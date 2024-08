“Prenden Focos Rojos en Mezquital del Oro por el Aumento de Dengue”

Es Grave la Situación: Jorge Armando Solís

Por Miguel Alvarado Valle

Sin precisar el número exacto de casos, Jorge Armando Solís Robles, subdirector de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, señaló que el municipio de Mezquital del Oro se encuentra en foco rojo debido al aumento de casos de dengue.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Jorge Armando Solís resaltó la gravedad de la situación y las acciones que se están tomando para evitar que el virus se propague aún más en la región.

Una de las primeras acciones que se implementarán es la nebulización en frío en Mezquital del Oro y sus alrededores, resaltando que esta medida es esencial para disminuir la población del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.

Informó que la nebulización se llevará a cabo de manera continua durante siete días a partir de este martes 13 de agosto con brigadas especiales que trabajarán en horarios específicos, ajustados a las condiciones climáticas y al ciclo de actividad del mosquito de la fiebre amarilla.

Asimismo, el subdirector enfatizó que se esta trabajando coordinadamente entre Zacatecas y Jalisco, ya que debido a la cercanía geográfica, muchos pacientes migran a Jalisco para recibir tratamiento, lo que ha dificultado el seguimiento exacto de los casos en Zacatecas.

En este sentido, indicó que aunque aún no se cuenta con cifras exactas, se espera que esta colaboración permita una mejor gestión del brote, y se puedan dar a conocer datos más específicos en los próximos días.

Solís Robles destacó que la situación actual es compleja debido a las condiciones climáticas, puesto que las lluvias recientes han favorecido al aumento de la vegetación y la acumulación de agua en recipientes, creando un ambiente ideal para la reproducción del mosquito.

Por ello, además de la nebulización, se está haciendo un llamado a la población para que participe en campañas de descacharrización y evite tener depósitos de agua estancada en sus hogares.

“Se está haciendo un cerco sanitario para disminuir las zonas de donde se pueda dar el aumento de brotes, entonces aquí no es de que la gente no salga, sino tomar otras medidas para que no se pueda extender”.

Finalmente mencionó que hasta el momento, no se han registrado decesos por dengue en la región, pero advirtió que existen casos de dengue hemorrágico, una forma más grave de la enfermedad.