Mi Jardín de Flores

“¡Perro Asesino..!”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

¡Hijo de tu puta madre, pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo!, ¡¿por qué no me das la cara?!: Virginia de la Cruz López.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 9 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Me hace Llorar.

HAY MUCHOS videos en las redes de la señora doña Virginia de la Cruz López, el primero me hizo llorar y en el segundo me contagió su indignación; también vi una entrevista que le hicieron en una televisora y volvió a contagiarme su llanto.

POBRE MUJER, está sufriendo mucho por la pérdida de su hijo de 21 años, José Alejandro, que trabajaba en una herrería y era el sostén de su hogar, por lo que ahora no tiene dinero para comprar sus medicamentos controlados que son muy caros.

CONTÓ que ha buscado al señor gobernador don David Monreal, pero que se lo niegan; que en una ocasión pudo hablar con gente cercana a don David, solicitándoles la apoyaran con la medicina, pero le contestaron que de ahí no sale nada, que sólo entra.

POR MÁS esfuerzos que doña Virginia hace por mantener la tranquilidad, termina llorando y me contagia”.

-A MÍ también me contagia, pero su indignación: asesinaron a su hijo y su cuerpo no se lo entregaron sino a ocho meses después; está enfermita y hace poco enterró a su mamá y su yerno está desaparecido; para ganar unos pesos, doña Virginia se dedica a levantar botellas de vidrio, de pet y todo lo que pueda vender por kilo, es pepenadora y madre buscadora-.

-VI EL nuevo video -tercia don Roberto- ¡qué mujer tan valiente, y qué gobernador tan ojete tenemos!: lo ha buscado en muchas ocasiones y no la ha recibido, por eso le gritó que le diera la cara, pero pues volvió a ignorarla y siguió con su perorata de que ‘ya Zacatecas es uno de los estados del país más seguros’, lo que es una mentira: los estados más seguros son Yucatán, Baja California Sur, Durango y Aguascalientes-.

-LO MENOS que puede hacer don David es apoyarla no sólo con sus medicinas, sino con médicos y psicólogos y económicamente, es una obligación que tiene por no darle seguridad a sus gobernados-.

-PUES SÍ, es un deber que el David tiene para con la señora Virginia, pero el desgobernador no entiende, por eso sus funcionarios le dijeron a la señora que al gobierno el dinero entra, pero no sale; pero yo creo que la Sara, en su papel de presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (Sedif), deber de apoyarla, tiene un presupuesto millonario para ayudar el desarrollo familiar-.

-ME PREOCUPA doña Virginia, no sólo debe ser apoyada en su enfermedad y en su economía -pues su hijo José Alejandro era su sostén-, sino también en su seguridad, porque si algo malo le llegara a pasar, los ojos de todo mundo verían a don David-.

-TIENE USTED mucha razón, madre Teresa, doña Virginia debe de tener vigilancia para evitar cualquier anomalía, no vaya a salir por ahí algún acomedido-.

El Mejor Gobernador de Zacatecas.

-A VER quien identifi ca al autor de la siguiente frase: Seré un gobernador cercano a todas y todos, que verá de frente, ya que mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas.

-LA DIJO David Monreal en su campaña electoral y la reiteró el 12 de septiembre de 2021, cuando tomó posesión-.

-PINCHE David tan mentiroso, salió más mendaz que El Pinocho de Bernárdez, par de corruptos, lo bueno es que pronto el David le hará compañía a El RaTello en el basurero de la historia-.

En Todo Estamos mal

-EL PRÓXIMO 12 de septiembre la llamada Nueva Gobernanza llegará a la mitad del camino y el resto de la brecha no se ve nada halagüeña, en todo estamos mal, los cuatro ejes tractores con los que don David prometió gobernar y que eran: Campo, Minería, Industrialización y Turismo resultaron una falacia: El Campo agoniza, la Minería retrocede, la Industrialización es una quimera y el Turismo no levanta.

LA MALA economía nos agobia: Fresnillo es la segunda ciudad con mayor inflación en el país, Zacatecas ocupa el sexto lugar, la violencia sigue vigente, las desapariciones van en aumento y don David Monreal cada vez está más rico-.

-ME GUSTA su capacidad de síntesis, madre Teresa, y sí, me dicen que el David saldrá de Palacio de Gobierno más forrado que ningún otro gobernador, así es que si no agarra otro hueso una vez que termine su mandato el 12 de septiembre de 2027, le harán un favor pues regresaría al rancho de donde nunca debió haber salido-.

-DICEN que el David hubiera participado en la olimpiadas de París, de seguro ganaría medalla de oro-.

-ACHIS, ¿en qué?.

-¡EN CLAVADOS!, jiarjiarjiar-.

-¡ESA ES MUY buena, además le gusta mucho andar en el agua, jajaja-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.