Mi Jardín de Flores

“¡Perro Asesino..!”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Como diputada federal estoy de acuerdo con el empresario Lalo López en que se le debe decir al Gobernador cuando est· equivocado. Y ahora lo está. Por ello, le digo a David Monreal que el segundo piso no es una prioridad para las y los zacatecanos y le solicito que atienda urgentemente las peticiones ciudadanas en materia de seguridad, carreteras, edu- cación y agua: Noemí Luna.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 8 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto,fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo!.

¡DIOS DE mi vida, qué necesidad, qué necedad!, ¿por qué no atender las causas sociales si para eso está don David? El pueblo ya le perdió por completo el respeto.

-SÍ, LO de ayer en el Palacio de Convenciones, no tiene parangón en la historia de Zacatecas, el reclamo fue directo y ante cientos de personas de todos los estratos sociales: cuando el David alardeaba de que estaba haciendo historia al recuperar la paz, una mujer indignada, al que le mataron a su hijo y que hasta ocho meses después le entregaron el cuerpo después de traerla a vuelta y vuelta, gritó llorando e indignada al David: .

¡PINCHE perro asesino, devuélveme a mi hijo, por qué no me das la cara!”.

-A NINGÚN gobernador de Zacatecas lo habían enfrentado claro y de frente, por la que la señora Virginia de la Cruz López pasará a la historia por ese fuerte reclamo al gobernador David Monreal -tercia don Roberto-, y abunda: .

TIENE MUCHA razón la madre Teresa al decir que David se alejó de los problemas sociales, de la gente: nada quedó de aquel David que en campaña electoral hacia la gubernatura apapachaba a la gente y como si fuera el genio de la Lampara Milagrosa, se aparecía por todos lados prometiendo a la gente solucionarle todos sus problemas: ‘Dime, mi amo’.

PERO NOMÁS llegó a Palacio de Gobierno y sufrió una metamorfosis de vértigo: se alejó de la gente y comenzó a molestarse por su cercanía: ‘dejó de serle útil y vio que el pueblo no estaba a la altura de su vida, que él, el David Monreal, estaba hecho a mano y que era un dios al que debería el pueblo de Zacatecas adorar.

PERO ayer una madre furiosa y angustiada le gritó a todo pulmón y llorando: “¡Pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo, por qué no me das la cara!”, y no, no le dio la cara, el continuó con su triunfalismo, presumiendo su ‘exitoso año de la paz’, qué poca… .

OTRO gobernador, en su lugar, hubiera interrumpido su discurso y permitido que se le acercara para oír la queja de la mujer; así lo hizo Felipe Calderón en aquella reunión cuando la madre de uno de los jóvenes asesinados en Ciudad Juarez, Chihuahua, le reclamó justicia; los guaruras de Felipe Calderón ya iba a sacarla del lugar y el entonces presidente de México gritó que la dejaran continuar; la mujer continuó pidiendo justicia y al fi nal le agradeció a Felipe que la haya escuchado; ¡carajo, eso se llama ofi cio político!, pero David, si alguna vez en su vida lo tuvo, lo perdió en cuanto llegó a Palacio de Gobierno.

PARECE mentira, pero el fi scal, Cristian Paul Camacho Osnaya tuvo mucha más sensibilidad que el propio gobernador, fue hasta con la señora Virginia a consolarla y a decirle que el asesinato de su hijo no quedará impune.

PERO no fue todo, a los familiares de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramon Enciso Ramírez, desaparecidos hace 14 años en Calera, les ofreció disculpas por las violaciones a sus derechos humanos y hasta condenó a sus antecesores ‘¿Cómo es posible que no hicieron nada?’.

Y AUNQUE la disculpa pública fue recomendada por Derechos Humanos, el ‘francés’ demostró, en un solo día, que tiene mucha más sensibilidad humana que su jefe David Monreal, ¡carajo, los jefes policiacos tienen fama de ser duros, insensibles, cabrones, pero Cristian Paul dejó en claro que David es más insensible que los más insensible; es una lástima que tengamos un gobernador peor que el anterior”.

-YO NUNCA me imaginé que el mal gobierno de ‘El RaTello’ sería superado, reconozco que me equivoqué, el gobierno del David ‘El Holgazán’, lo superó con creces-.

Y lo que Falta

-EN UN mes y cuatro días el David llegará a mitad de su sexenio y, por lo que se ve, no habrá elección para revocarle su mandato: el David nos volvió a engañar, al igual que los actuales diputados, muchos de los cuales se desgarraban las vestiduras prometiendo que al David el pueblo, con su voto, le quitaría el mandato, pero de repente todos los legisladores padecieron amnesia y ninguno de ellos volvió a tocar el tema.

-LO MISMO pasará con los siguientes diputados y no habrá revocación de mandato, pero sí segundo piso en el bulevar de la capital del estado-.

-NO, LA Dra. Sheinbaum dijo claramente ayer y hoy que las obras prioritarias son dos: agua potable y carreteras; entonces, yo creo que ese segundo piso no se va a construir y don David no se saldrá con la suya-.

-YO TAMBIÉN creo, madre Teresa, que el David se la va a pellizcar y que esos 3 mil 600 millones de pesos irán a carreteras y a Milpillas, pues como hoy lo asegura la legisladora federal y secretaria del PAN nacional, la Noemí Luna, que el rechazo social al segundo piso en Zacatecas es contundente, el David unió a todo Zacatecas ¡en su contra!, y esto no lo puede menospreciar la Dra. Sheinbaum.

Hay Mucha Hambre en Zacatecas .

EL DAVID, con su segundo piso al bulevar, está atrapado en arenas movedizas y entre más se mueva más se irá hundiendo: de salir airoso con su magna obra el pueblo lo repudiar ía más todavía: es la obra de la ignominia.

NOMÁS imagínense dos niños en Fresnillo murieron por desnutrición, o sea, por hambre, ¿como es posible que en la propia tierra de los hermanos Monreal Avila, la gente muera de hambre y ellos viviendo en la opulencia a costa del trabajo del propio pueblo?, que construyan ese segundo piso en su rancho y con su propio dinero (malhabido), para que tengan el orgullo de tener el único rancho de altura en el mundo, jajaja-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.