Mi Jardín de Flores

Fue Peor la Mentada de Madre Para el David que Para ‘El RaTello’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Fui fiscal general de un estado fronterizo. Perseguí a las pandillas transnacio- nales, los cárteles de la droga y los trafi- cantes de personas; Los procesé caso tras caso y gané, así que sé de lo que hablo’: Kamala Harris.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 10 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco se Sigue Pitorreando del “Año de la Paz Zacatecas 2024”

LOS NARCOSICARIOS al servicio del crimen organizado continúan asesinando a zacatecanos; en Jerez, a eso de las 3:00 de la mañana, noctámbulos que caminaban por el acceso principal a esa cabecera municipal, a unos pasos de la carretera federal, vieron tirado a un hombre con golpes en su cara, atado de pies y manos y sangre en la cabeza, por lo que llamaron al 911 para reportarlo y solicitar una ambulancia.

AL LLEGAR los paramédicos de inmediato se dieron cuenta de que el hombre ya estaba muerto; llegaron elementos de Servicios Periciales, comenzaron con sus indagaciones, las plasmaron en la carpeta de investigación y trasladaron el cadáver a la morgue. Obvio, no hay detenidos.

UNA HORA antes (2:00 de la mañana), varios matones a sueldo llegaron en un vehículo a la calle Progreso, colonia Emiliano Zapata y balearon la fachada de una casa, destrozando puerta y ventas, quedando como queso gruyer; afortunadamente no hubo muertos ni heridos, aunque los vecinos ya no pudieron conciliar el sueño.

TAMPOCO EN este ataque armado hubo detenidos.

¿Por qué Cantar Victoria si no Paran las Privaciones Ilegales de la Libertad?

“MIENTRAS QUE David Monreal Ávila se alaba a sí mismo y derrocha miles de pesos organizando informes para presumir que la violencia y la inseguridad van a la baja con casi 70% menos de homicidios, los narcos han aumentado las privaciones ilegales de la libertad para engrosar sus filas, o sea: no los matan pero se los llevan a otros estados, o aquí mismo les dan ‘chamba’ ya como sicarios, vendedores o distribuidores de droga”.

-¡SANTO DIOS, no había reparado en eso!-.

-YA LO dijo el propio David: ‘son muy inteligentes’, aunque yo les diría de otra manera: criminales. No los matan porque los obligan a engrosar sus filas y si desertan no sólo van contra ellos sino contra su familia; y eso lo saben las propias autoridades pues cuando llegan rescatarlos, les sacan la sopa: a los desaparecidos no se los traga la tierra sino el narco.

“HOY, SÁBADO, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

JESÚS ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ de 17 años, desaparecido forzadamente en Pinos, Zacatecas, el 8 de agosto de 2024.

GERARDO GALLEGO RAMÍREZ de 23 años, desaparecido en Pánuco, Zacatecas, el 8 de agosto del presente año.

JUAN JOSÉ BALDERAS BERMÚDEZ de 33 años, desaparecido en Ojocaliente, Zacatecas, desde el 15 de marzo de 2015 y, MANUEL SÁNCHEZ QUINTERO de 36 años, desaparecido forzadamente en Villanueva, Zacatecas, el 8 de agosto del presente año.

-¿CREEN USTEDES que se los haya tragado la tierra?-.

-POR SUPUESTO que no-.

-TAMPOCO SE Van de sus casas como las chachas, sin decir adiós-.

-PERO BUENO, David sigue echándose porras así mismo, derrochando millones de pesos en eventos para alardear que hoy Zacatecas está entre los estados del país más seguros: ¿a quién cree que engaña, si son los propios zacatecas los que lo califican en el lugar número 31 de 32 gobernadores, únicamente superado por el gobernante sustituto de Morelos, Samuel Sotelo Salgado?-.

-PERO SE le apareció la señora doña Virginia de la Cruz López y le arruinó su festejo: es el escándalo más grande de lo que va del sexenio, todo Zacatecas se enteró, el país entero y a nivel mundial; y le dieron la razón a doña Virginia: ¡qué deshumanizado es el señor gobernador!-.

-LA MENTADA de madre tuvo más resonancia que la que miles de estudiantes de la UAZ le lanzaron a Alex en aquella tumultuaria manifestación al ritmo de la canción Martinillo-.

-SI, YO todavía la recuerdo: “¡Dime Tello, dime Tello dónde estás, dónde estás.

chingas a tu madre, chingas a tu madre donde estés, donde estés!”; recuerdo que ‘El RaTello’ hasta quería llorar y sólo alcanzó a decir: ‘¡Yo no la maté!’.

“PERO LA segunda protesta de la Virginia estuvo más cañona y causó más revuelo en las redes sociales: se le paró enfrente y su grito fue desgarrador como estremecedor:

‘¡PINCHI PERRO asesino, devuélveme a mi hijo! ¡¿Por qué no me das la cara, hijo de tu puta madre?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?!’.

“DE ‘PERRO asesino’ no lo bajó, yo creo que se le va a quedar no fueron más de 30 segundos pero agarró tremendo vuelo el redes sociales, mis primas de San Diego, California, se dieron cuenta por Página 24 Zacatecas, y luego me volvieron a llamar diciendo que en redes sociales todo mundo hablaba de la mentada de madre de la Virginia al David y que hasta allá fue un escándalo, más porque hay mucho zacatecano en Estados Unidos”.

-POBRE DE don David, a ver cómo le va en su tercer informe porque qué tal y se le vuelve a aparecer doña Virginia…

-LA POBRE es de doña Virginia, en una semana enterró a su hijo, a su mamá y su yerno sigue desaparecido; me dicen que en Fresnillo repudian tanto a don David y a don Ricardo, que por eso perdió la licenciada Bennelly la elección a alcaldesa en el Mineral, pues la relacionan mucho con don Ricardo, que por eso perdió-.

-SI EL David no cambia su trato con la gente, los tres años que le faltan van a ser de repudio ascendente y el PRI va a recuperar la gubernatura.

“AL TIEMPO”.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.