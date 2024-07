Sinónimo de Corrupción y Despilfarro el Segundo Piso al Bulevar: J. Santos

“Debería Invertirse en el Campo y al Gasto Social y Productivo”

Por Nallely de León Montellano

José Santos Cervantes, militante del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), consideró que la obra del Segundo Piso del Bulevar Metropolitano “es despilfarro y corrupción” ya que, desde su punto de vista, es preferible que el recurso se destine al gasto social y productivo en la entidad.

De igual manera, comentó a Página 24 Zacatecas, que en lo que respecta al tema de los empleos que la obra pudiera generar, lamentó que las contrataciones serán externas, comenzando por la empresa constructora.

“Si son de la localidad, los reclamos de mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo les afectan a ellos, así que si vienen de fuera no hay ningún problema con esos trabajadores porque son desechables”.

Reiteró que la construcción no va a mejorar la movilidad, sin embargo, existen problemáticas que aquejan a la entidad como la crisis del campo y la crisis hídrica las cuales, deben ser atendidas de manera urgente.

Refirió que el recurso que se va a invertir en el Segundo Piso, con el cual podría construirse tres veces el complejo de Ciudad Administrativa, podría resolver problemas serios y de mayor importancia para resolver.

“Hay muchas formas de mejorar la movilidad sin ese despilfarro, la ciudadanía no está en contra de la obra, sino de ese despilfarro y de esa corrupción que hay detrás; por qué no destinar esos recursos para impulsar la autosuficiencia en la producción de frijol, de maíz; hay proyectos muy efectivos y no ha tenido el respaldo de gobierno del estado porque no les deja dinero”, comentó.

Dijo que otra problemática en Zacatecas es la caída del turismo, por lo que, agregó la importancia de fortalecer dichos atractivos para generar movilidad económica en el estado.Además, calificó como “tramposa” la encuesta ciudadana realizada el pasado 10 de julio a un poco más de 3 mil personas quienes aparentemente aprobaron la construcción del segundo piso al bulevar.

“La cuestión es que no hicieron una pregunta concreta, esa encuesta no vale, es para justificar el monumento despilfarro y la corrupción, hay otras formas menos costosas y de mayor beneficio desde el punto de vista social para mejorar la movilidad”, concluyó.