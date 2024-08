La Inseguridad Sigue Afectando al Turismo, el año Pasado Estuvo Mejor: Ana Cecilia Tapia

“Es una Tendencia Preocupante”

Por Miguel Alvarado Valle

Ana Cecilia Tapia González, propietaria del café La Pilarica, ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas, expresó que durante la temporada vacacional y el Festival del Folclor la afluencia turística fue baja y las ventas han disminuido considerablemente.

Indicó que esta situación refleja una tendencia preocupante que no solo responde a factores económicos, sino también a la falta de seguridad y apoyo por parte de las autoridades. Señaló que esta falta de turistas es particularmente alarmante en una ciudad cuyo Centro Histórico, “definitivamente no hubo.

Las mañanas estaban solas, y en cualquier dirección que voltearas, solo veías a la gente de aquí, los locales que siguen con su vida cotidiana”, comentó Tapia González.

Mencionó que las ventas en su café, un negocio que no necesariamente es un punto de encuentro tradicional para turistas, han bajado considerablemente, “Sí, las ventas bajaron exponencialmente. Agradecemos a nuestros clientes de siempre, los de aquí de Zacatecas, pero no podemos negar que la falta de turistas se ha hecho sentir”, afirmó la propietaria. Manifestó que esta tendencia no es nueva, pero este año, según Tapia González, la situación ha empeorado, “comparado con el año pasado, este ha sido peor. El año pasado, aunque fue difícil, se sentía un poco más de movimiento”, añadió.

Uno de los factores clave que la propietaria menciona como causa de esta disminución en el turismo es la inseguridad, “las cosas están tratando de normalizarse después de la pandemia, pero la inseguridad en Zacatecas le pega más a la economía que la pandemia misma”.

Apuntó que la inseguridad, ha sido un tema recurrente en la región, que parece estar disuadiendo a posibles visitantes, afectando no solo la percepción de la ciudad, sino también la confianza en que Zacatecas es un destino seguro.

Destacó que pesar de esta situación, no ha habido ninguna intervención significativa por parte de las autoridades locales o estatales para contrarrestar la falta de turistas, “No ha habido ningún esfuerzo por parte del Ayuntamiento ni del gobierno del estado para atraer gente a Zacatecas”.

De cara a los próximos meses, refirió que la expectativa es baja, pero no exenta de esperanza ya que, “Para diciembre, espero que se esfuercen en invitar a nuestros paisanos a visitar Zacatecas y que quienes no la conocen sepan de las bellezas que tiene”.

Finalmente, hizo una invitación a todos aquellos que no conocen Zacatecas a visitarla, “aquí los esperamos con los brazos abiertos. Somos gente cálida y amable, deseosos de atenderlos como se merecen”.