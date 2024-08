Mi Jardín de Flores

“Defi endan la Belleza de su Ciudad”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Lo que se necesita en Zacatecas es un transporte público efi ciente, articulado, que permita tener conexiones a los ciudadanos de manera ordenada, con horarios y cómo debe de funcionar, además de solucionar problemas de vialidad con temas alternos, con entradas y salidas al centro, con cambios de sentidos. Si fortalecemos las nuevas vialidades no necesitamos un segundo piso en el bulevar: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 6 de agosto de 2024.

La Xóchitl Gálvez fue Clara: ‘Zacatecanos, Defi endan la Belleza de su Ciudad‘ .

A LA ‘Gelatina’ Xóchitl Gálvez -abre la conversación doña Petra- yo no la trago, pero en su visita que ayer lunes hizo a la capital del estado, me cayó bien porque conminó a los Zacatecanos ‘a defender la belleza de la ciudad, porque ese segundo piso le va a dar en la torre; no se debe pensar sólo en el negocio de los Monreal’.

“LA VERDAD, reitero, ahora sí me cayó bien, aunque le hizo falta más salsita de la verde: un chascarrillo de los que acostumbra no hubiera estado de más”.

-¿QUÉ LE hubiera gustado que dijera?-.

-PUES QUE .

EL David está muy güey’, o que ‘con esa obra se va a llevar cientos de millones de pesos con el puro diezmo, que son, al menos, 360 millones de pesos, según dicen los conocedores-.

-HOY MARTES la Dra. Sheinbaum va a estar con varios gobernadores, entre ellos don David Monreal; ojalá que la virtual Presidenta electa de México haya escuchado el clamor de los zacatecanos y eche abajo ese perverso proyecto porque los 3 mil 600 millones de pesos deben de ir a obras verdaderamente prioritarias: seguridad, campo, agua potable, carreteras, turismo etcétera-.

-ESO ES LO que la gente está pidiendo, sobre todo la seguridad, carreteras y agua potable, lo demás viene por inercia, un estado seguro, con buenas carreteras y agua, son temas que piden los inversionistas nacionales y extranjeros.

“QUE DAVID se vea en los espejos de Aguascalientes, Coahuila, Durango estados vecinos que hace años tenían problemas de inseguridad y, al resolverlos, se fueron para arriba”.

En 2022, Zacatecas fue el Único Estado que Perdió Empleos

-ESO ES cierto, como también es cierto que en 2022, Zacatecas fue el único estado del país que perdió empleos formales: 1,233, según reporta el IEEG, con información del IMSS: vean el gráfi co… ‘Zacatecas, con 1,233 empleos menos en 2022’.

NOS presumen de muchas cartas de intención de empresas internacionales para instalarse en Zacatecas, pero todo queda en eso: en el intento porque fi nalmente nos hacen fuchi y se van a otro estado.

“YO, LA verdad, ya perdí la cuenta de cuántas cartas de intención para invertir en Zacatecas se han ido a la basura, pero aun así intentan engañarnos con tal o cual inversión y diciendo que ocupamos los primeros lugares en inversión extranjera: vil falacia: si no fuera por la UAZ y el gobierno estatal, Zacatecas sería un estado fantasma, pues ambas instituciones son las que más generan empleos, ademas de las mineras y la cervecera Corona, pero esas empresas causan mucho daño a Zacatecas, las primeras contaminando el medioambiente, y la segunda robándonos el agua de nuestros acuíferos.

-CON ESTE ‘desgobierno’, madre Teresa, vivimos engañados y, lo peor, es que se burlan de nosotros: periódicamente nos salen con una serie de jaladas de pelos, como el boletín de prensa del 31 de agosto de 2023, que dice: .

POR GESTIONES del Gobernador David Monreal, Llegarían más de mil Millones de Pesos de Empresas Coreanas a Zacatecas’.

-Y NI siquiera aparece el David, pero sí su esposa la Sara, ¿qué pitos toca su mujer en esas negociaciones, tiene validez su fi rma? ¡Es una jalada!

-TRANQUILA, doña Petra, tranquila, a ver: ¿qué dice ese boletín de prensa?-.

PUES QUE el David ‘fi rmó una carta de inversión por 600 millones de pesos con la empresa MR InfraAuto y dos cartas de intención con Hyundai Polytech y TRIS Tubes, por 300 y 320 mdp, respectivamente, para su instalación en el estado’.

QUE SE generarían aproximadamente 800 nuevos empleos con la llegada de estas tres compañías, que califi caron a la entidad como un importante destino de inversión’.

QUE Zacatecas ‘ofrece certeza jurídica a las inversiones extranjeras, mano de obra califi cada y una inmejorable posición geográfi ca’.

