Mi Jardín de Flores

El Festival Internacional de la Muerte

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Vamos a esperar a que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro; si la autoridad electoral confi rma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela porque así es la democracia, no podemos desconocer ningún resultado : Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, Zac.- Martes 30 de Julio de 2024.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad. Con David Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor ¡SANTO Dios, qué de cosas!, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal ITAEE, nos dice que Zacatecas ocupa el lugar 30 de las actividades primarias por entidad federativa, 2024.

TODOS los estados vecinos nos superan: fuimos a la baja menos 15.22%, apenas por encima de Baja California y Chihuahua, el grafi co que hoy martes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, fue elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG) y me siento mal al ver a mi querido Zacatecas en los últimos lugares.

ESTE decrecimiento no tiene para cuando parar: en todo está mal esta ‘Nueva Gobernanza’, bueno, ni tan nueva pues falta escasamente un mes con 12 días para llegar a la mitad del camino y pareciera que hoy inicia.

-¡CÓMO no, si en la capital del estado hay muchos avances!-.

-¿SÍ? A ver dígame uno-.

-LAS PELEAS de box con mesas con seis sillas, con una botella de güisqui o tequila, dos aguas minerales de a litro y botana por la ‘módica’ suma de mil 800 pesos, una ganga ¿no?, ¡juarjuarjuar, quesque para reconstruir el tejido social-.

-¡AY NO, qué vergüenza, Dios Mío!, ¿cómo es posible que sea el propio gobierno de don David Monreal quien esté haciendo ese tipo de eventos por conducto del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ), ¿hasta dónde vamos a llegar?-.

-ESTÁ visto que con David -tercia don Roberto-, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor: el desempleo está brutal, hay mucha gente sin trabajo que ya no halla la puerta: la promesa de David de atraer empresa con mejores sueldos quedó en eso, en promesa.

El Festival Internacional de la Cultura de la Muerte

SI EL Gobierno del Estado tiene su Festival Zacatecano del Folclor Internacional -continúa don Roberto-, el narcotráfi co tiene el suyo: ‘El Festival Internacional de Cultura de la Muerte’, que en dos días: domingo y lunes, lleva dos asesinatos, uno diario.

COMO hoy lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el Festival comenzó con un asesinato que el ‘desgobierno’ de David ocultó a los zacatecanos, pero que lo devela el Gobierno de México en su Informe Diario, ¿por qué David lo ocultó? Pues seguramente para no ‘manchar la inauguración del Festivalito’, pero quedará en el historial: ‘El Festival Zacatecano del Folclor Internacional, inició con un asesinato’.

Y AYER lunes continuó con otro asesinato: en el municipio de Guadalupe, un hombre llamado Antonio, a eso de las 10:00 de la noche se encontraba a las puertas de su casa ubicada en la calle Santa Rosa, colonia Lomas de Consuelo, cuando de repente frenó una motocicleta tripulada por dos sujetos y el que iba atrás del conductor, de entre sus ropas sacó una pavorosa pistola y lo acribilló a tiros.

ANTONIO cayó al piso y mientras moría desangrado los asesinos huyeron en la moto y desaparecieron rápidamente en la oscuridad de la noche.

-DOS DÍAS DE Festival, dos asesinatos -dice doña Petra-, entonces sí que le queda el nombre de ‘Festival Internacional de la Cultura de la Muerte’-.

-Y DE las desapariciones forzadas, como la de BRINSY JAZMÍN ROBLES GUARDADO de 19 años, que desapareció en la capital del estado el pasado domingo 28 de julio-.

Siguen las Inversiones en Aguascalientes

-QUIEN no termina de sorprenderme gratamente es la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel: seguido leo en nuestro Diario que tal o cual empresa se instaló o se instalará en ese estado tan pujante, y pensar que fue parte de nuestro territorio:

LA EMPRESA Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM), anunció una inversión de 500 millones de pesos y la generación de 550 nuevos empleos; la MIYM es una empresa dedicada a la industrialización, elaboración y envasado de leche y derivados lácteos.

-¡AH, CARAY!, esa empresa debió venirse a Zacatecas, acá producimos más leche que Aguascalientes, ¿no?-.

-PUES YO creo que sí, pero también depende mucho del trato y de las facilidades, además de que ¿quién se puede resistir a una sonrisa de la gobernadora de Aguascalientes que está muy guapa?

YO, AL menos, preferiría una sonrisa de ella a una falsa muestra de mazorca de David, pero además la seguridad: en Aguascalientes salen a la calle a cualquier hora del día y hasta por la madrugada y regresan sanos y salvos a su casa; tienen muy buena seguridad: en carretera, nomás llega uno al municipio de Cosío, y ya se respira tranquilidad, pero de regreso, en cuanto arañas el municipio de Cuauhtémoc, ¡ay, nanita! Luego luego percibes la inseguridad: cuando vivía en Zacatecas todos los fi nes de semana veía caravanas de vehículos para ir a Aguascalientes a pasear: a comer, al cine, al teatro, etcétera-.

-PUES ME dicen que todavía es igual-.

-NO LO creo, hay gente en la capital del estado que mejor se queda en su casa, para que no les suceda lo que a Arturo Nahle García, que le vaciaron su residencia en Bernánrdez, le robaron centenarios de oro y alhajas que guardaba en una caja fuerte.

-ESTO se supo por el propio Nahle que posteó en su facebook y fue un escandalazo:

AYER SALIMOS AL cine, confi ados porque en la colonia hay caseta, policías y videocámaras. Nos vaciaron la casa. La policía y los peritos llegaron rápido porque estaban aquí en casa del secretario del Ayuntamiento de Guadalupe (Héctor Pastor Alvarado), a quien también lo vaciaron!’-.

-¡AH, YA me acordé!, pero gobernaba El RaTello, ¿no?- -SÍ, pero quedó otro-. Nadie Quiere el Segundo Piso del Bulevar “JOSÉ Santos Cervantes, connotado luchador social, del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que el segundo piso del bulevar Metropolitano, de la capital del estado ‘es sinónimo de corrupción y despilfarro’, que ese billetal ‘mejor se debería de invertir en el campo y el gasto social y productivo’”.

-ES LO dice todo Zacatecas, pero El Holgazán está terco en hacer esa obra de relumbrón que, al parecer, ya está en marcha; yo creo que, fi nalmente, se saldrá con la suya-.

-NO, si los diputados y el alcalde le hacen caso al pueblo, pues como dice el propio Santos: ‘HAY MUCHAS formas de mejorar la movilidad sin ese despilfarro, la ciudadanía no está en contra de obras sino de ese despilfarro y de esa corrupción que hay detrás; ¿por qué no destinar esos recursos (al menos $3 mil 600 millones) para impulsar la autosufi ciencia en la producción del frijol, de maíz?; hay proyectos muy efectivos y no han tenido el respaldo de Gobierno del Estado porque no les deja dinero’.

-TODO quedó en buenos deseos: ¿no don David decía que quería ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas?-.

-NOS FALLÓ, nos defraudó El Holgazán-.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.