Mi Jardín de Flores

Los Ganaderos Tampoco Tienen Apoyo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Han pasado dos años y no hay voluntad por parte de gobierno del estado para brindar apoyo a los productos de la entidad: el productor del sector primario tanto el ganadero como el agrícola, históricamente hemos estado dependiendo de los vaivenes de la política o de quien toma las decisiones’: Antonio Martínez Zaragoza.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 3 de agosto de 2024.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Por mal Momento Pasan los Ganaderos

MUY MAL andan los señores ganaderos, no sólo por las circunstancias sino por el gobierno que no apoya, según lo denunció don Antonio Martínez Zaragoza, líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), por lo que añora años idos; todo por el estatus sanitario.

DON ANTONIO recordó que antes, nuestro estado podía vender ganado a precios mucho más altos, pero ahora han caído drásticamente, afectando la rentabilidad de los productores.

-ES LO que yo no entiendo: el Antonio se queja porque le compran su ganado más barato, sin embargo el pueblo paga la carne más cara, nunca baja el precio, todo el tiempo sube para los consumidores, por eso hay mucha gente que no come carne por lo cara que está, ¡hasta las tripas han subido de precio!-.

-ES A CAUSA de lo coyotes, los méndigos coyotes compran y venden al precio que quieren, ese es el mal con esos desgraciados -truena don Roberto-: compran barato y venden caro, por eso tienen sus camionetones 4X4 a todo lujo y sus gorras de no sé cuántas equis, como las de David.

“SON LOS coyotes los que se llevan el billete, ya sea con el ganado o con los alimentos, frutas y legumbres: todo lo que produce el campo, ellos son los ganones, ¿no acaso sin ellos manejan los que manejan el precio del frijol?”.

-PERO DON Antonio habla concretamente de la exportación de ganado, ya sea en pie o en canal para Estados Unidos-.

-PUES COMO dijo el borrachín Felipe Calderón ‘haiga sido como haiga sido’, pero siempre el productor es el que sale raspado y, por consecuente, también el pueblo, pues la carne casi siempre ha sido un producto de lujo para el pueblo-.

-Y COMO dijo don Teofilito, siempre lo será, pero es el chinche gobierno el que se debe de poner las pilas y castigar a esos hambreadores-.

-MMM… NO creo que pueda o quiera, ¿no dijo don Antonio que don David Monreal, ‘siendo coordinador general de Ganadería, no hizo nada en beneficio de los productores? “AHORA EN el gobierno ya va para tres años y, dice, ‘no hay voluntad por parte de don David para brindar apoyo a los productores zacatecanos-.

-SON ELLOS los que tienen que unirse y mandar a la goma a los dizque ‘introductores de ganado’, no hay de otra-.

-PUES YA valió sorbete, porque cada quien jala por su lado, hace falta un líder chingón y no lo hay-.

Ante no Hubo un Muertito

-AHORA SÍ que el delegado del IMSS, el Leopoldo Santillán Arreygue, la cajeteó bien gacho-.

-¿POR QUÉ doña Petra?-.

-PUES PORQUE hicieron un simulacro de ataque armado y, quesque para darle realismo, utilizaron tremendos pistolones y echaron bala-.

-SÍ, QUÉ pendejos, a quién se le ocurre-.

-PUES AL delegado que pidió realismo y lo hubo porque uno de los ‘narcos’ atacantes, tiró varios plomazos, rompió varios cristales y los cristales hirieron a una persona, ¿qué necesidad?-.

-Y EL BRUTO del delegado lo reconoció: ‘Fue -dijo-para darle realismo’, qué güey, a lo mejor quería un muertito: bien decía mi abuelito: “Mire Petrita, escoja muy bien a sus amigas, no se junte con pendejas porque lo pendejo se pega’, entonces aguas, no se junten con el delegado del IMSS, porque se le va a pegar lo pendejo: Ni los terribles hermanos Almada, utilizaban pistolas de verdad en sus películas, jajaja-.

-Y LO RECONOCIÓ el propio delegado Leopoldo Santillán: ‘Participaron -dijo a nuestro Diario Página 24- 11 brigadas (a las cuales reconoció su labor): 156 trabajadores de la institución, así como cuatro personas ajenas a este ejercicio quienes acudieron al edificio a realizar un trámite sin saber que se estaba llevando a cabo el simulacro, sin embargo se sumaron a los protocolos del simulacro:

‘EL RESULTADO simulado de este simulacro (que duró poco más de 18 minutos), es que arribó un personaje que detonó cuatro disparos, por eso hubo daños en la estructura, en los cristales de la instalación del costado sur del edificio de tal manera que los cristales dañaron a una persona, no hubo ningún lesionado por bala, pero hubo un lesionado; una mujer de 25 años trabajadora del área de prestaciones económicas y sociales que tuvo una lesión por cortadura de vidrio y una crisis de ansiedad que fue atendida por la unidad de primeros auxilios’.

-PERDÓN POR la expresión pero como dice la Xóchitl Gálvez: el delegado del IMSS en Zacatecas, ‘está muy güey’, y ni cómo defenderlo-.

Siguen los Asesinatos

-PUES CON la novedad de que el narco sigue con su ‘Festival de la Muerte Zacatecas 2024’, ayer viernes asesinaron a un hombre con el tiro de gracia: un balazo en la cabeza.

“SEGÚN LA hermana de la víctima, el hombre de 36 años tenía varios días de desaparecido y fue ella el que halló el cadáver a un lado de las compuertas de la laguna, en la comunidad La Zacatecana.

“TAL HALLAZGO sucedió al filo de las 10:00 de la mañana y el cuerpo tenía huellas de tortura: al parecer no fue asesinado ahí, porque los vecinos del lugar no escucharon balazos, lo que quiere decir de que el cadáver fue tirado en el lugar. No, no hay detenidos.

Siguen los Secuestros

“TODO INDICA que los narcos tienen problemas para reclutar gente, pues los homicidios han bajado y las privaciones ilegales de la libertad han aumentado, con el fin de engrosar sus filas en otros estados y los que secuestran en otros estados los traen para acá.

HOY, NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: JOSÉ DE JESÚS DÍAZ LÓPEZ de 44 años, desaparecido forzadamente desde el 13 de febrero de 2012.

FAUSTO ERNESTO RAMÓN REYES MAYAUDON de 59 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 30 de julio del presente año y, PRIMITIVO CAMPOS GONZÁLEZ de 81 años, desaparecido en Tlaltenango de Sánchez Román, el 1 de agosto de 2024”.

-PUES SÍ que está grave la situación porque, según me dicen, a las personas de la tercera edad las secuestran para exigir rescate, o para atender las llamadas casas de seguridad: qué cosas tan graves, esos señores no tienen perdón de Dios.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.