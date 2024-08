Xóchitl Conmina a los Zacatecanos a Defender la Belleza de la Ciudad

“Ese Segundo Piso le va a dar en la Torre”

* “No se Debe Pensar Sólo en el Negocio de los Monreal”

Por Nallely de León Montellano

En su visita a Zacatecas, Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata del PRIANRD a la presidencia de la República, advirtió que la Reforma al Poder Judicial sería riesgosa, dado que, dijo, “es falso que nombrar jueces y magistrados va a resolver el tema de la justicia, aquí en Zacatecas la justicia está en dónde dejan los cadáveres abandonados por meses, eso es no tener acceso a la justicia (sic)”.

En conferencia de prensa, aseguró que la ciudadanía no está informada respecto a que 70% de los delitos de alto impacto son del fuero común, por lo que reiteró que eso no cambiará al nombrar jueces y magistrados, resaltó la importancia de que, en caso de que se hagan dichos nombramientos no sea a través de una tómbola sino mediante la selección de personas capaces y con experiencia.

“No toda la reforma está mal, yo creo que hay que revisar el tema del Consejo de la Judicatura, creo que es un tema importante, yo no soy de las que piensa que el Poder Judicial no se toca, claro que se toca, pero no con una reforma hecha al vapor y con odio.

Esta reforma lo que tiene es odio a la ministra presidenta porque no se sometió a los caprichos del presidente”, señaló la “cabrona y media”. La también “chingona” manifestó que se sumará a la defensa del Patrimonio de la Humanidad que representa la ciudad de Zacatecas.

Recordó que la UNESCO ya estableció que se haga un estudio mayor sobre el impacto que va a tener el segundo piso en la entidad. Dijo lo anterior con el argumento de que “aquí no sólo se debe de pensar en el negocio de los Monreal”.

En ese sentido, dijo que “hoy más que nunca hay que defender la belleza de la ciudad de Zacatecas; ese segundo piso le va a dar en la torre, así que le digo a los zacatecanos, defiendan su patrimonio para que otros habitantes lo sigan disfrutando”.

Por último, se pronunció en favor de la lucha jurídica de la que forma parte Miguel Varela, ex candidato a presidente de la capital, y la cual fue anulada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), aseguró que se debe respetar la voluntad del electorado que le dio su voto al PAN en las urnas el pasado domingo 2 de junio.