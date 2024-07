La Directora de IZC Asegura que la Banda Sinfónica no Está Castigada

“No han Actuado Porque se Está Reorganizando”

Por Miguel Alvarado Valle

María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, informó que la Banda Sinfónica del estado de Zacatecas ha dejado de participar en eventos gubernamentales debido a que el proceso de reorganización interna aún está en curso.

Muñoz Reyes, señaló que el objetivo principal de esta reorganización es corregir desajustes en la jerarquía de los músicos.“Estamos haciendo estos cambios al interior de la banda, había músicos de secciones de primera, segunda y tercera que no estaban en correspondencia con sus categorías y su responsabilidad dentro de la agrupación, entonces es por eso que estamos haciendo estos ajustes”.

Enfatizó que antes de que la banda pueda reanudar sus presentaciones y eventos, es esencial que los músicos se adapten a los nuevos cambios y se preparen adecuadamente a través de ensayos más frecuentes.Dicho enfoque pretende no solo mejorar el desempeño de la banda, sino también asegurar que todos los músicos estén alineados.

La directora mencionó que otro factor que ha influido en la ausencia de la banda en especial en su tradicional concierto de los jueves en la plazuela Goitia, ha sido por las recientes lluvias que han complicado la realización de estos conciertos al aire libre.

Muñoz Reyes aclaró que la banda no está “castigada” sino que “esta acción de ajustes, debimos de haberla hecho hace mucho tiempo pero por diferentes circunstancias nos impedían hacer estos cambios y creemos que este es un buen momento para que cada uno de los integrantes asuma el papel que le corresponde”.

Sobre la falta de aumento salarial, reconoció que la banda no ha recibido incrementos salariales en varios años, no obstante, aseguró que todas las prestaciones están al día y que gobierno del estado no ha incumplido con el contrato establecido.

A pesar de que los integrantes de la banda han continuado con el reclamo de un aumento salarial, resaltó que este tema aún no se ha resuelto con las autoridades competentes.En relación con la reorganización, explicó que no se prevé el despido o la terminación del contrato de ningún miembro de la banda.En cuanto al cambio de director de la banda, Muñoz Reyes apuntó que ha habido dificultades para retomar la comunicación con el maestro Salvador, quien es el actual director.

Esto debido a las agendas ocupadas de ambos, sin embargo, “todo tiene un ciclo, tarde o temprano hay cambios en las instituciones y en este caso se los daremos a conocer en su momento”.