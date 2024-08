Profeco: Sin Quejas, Operativo Regreso a Clases en el Estado

“Termina el 26 de Agosto”

Por Nallely de León Montellano

Juan Rodríguez Valle delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Zacatecas, dio a conocer que hasta el momento no existe ninguna queja o incidente en lo que respecta al operativo de regreso a clases, sin embargo, dijo que se mantendrá supervisando los dos módulos instalados, así como establecimientos que tienen que ver con el regreso a clases para atender cualquier situación que se pudiera suscitar.

El operativo mencionado, cuyos módulos se encuentran instalados en la Central Camionera y el aeropuerto, al igual que el operativo de vacaciones termina el próximo 26 de agosto. Agregó la importancia de asesorar a los consumidores, así como a los proveedores para evitar fallas en sus compras, ofertas o promociones.

“Son dos operativos que se juntan, pero estamos con toda la actitud de poder de alguna forma atender a los consumidores de la mejor manera posible para que no se vean agraviados por una mala práctica de algún proveedor, pero a nuestro paso también estamos asesorando a nuestros proveedores”, mencionó.

De igual manera, comentó que hasta el momento no cuentan con quejas en contra de establecimientos de gasolina, sin embargo, explicó que la única competencia de la PROFECO en los establecimientos de gasolina es estar al pendiente de que sus bombas calibren correctamente, por lo que comentó que, aunque no trabajan en operativos que tienen que ver con gasolineras por ser un tema nacional, la PROFECO Zacatecas sí atrae las quejas que se pudieran presentar, las cuales canalizan de inmediato a la instancia correspondiente.

“Estas bombas se calibran dos veces por año, entonces nosotros tenemos un registro de “x” estaciones en las que se tienen que acercar para calibrar, si no les llamamos para decirles que ya se está venciendo el primero o segundo periodo de calibración”, agregó. Detalló que si en un establecimiento de gasolina se están despachando litros de ‘menos’ quiere decir que durante la calibración se alteró algo, así como un posible accidente de la bomba, entre otras cosas.

En este contexto, dijo que es importante que el proveedor acuda a la PROFECO una vez que detecte fallas de este tipo en la calibración de la bomba.

“Nuestras denuncias tiene un término de hasta 10 días para poder atender las denuncias y darles salida, no puede pasar más, si no esto no lo revisa contraloría”, finalizó.