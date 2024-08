“El Bulevar no Necesita Segundo Piso, hay Otros Rubros que son Importantes”

El Campo, las Carreteras por Ejemplo: Fernando Galván

Por Miguel Alvarado Valle

Fernando Galván Martínez, líder de los productores de frijol de la zona norte del estado, manifestó manifestó a Página 24 Zacatecas su inconformidad, al igual que la del sector agrícola, con respecto a la construcción del segundo piso en el bulevar Metropolitano de la capital.

Fernando Galván, quien representa al sector agrícola que enfrenta numerosos desafíos, resaltó la urgencia de redirigir los recursos hacia lo que considera verdaderas prioridades para la región.

“El segundo piso tiene que dejarlo atrás el gobernador David Monreal porque no ayuda, se va a confrontar con la ciudadanía porque no es prioridad. Yo le daría el consejo, de que ese dinero lo pueda invertir en otros rubros”, expresó.

Enfatizó que la rehabilitación de las carreteras del estado, la creación de caminos saca cosechas, infraestructura hídrica e incluso quitar las vías del ferrocarril en la capital, son necesidades mucho más apremiantes que un segundo piso del bulevar.

Argumentó que el dinero destinado a grandes obras como la del segundo piso debería invertirse en mejoras que beneficien directamente al campo, como el desazolve de presas y la mejora de vías de comunicación.

Sin embargo indicó que “no hay acuer- do y no hay diálogo, el gobernador no escucha, no oye a los campesinos, comerciantes, ni a los ciudadanos. De acuerdo a unas encuestas, ya le dijeron que de 100 personas 99 están en contra del segundo piso”.

Galván Martínez criticó la falta de consulta ciudadana en la toma de decisiones del gobierno estatal, mencionando que el proyecto del segundo piso no ha sido sometido a un verdadero escrutinio público Por tal motivo hizo un llamado al gobernador David Monreal Ávila a convocar una asamblea popular para que la ciudadanía decida el destino de este proyecto.

Finalmente, el líder agrícola destacó la posibilidad de movilizaciones si el gobierno sigue adelante con el proyecto, advirtiendo que los productores y campesinos, junto con otros sectores de la sociedad, están dispuestos a tomar medidas más drásticas, como el bloqueo de carreteras y la toma del Centro Histórico de Zacatecas.