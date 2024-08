Mi Jardín de Flores

La Ausencia de Turismo es Alarmante

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Un Ricardo Monreal totalmente desconocido es quien a últimas fechas aparece en medios de comunicación, ya que sea en artículos con su fi rma, en declaraciones o en entrevistas. Ya no es aquel rebelde que se enfrentó con pantalones a Ernesto Zedillo, abandonó al PRI y, pese a la oposici ón presidencial, llegó a la gubernatura zacatecana. Ya dejó de ser el crítico de López Obrador y el opositor feroz de Claudia Sheinbaum. Ahora hasta ha echado al bote de la basura sus entorchados académicos, pues un doctor en Derecho que además da clases en la UNAM a doctorantes en la materia– no avalaría la derogación del amparo ni, mucho menos, la Reforma Judicial en los términos que propone AMLO. Lo peor es que lo hace con tal zalamería que lo hace irreconocible. ¿Qué le pasó al Monreal original? Dicen que una mala infl uencia de apellido Farah es quien lo transformó. ¿Será?’: Francisco Rodríguez (Periodista).

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 12 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Millonario Derroche Para Decir Falsedades

ES INMORAL, en el mejor de los casos, que el señor gobernador, don David Monreal Ávila, derroche millones de pesos del pueblo, organizando multitudinarios eventos para decirle a la gente que le está ganando la guerra a los ‘inteligentes’ malos organizados, reiterando hasta el cansancio que recibió de su antecesor, don Alejandro Tello Cristerna, un Zacatecas hundido en la inseguridad y en completa bancarrota, porque don Alejandro desfalcó al estado, en el último año de su administración, 2 mil 900 millones de pesos que don David logró solventar ‘aplicando un plan de austeridad y sin contraer deuda.

SI BIEN es cierto lo que dice de don Alejandro en cuanto a la inseguridad y el desfalco millonario heredados, no es cierto que le esté ganando la guerra a los malos organizados, con el sólo hecho de bajar los homicidios dolosos, pues como lo ha comentado don Roberto, los malos organizados cambiaron de táctica: ahora no matan a la gente pero la privan de su libertad para obligara a engrosar sus diezmadas fi las porque la policía ha detenido a muchos de sus integrantes, y eso lo vemos muy seguido en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-ADEMÁS -toma la palabra doña Petrade que la gente no se deja sorprender con esos triunfalismos de que el ‘Año de la Paz’ es un éxito; lo desmiente el ciudadano de a pie, el restaurantero, el hotelero, el comerciante, los políticos de oposición y de la misma ‘Nueva Gobernanza’-.

-HOY, precisamente -tercia don Roberto- la propietaria del restaurante-café ‘La Pilarica’, Ana Cecilia Tapia González, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declara que ‘le inseguridad es una tendencia preocupante que sigue afectando el turismo’.

CLARO que lo dice porque ella lo reciente en su negocio, no de oídas ni cosa que se le parezca, pues la situación ‘responde no sólo a factores económicos, sino también a la falta de seguridad y apoyo por parte de las autoridades, pues la falta de turistas es alarmante en una ciudad cuyo Centro Histórico por las mañanas estaba solo, a cualquier lugar que voltearas, sólo veías a la gente de aquí, lo locales que siguen con su vida cotidiana: las ventas (en esta temporada vacacional) bajaron exponencialmente, no podemos negar que la falta de turismo se ha hecho sentir:

NO HA habido ningún esfuerzo por parte del Ayuntamiento ni del gobierno del estado para atraer gente a Zacatecas’, fi nalizó.

El Gobierno del Estado no Promociona a Zacatecas

JOSÉ ARMANDO Orozco, encargado de la cantina ‘Mi Favorita’, coincide en todo con la propietaria del restaurante-café ‘La Pilarica’ y, entrevistado por separado, subrayó que la falta de turismo no sólo es por la inseguridad y porque el gobierno del estado no promociona a Zacatecas, sino que el pésimo estado de las carreteras también ahuyenta el turismo.

-PUES CÓMO no, si hay tal cantidad de baches que ya no cabe otro más, nuestras carreteras tienen más cráteres que la luna, lo que ha provocado muchas muertes y millonarias perdidas-.

Los Museos muy Poco Visitados

-ES SORPRENDENTE que, como dice el joven José Armando, el turismo nomás se concentre en la Catedral Basílica y el Cerro de la Bufa, teniendo nuestra capital y estado tantas cosas bellas.

ME SORPRENDIÓ y me llenó de tristeza la revelación que hizo la señorita , custodia del museo Manuel M. Ponce, abierto de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde: ‘Asisten entre 30 o 40 personas diariamente y la entrada tiene un costo de 20 pesos por persona. O sea un promedio de 4.2 y 5.7 personas por hora, cuando don Manuel es una gloria zacatecana, músico y compositor, pianista incomparable, fundador del nacionalismo musical, representante del romanticismo, nació en Fresnillo, Zacatecas, un 8 de diciembre de 1882; a los 6 años ya interpretaba melodías como La Zacatecana y Amor secreto, es muy interesante su biografía, su canción, Estrellita la cantó el mundo entero.

YO NO sé por qué este gobierno no promociona su arte, ¿cómo es posible que a su museo en la capital del estado, inaugurado en noviembre de 2014, por el entonces gobernador, don Miguel Alonso Reyes y don Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Conaculta, no sea promocionado: en los medios del estado se debería de promocionar su vasta obra: Zacatecas es cultura, nadie lo puede negar.

ES LA educación y la cultura la que salvará a Zacatecas de la barbarie.

Siguen las Desapariciones

Y MIENTRAS David insiste en hacerse chaquetas mentales -dice don Robert- con su Año de la paz, las desapariciones forzadas persisten; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de:

AXEL JOVANNY BECERRA ESCOBAR de 11 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 11 de agosto del presente año.

IVÁN FELIPE PIEDRAS ROSALES de 23 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 4 de agosto de 2024.

REYNALDO SÁNCHEZ CARRILLO de 34 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 9 de agosto de 2024 y, RAMÓN VITAL MAYAGOITIA de 45 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 11 de agosto de 2024.

YO NO sé por qué El Holgazán no deja de derrochar el dinero del pueblo, con costosos eventos para alardear falsamente que le va ganando la guerra al narco, luego por qué le andan mentando la madre, pero no entiende-.

-Y COMO dijo don Teofilito: ‘Ni entendera, pues el David tiene cerebro de mosquito-

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.