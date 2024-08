Mi Jardín de Flores

Por sus Frutos los Conoceréis

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Las carreteras se llenan de cráteres, lo cual incrementa el riesgo de accidentes e infl uye para que la gente dude en visitar Zacatecas por miedo a las condiciones viales’: Álvaro Zaldívar Abreu.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 1 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es Alta Traición

DE 30 diputados con los que cuenta el pueblo de Zacatecas, la gran mayoría está de lado del Poder Ejecutivo, o sea con el gobernador don David Monreal Ávila, no con quien los llevó a la Cámara de Diputados: ¿no que los señores legisladores son voz y representantes de la ciudadanía?

-NAAA… madre Teresa, para mí que, con honrosas excepciones, son ojetes, se agachan ante el gobernador en turno a pesar de que el hombre de Palacio traiciona al pueblo, como en el caso del Issstezac-.

-YO CREÍ que, por ejemplo -tercia don Roberto-, Enrique Laviada Cirerol, la iba a votar en contra, pero no, fue uno de los 25 diputados que le dijeron a David: “¡Lo que usted ordene, señor gobernador!”, así es que no me extrañaría que, en algunos meses por venir, agarre hueso en el gabinete de ‘El Holgazón’.

-SON HIJESES –dice doña Petra- pero mi Padre Dios, que nunca falla, nos lo advirtió: CUIDADO CON los falsos profetas: se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos?.

ASÍ SON de ojetes la mayoría de nuestros diputados.

-BUENO, tan siquiera diga los nombres de esos 25 diputados que traicionaron al pueblo de Zacatecas, en especial, a los trabajadores deL Issstezac-.

-A VER, aquí tengo los nombres de esas zarzas y cardos:

MARÍA DEL MAR DE ÁVILA IBARGÜENGOYTIA. JOSÉ DAVID GONZÁLEZ HEREnrique NÁNDEZ. MARÍA DEL REFUGIO ÁVALOS MÁRQUEZ. HERMINIO BRIONES OLIVA. GABRIELA BASURTO ÁVILA. PRISCILA BENÍTEZ SÁNCHEZ. SUSANA BARRAGÁN ESPINOSA. FERNANDA MIRANDA HERRERA ERNESTO GONZÁLEZ ROMO. ARMANDO JUÁREZ GONZÁLEZ. ARMANDO DELGADILLO RUBALCABA. JOSÉ JUAN MENDOZA MALDONADO. GERARDO PINEDO SANTA CRUZ. MANUEL GALLARDO SANDOVAL. JOSÉ JUAN ESTRADA HERNÁNDEZ. ENRIQUE LAVIADA CIREROL. ZULEMA YUNUÉN SANTA CRUZ. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ. JEHÚ EDUÍ SALAS DÁVILA. NIEVES MEDELLÍN MEDELLÍN. VIOLETA CERRILLO ORTIZ. ROXANA MUÑOZ GONZÁLEZ. GABRIELA PINEDO MORALES. IMELDA MAURICIO ESPARZA KARLA DEJANIRA VALDEZ ESPINOZA.

-PUES SÍ, ‘por sus frutos los conoceréis’, pero también por sus fotos.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.