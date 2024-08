Abogado Denuncia Actos de actos de Tortura en CERERESO

Y Niegan Atención Médica a Enfermos Renales: González Romo

Por Nallely de León Montellano

El abogado Francisco González Romo, denunció la existencia de falta de atención médica y posibles actos de tortura al interior del Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) de Cieneguillas, en contra de su cliente Héctor “N” quien se encuentra recluido desde 2014 por violación equiparada.

Explicó que el 18 de mayo este año, promovió un amparo indirecto que se radicó en el Juzgado Primero de Distrito, derivado de una queja por parte de familiares de su cliente, respecto a omisiones en materia médica.Resaltó que el Poder Judicial de la Federación se ha mostrado omiso en seguir los protocolos marcados como oficiosos.

Agregó que Héctor “N” está diagnosticado con artritis reumatoide degenerativa, hipertensión arterial sistémica hiperplasia prostática, arritmia cardiaca y padecimientos visuales derivados de problemas renales, por lo que, en 2018 fue trasladado de manera urgente a un centro médico en León, Guanajuato, debido que le introdujeron un catéter el cual no debería haber permanecido más de seis meses en el cuerpo de dicha persona.

“A la fecha, el catéter no se le ha retirado y es muy probable que haya migrado y tiene una incrustación de la cual no se conoce el grado.Esta persona ya tiene padecimientos muy graves; tiene fiebre, orina sangre, tiene dolores muy fuertes, e incluso pus debido a que el problema renal ya es mayor”, comentó.

Detalló que su cliente ha permanecido recluido en su celda durante el último mes, debido al aumento de la gravedad de su situación de salud, sin contar con la atención médica adecuada.

Señaló que se le dio aviso a la Comisión de Derechos Humanos a nivel local y nacional sobre la situación, además de que, al director del CERERESO se le requirió un informe actualizado de la salud del paciente recluido, el cual no ha sido entregado.

González Romo expuso que ha recibido mensajes anónimos donde denuncian que al interior del CERERESO existen varios reclusos con padecimientos renales que no están siendo debidamente atendidos, dado que no existe un cuerpo médico especializado, por lo que “las personas en términos prácticos están muriendo por problemas renales dentro del centro, no existe una autoridad organizada, en las audiencias de ejecución están siendo omisos, el Poder Judicial del estado tienen conocimiento de esto y no está actuando en consecuencia”.