Y QUE ‘el establecimiento de acuerdos comerciales también redundaría en la realización de proyectos educativos y culturales entre Zacatecas y Corea del Sur:

LA NOTA está fi rmada en Zacatecas, Zac, 31 de agosto de 2023., y abunda: ‘Tras las reuniones de trabajo sostenidas con empresarios y autoridades de Corea del Sur, el Gobernador David Monreal Ávila logró la fi rma de una carta de inversión y de dos cartas de intención por las que llegarían alrededor de 1 mil 200 millones de pesos por parte de compañías de ese país asiático, lo que redundará en el desarrollo económico, bienestar y progreso de las familias de Zacatecas.

ESTO ES parte de los resultados obtenidos en estos encuentros, que se hicieron de manera virtual (sic) por el mandatario estatal y presencial por su esposa y presidenta del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, así como por el titular de la Secretaría de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, con los que Zacatecas se posiciona como un destino de inversiones en el mundo.

LO ANTERIOR porque en el estado se cuenta con capital de empresas de países como Canadá, Estados Unidos, China, Suecia y Japón, entre otras que se instalaron y que ampliaron sus inversiones durante 2022 (sic) y 2023, como lo fueron estas últimas.

TRAS SOSTENER estas reuniones, el Gobernador David Monreal Ávila fi rmó con la empresa MR InfraAuto, del sector automotriz, un memorándum de inversión para que la trasnacional coreana invierta en Zacatecas alrededor de 600 millones de pesos, con lo que se generarán más de 400 nuevos empleos.

ASIMISMO, el mandatario y Hyundai Polytech fi rmaron una carta de intención por el que esta empresa coreana del sector automotriz invertiría en Zacatecas más de 300 millones de pesos, cuya construcción de una planta generaría 300 nuevas fuentes de trabajo, directas e indirectas, a favor de las y los zacatecanos.

DE LA MISMA manera, las gestiones del Gobernador David Monreal Ávila lograron que se fi rmara una carta de intención con el corporativo TRIS Tubes, que destinaría a Zacatecas una inversión aproximada de 320 millones de pesos, que permitiría la generación de unos 100 empleos.

TAMBIÉN, la comitiva de representación se reunió con miembros de la Asociación de Cooperación de la Industria Automotriz de Corea (KAICA), cuyo Director Ejecutivo, Moon So Ko, al igual que los directivos de las empresas referidas, califi có a Zacatecas como un potencial destino de inversión, dadas las facilidades que ofrece el Gobierno que encabeza David Monreal Ávila.

CON ELLO, el mandatario estatal destacó la disposición de su Gobierno para dar certeza jurídica a las inversiones extranjeras, ya que su llegada es benéfi ca para el desarrollo económico de Zacatecas, y ello obedece a su compromiso de impulsar los cuatro ejes tractores de su administración, que son la industria, el campo, la minería y el turismo.

ASIMISMO, el Gobernador David Monreal y la comitiva enviada a Corea del Sur expusieron en todo momento las bondades que ofrece este estado, como son su estratégica posición geográfica, que cuenta con mano de obra califi cada y, además, que se garantizan las condiciones jurídicas óptimas para que haya certeza en sus inversiones.

EN TANTO, autoridades y directivos de distintas empresas coreanas reconocieron al Gobernador David Monreal y a sus representantes la gran disposición de su administración para albergar a las compañías de ese país, y que con las facilidades que se les ofrecen, se genera certidumbre para lograr benefi cios mutuos, sumado a la posibilidad de impulsar proyectos culturales y educativos.

EN PRESENCIA también del Coordinador de Comunicación Social, Gerardo Flores, y Yannick Berchtold, director de Promoción y Gestión de Inversiones, en Corea, así como del Gabinete gubernamental, en Zacatecas, los empresarios coreanos solicitaron al Gobernador David Monreal Ávila que continúe con el apoyo a los inversionistas, de manera que éste sea el inicio de una estrecha colaboración que genere una relación de hermandad duradera’.

HASTA aquí el boletín de prensa, ¿qué les parece?”.

-PURAS promesas jaladas de los pelos -dice don Roberto-: ‘se invertirían’, ‘se generarían tantos empleos’, pero ninguna que diga: ‘Se invirtieron tantos millones de pesos’, ‘se generaron tantos empleos formales’, ‘se inauguró la empresa fulana de tal’, ninguna pinche realidad, puras fi rmas de intención a lo pendejo, nos quieren jugar el dedo en la boca como si fuéramos unos imbéciles, que no mamen: dicen que nos fue muy bien en 2022, pero el IMSS los desmiente: ‘se perdieron 1,233 empleos’, en ese año.¿Para esto quería David ser gobernador? Ni siquiera estuvo presente en las fi rmas de intención pero sí su esposa ¿en calidad de que? ¿De Reina de Zacatecas?-.

-TRANQUILO, don Roberto, no se altere, le hace daño a su hígado-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, ya lo dijo AMLO: ‘La gente se cansa de tanta pinche transa’, y David es un perfecto transa-.

-TRANSA y media -dice doña Petratransa y media-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-