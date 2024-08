Mi Jardín de Flores

La Estrepitosa Derrota de Catalina Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 31 de Julio de 2024.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Epigmenio El Rey de la Capirotada

DON EPIGMENIO Tenorio Ramos ‘El Rey de la Capirotada’ del municipio de Trancoso, quien acude seguido a la capital del estado para encabezar ruedas de prensa, ayer Martes organizó una más para dar a conocer un proyecto turístico que a mi, en lo personal, se me hace muy interesante:

LOS RECIBIMOS -dijo- con un horno encendido, ya sea con café, champurrado, atole martajado y va a ser como tipo bufet, lo que consuman y luego darles un recorrido turístico y terminar con una comida tipo bufet para que puedan probar toda la variedad y después el mismo camión los regresar ía a Zacatecas con un precio accesible de 300 o 350 por persona para que puedan ir a visitarnos y conocer nuestra historia, nuestra gastronomía y fomentar el turismo en nuestro municipio.

-ME DICEN que el Epigmenio -responde doña Petra- es muy echador, y que es como el ajonjolí de todos los moles: a veces se presenta como gestor de cultura de Trancoso, otras como “fundador del Grupo ProyecTra, otras como alcalde y en ocasiones como responsable de Comunicación Social, así es que no es muy confi able, pues todos sus proyectos y programas los deja a medias o son de saliva, ¡hasta con la capirotada quería hacer negocio, pero no le cuajó!-.

-NO, PUES aquí a doña Petra sus marchantas le traen mucha información -dice don Roberto- y se nota que al tal Epigmenio le gustan los refl ectores, lo que no me explico es por qué cambia cada vez de chamba, dice ser una cosa, luego otra y otra, en fi n, ojalá y ahora sí le cuaje su proyecto al “Rey de la Capirotada’, y que en un futuro cercano sea alcalde de Trancoso-.

“Diputados Traidores”, les Gritaron

QUEDÓ EL claro que la gran mayoría de los diputados no son la voz ni representan al pueblo y ayer nuevamente quedaron en evidencia al aprobar reformas a la Ley del Issstezac que perjudican a los trabajadores, jubilados y pensionados, por mayoría de 25 votos a favor y sólo cuatro en contra: ANA LUISA del Muro García (PT) MARTHA ELENA Rodríguez Camarillo (Panal) JOSÉ LUIS Figueroa Rangel “El Cepillo’ (Independiente) y, JOSÉ GUADALUPE Correa Valdez (PAN).

“SON DOS mujeres y dos hombres quienes dijeron NO al hombre de Palacio, y se salvaron de la “chamusca’; el gran ausente fue Xerardo Ramirez Muñoz (PT), el resto fueron abrazados por las llamas del infi erno y del desgrestigio.

“EL QUE me da risa y hasta asquito es el José Juan Mendoza Maldonado “El Tariácuri’ (PRD), quien culpó a todos los gobernadores por la quiebra del Issstezac (menos a “El RaTello’), sin embargo votó a favor de reformar “La Ley de Herodes.

“CLARO está que la susodicha reforma tendrá sus consecuencias, habrá que ver cómo reaccionan los trabajadores, jubilados y pensionados.

El Centro Histórico

-ESTOY sorprendida por las declaraciones que hizo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Carlos Torreblanca Padilla, director del Instituto Nacional de Antropolog ía e Historia (INAH ZACATECAS).

“EL SEÑOR arqueólogo reveló que tienen registradas 137 fi ncas en mal estado en el Centro Histórico, 70 de ellas en peligro de derrumbe debido a problemas estructurales, particularmente acentuados durante la temporada de lluvias por la humedad.

-ZACATECAS es la ciudad más bonita de México, su arquitectura es belleza pura, por lo que es una lástima que los gobiernos no se ocupen de ese problema, deberían de negociar con los propietarios: “Yo te la rehabilito al 100 y me pagas la reparación en pagos diferidos, pero si la vendes me pagas de inmediato’, ¿no creen que sería un buen proyecto?-.

