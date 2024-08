Diputados y Sindicatos Charros se Vendieron al Aprobar Reforma al Issstezac: Marcelino Rodarte

“Vendieron los Derechos de 25 mil Trabajadores”, Truena

Por Nallely de León Montellano

Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, aseguró que los términos en los que fue aprobada la reforma a la Ley del Issstezac es una traición por parte de la mayoría de los diputados, “mandatada por el gobernador del estado, David Monreal Ávila y avalada por los sindicatos oficialistas charros; ellos vendieron los derechos de 25 mil trabajadores de los cuatro sindicatos”.

En este tenor, recordó que desde hace tres años atrás el Movimiento de Bases se opuso a la reforma de Ley propuesta por el entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna; de la misma manera, comentó que fue dicha organización la que empujó a los sindicatos oficialistas a participar en las acciones para detener la reforma, logrando contenerla durante los últimos tres años.

“Pero hoy, es la misma reforma de Tello, pero más grave y la avalaron a escondidas los charros de los sindicatos; se reunieron con el secretario de finanzas a puerta cerrada y con guardia en la puerta para que nadie supiera de a como era la venta de los derechos de los trabajadores; hoy están vendidos los derechos, pero no están perdidos, ya hemos ganado otras batallas en los juzgados”, mencionó.

En este contexto, advirtió que trabajarán en comprobar la inconstitucionalidad de la Ley aprobada para defender a jubilados y pensionados quienes se mantuvieron en la lucha, pero principalmente a las próximas generaciones, las cuales, dijo, recibirán las consecuencias de la Ley que hoy se reforma.

“Los grandes afectados hoy son los que están creyendo en el engaño de los que los convocaron a las calles sin ningún motivo, porque lo único que hicieron fue suavizar, desmovilizar para este atraco. A ellos hay que decirles que fueron engañados porque se van a dar cuenta poco a poco, pero hay que decirlo ya, los traicionaron, vendieron sus derechos y ya no tienen posibilidad de una pensión no solo digna, ni pensión van a tener si no se ponen a trabajar en la construcción de un sistema de seguridad social porque este hoy lo están matando”, lamentó.

Contrario a lo anterior, Rodarte Hernández aseveró que el Movimiento de Bases no se vendió y no es comparsa, por lo que reiteró que continuarán dando la lucha en los juzgados y en las instancias que tengan que hacerlo para salvaguardar los derechos de las y los derechohabientes mediante la aprobación que calificó de ‘lesiva’ para las y los trabajadores.

Criticó que los 30 diputados se pronunciaron a favor de los derechos de las y los trabajadores comprometiéndose a no aprobar una Ley que fuera perjudicial, sin embargo, el pasado martes fue aprobada con 25 votos a favor, lo cual adjudica a una posible compra del voto legislativo.

“No sabemos cuánto costó esa traición, pero no fue de gratis y menos fue consciente. Es un atraco no solo a las 25 mil familias, es una traición a la sociedad porque lo que hacen con esta Ley lo hicieron con la aprobación del Segundo Piso, que es otro revés a la sociedad porque son situaciones de avalar la corrupción”, concluyó.