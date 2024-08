Mi Jardín de Flores

El Amparo a Julio César Chávez, una Cortina de Humo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La verdad es que, fue lo mejor que podía pasarle a nuestro país. Pensando en el interés general, del pueblo y de la nación, la decisión que se tomó de elegir a Claudia Sheinbaum fue como una bendici ón para el pueblo de México y para nuestro querido país. Por eso me voy muy tranquilo, termino mi ciclo. Estoy muy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional, extraordinaria: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 11 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Amparo a Julio César Chávez, Cortina de Humo

EN PLENO escándalo por el fuerte reclamo que doña Virginia de la Cruz López, le hizo a don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, por el asesinato de su hijo y la retención de su cuerpo en la morgue durante ocho meses, hoy dan a conocer que el homicida Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe, Zacatecas, ganó un amparo para evitar ser detenido, pero pues si el señor anda prófugo ¿para qué se ampara?

-SI SE amparó, quiere decir que lo hizo para presentarse ante el Ministerio Pública para declarar en torno al asesinato del que lo acusa el exfi scal Francisco José Murillo Ruiseco, quien llevó a cabo la investigación del asesinato del conocido abogado, Raúl Calderón Samaniego, también integrante del grupo musical los Románticos de Zacatecas.

-NAAA. el Julio César está hundido hasta el cuello, el exfi scal Murillo halló claras evidencias de que el exalcalde de Guadalupe y su esposa, la María de Jesús Solís Gamboa alias La Susy, mataron a balazos al abogado y hasta le robaron objetos comprometedores, según video que rescató Murillo, ya que El Rul tenía en su departamento cámaras de vigilancia, lo que descubrió que ambos, el Julio César y la Susy, son los autores materiales del cobarde asesinato a balazos del joven abogado, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un sillón.

NO HAY ni para dónde hacerse, los esposos están hundidos y no creo que los hermanos Monreal Avila, por muy poderosos que sean, metan las manos al fuego por el Julio César y la Susy, pues se harían el harakiri; pa mí que lo del amparo es un borrego para formar un cortina de humo por el fuerte reclamo de frente que le hizo la Virginia al David en pleno Palacio de Convenciones, cuando el desgobernador presumía su exitoso año de la paz.

-ES QUE estuvo muy fuerte el reclamo y cómo la sacaron a la fuerza del recinto, yo le vi los fuertes moretones que las mujeres guaruras le hicieron a doña Virginia, a quien el gobierno debe atender porque además, su hijo era su único sostén: me dicen que era un muchacho sano, honesto y trabajador, muy buen hijo.

DON David debió de haber apoyado a esa mujer en cuanto doña Virginia habló ante los diputados, ahí la señora expuso la pesadilla que estaba viviendo: sepultó a su hijo y a su señora madre de una semana a otra y su yerno está desaparecido desde hace años y ella, además de ser madre buscadora, para sobrevivir es pepenadora: recolecta todo lo reciclable y lo vende por kilos ¿cuánto puede juntar? Apenas para mal comer ella y sus dos nietecitas, ¡ay no, ya voy a llorar otra vez!

-PUES PRONTO vamos a saber si el David se apiada o no de la doña, pero desde la primera ocasión en que se manifestó, el David debió de apoyar a ese mujer; anoche me puse a transcribir lo que les dijo a diputados, días antes de la Mega mentada de madre que le lanzó al David: .

VOY A hablar -les dijo- de otro tema. He ido a buscar a los diputados, a dizque al gobernador, ¿verdad? Nunca me ha atendido. Resulta que el 2 de noviembre desaparece mi hijo. Traigo desaparecido también a mi yerno. Va a ser dos, tres años ahora para en septiembre. Nunca me han querido escuchar.

YO LO QUE quiero es que revisen a sus trabajadores, en dónde andan, en dónde están. ¿Por qué? Porque la pinche SEMEFO apenas me acaba óigalo bien, y eso porque yo fui a buscar a mi criatura. Duró ocho meses ahí en la SEMEFO. Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño. Y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó en el mismo mes que desapareció.

HE IDO a buscar al pinche gobernador ratero y nunca me ha dado la cara. Acabo de sepultar a mi niño de veintiún años. ¿A qué se dedican? ¿A nomás estar agarrando dinero y embolsárseselo (sic)?

ESTE PERRO [inaudible] no hace nada por nosotros. Estoy enferma, fui a pedirle un medicamento porque estoy tomando medicamento controlado, ¿eh? Me lo aumentan por la pérdida de mi niño. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron. Pero yo no dejaba de insistir por mi criatura, ¿eh? Acabo de sepultar a mi madre la semana antepasada y a mi hijo el sábado.

¿SABEN QUÉ hacen las pinches trabajadoras? ¿Saben qué hacen? Ese día yo le dije a mi hija: llévame a la SEMEFO a ver si hay razón de mi niño.

UNA DE las malditas trabajadoras estaba aplastada arriba de uno de los jefes de ahí. ¿Ese es su trabajo, ese es su trabajo, eh? .

MI NIÑO tiene ahí desde el treinta de noviembre. Yo lo reporté y todo, tenían todo para que me localizaran. ¿Por qué no hacen nada? Porque agarran dinero malhabido. Por eso, por eso no hacen nada por nosotros.

YO SALGO a las calles a veces a pedir comida para mis para mí son nietecitas. Nada más es mi hija, mis dos nietas y yo. ¿De qué se trata? .

NOS prometen cuando andan en sus pinches campañas y no son capaces de perdido de pasar a ver si tenemos agua para tomar.

QUIERO justicia porque fue luego, luego estuvo ahí mi hijo en la SEMEFO. Ahí estuvo mi niño, me lo mataron. Mi hijo no se drogaba, mi hijo trabajaba decentemente. ¿Por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras nos traen por ái (sic)? Arriesgando también su vida. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No se preocupan por uno. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Apenas tenía 21 años mi criatura. Él estaba trabajando decentemente. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen su trabajo? .

YO RECOGIENDO botes, plástico. Fui veinticinco años preventiva, yo salía con mi uniforme orgullosa, la gente me respetaba, por eso sé cómo se trabaja esto, porque abajo del agua uy, todo está bien, sí cómo no.

AHORITA YA es pura corrupción, ¡pura corrupción! Mientras de que les den dinero, están felices, ¡felices! Cuando habemos familias destrozadas, porque ustedes mismos hacen que nuestras familias nos las quiten. ¿Por qué? Porque reciben dinero malhabido, por eso.

NUNCA ME han querido dar la cara. Y no, Dios los perdone. Dios los perdone y que nunca vayan a sentir este dolor que yo traigo. Empezó el novenario. No tengo ni siquiera para ofrecerles un café a las personas que me han apoyado. No se vale lo que están haciendo, no se vale’, fi naliza la angustiada mujer.

EN ESTO, la doña rompe en llanto, otra mujer la abraza. La moderadora del foro pide un receso de cinco minutos.

-ESTO ERA más que sufi ciente -dice don Roberto- para que el gobernador David Monreal mostrara responsabilidad y apoyara a la señora Virginia-.

¡DIOS DE mi vida, Cuánto dolor!

BUENO, me voy. Se quedan con dios y María Santísima de Guadalupe-.