-INDUDABLEMENTE, son bastantes fincas que se rescatarían y todas o casi todas con valor histórico, los gobiernos están obligados a cuidar la arquitectura no sólo del Centro Histórico sino de todo el estado, en todo el territorio hay fi ncas y hasta haciendas en mal estado y muchas en el abandono total.

“DEBERÍAN de hacer las cosas como en Yucatán, que rescataron muchos cascos de haciendas y los hicieron hoteles”.

-SE OYE muy bonito y nada imposible pero ¿y la pinche inseguridad, qué? Llegan los narcos y hasta los calzones de los huéspedes se llevan, lo primero es lo primero, si David no puede con la “inteligencia” de los narcos que se haga a un lado y venga otro que sea más inteligente que ellos y los meta a la cárcel para que regrese la paz y la tranquilidad del estado, entonces sí hablamos de cascos de haciendas convertidos en hoteles y restaurantes, con paseos a caballo.

“CON PAZ y tranquilidad, Zacatecas se va para arriba en todos los aspectos, pero como estamos, nomás vemos cómo nuestros vecinos están progresando: Durango, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit y hasta Jalisco y San Luis Potosí, están mejor que Zacatecas, pero es por la pinche violencia y la inseguridad: “CRIMINALES armados hasta los dientes privaron ilegalmente de la libertad a JOSÉ ANTONIO SANDOVAL RODR ÍGUEZ de 65 años, ayer 30 de julio en Fresnillo, Zacatecas.

“JUAN ANTONIO CABRAL MONTOYA de 17 años, fue desaparecido forzadamente en Valparaíso , Zacatecas, en marzo del presente año.

“RAQUEL GALLEGOS GARCÍA de 18 años, fue desaparecida forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, ayer 30 de julio del presente año.

“SAÚL BRISEÑO RAMIREZ, de 52 años, fue desaparecido forzadamente en Loreto, Zacatecas, el 28 de julio de 2024.

“SERGIO BELTRÁN TISCAREÑO de 44 años, fue desaparecido forzadamente en General Pánfi lo Natera, Zacatecas, el 29 de julio de 2024 y, “RAFAEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ de 70 años, desaparecido forzadamente (o posiblemente secuestrado) en Guadalupe, Zacatecas, el 28 de julio de 2024”.

¡VIRGEN DE los Dolores!: seis personas desaparecidas forzadamente, una mujer y seis hombres de todas las edades, y ningún responsable detenido-.

-RARAMENTE los detienen, incluso cuando van a rescatarlos en alguna casa de seguridad, huyen del lugar pues no falta quien les dé el pitazo de dentro de la Fiscalía o Secretaría de Seguridad y rápidamente huyen del lugar, el narco sigue infi ltrado en las policías-.

DEFINITIVO: Alessandra Rojo de la Vega Derrotó a Catalina Monreal (cabecita) -EL VOTO popular se impuso: en el reconteo de sufragios, la Alessandra Rojo de la Vega volvió a derrotar a la Catalina Monreal Pérez, hija del “Monris’.

“”EL MONRIS” y compañía hicieron todo lo posible para que ganara la Catalina, y hasta hubo reconteo de votos, porque aseguraban había trampa, pero ayer martes 30 terminó el reconteo y se reconfi rmó el triunfo de Alessandra y la derrota de Catalina:

“SÉPTIMA victoria y contando.

“NI CON sus mentiras, engaños y abusos de poder nos arrebatarán lo que se ganó con mucho corazón y voluntad de la gente.”

ESTO es hasta el fi al’, escribió Alessandra.

-¿Y CATALINA, qué respondió?-.

“PUES NO tuvo más que reconocer su derrota, pero sin quitar el dedo del renglón reiteró que hubo fraude”.

-LES LEO lo que la Catalina escribió en su Facebook: “EL RECUENTO de menos del 10% no es signifi cativo, ni esperamos cambios relevantes en el resultado.La obsesión de la candidata del prian por ocultar el fraude electoral (sic), impidió que pudiéramos conocer la verdad.Sin embargo, como movimiento seguimos luchando.

-POBRE mujer, debut y despedida-.

-¿POR QUÉ POBRE? Si es prestanombres de “El Monris· y está bien forrada-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.