el asesinato de Gaspar no le mereció una palabra, menos una condolencia: ¿qué clase de gobernador tenemos?-.

-UN gobernador deshumanizado, inepto y holgazán, a quien no le importa el pueblo, hay gente muy sentida por tan cobarde asesinato, como el presidente del desaparecido PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien posteó en su facebook: ‘AHORA FUE nuestro compañero Gaspar Monroy, de la Dirección Estatal del PRD en Zacatecas quien murió a balazos a causa de la violencia.El estado sigue pudriéndose.No queremos La Paz de los sepulcros, sino justicia.Nuestra solidaridad con su esposa Cecy y la familia de Gaspar. Qué tristeza e indignación!’.

OTRO perredista que lamentó el cruento asesinato fue su compadre, el diputado federal Miguel Torres, quien escribió en su facebook:

‘CON PROFUNDA tristeza y en una enérgica exigencia de justicia me uno al pésame por el fallecimiento de mi Compadre Gaspar Monroy, gran amigo a quien aprecié mucho, extiendo mi solidaridad para su familia y les acompaño en este gran dolor.

NO ES posible que sigamos inmersos en esta violencia, exhorto al Gobierno del Estado esclarecer los hechos y dar con los responsables.

DESCANSA EN paz, Compadre GASPAR Monroy

-QUE FEO se siente cuando muere un amigo, un familiar cuando nos dicen que murió alguno de ellos, siempre respondemos ¿pero cómo? si hace poco lo vi, platiqué con él y se veía muy sano

YA CUANDO nos dicen que fue un asesinato a querer o no se encabrona uno.

-DIOS lo tenga en su Santa Gloria, el hombre estaba muy joven y lleno de vida-.

-¿LO CONOCIÓ, madre Teresa?-.

-NO, pero vi fotos de él con su hijo chiquito y su joven esposa, pobre familia, mis oraciones van a ella; deseo descanse en paz, fue un buen padre, adoraba a su hijito, a su esposa, a su familia-.

Desaparecieron Unos Primos

HOY, como todos los días nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica, continuando con su loable labor social, publica las Cédula de Búsqueda de: RODOLFO TORIBIO FLORES de 26 años y RICARDO SÁNCHEZ FLORES de 29 años, desaparecidos forzadamente en Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas, el 27 de julio del presente año”.

-MUY jóvenes, no creo que hayan desaparecido, más bien se los llevaron los malos organizados, este gobierno está completamente desfasado por esos señores-.

-¿SE SIENTE desilusionada, madre Teresa?-.

-NO ME siento desilusionada, estoy desilusionada porque yo, como ustedes y los zacatecanos que votamos por don David, estamos desilusionados, además defraudados, en fi in, para qué le sigo…

BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.