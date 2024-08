Mi Jardín de Flores

La Policía Sigue Infiltrada por el Narco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La fe tiene y el temor de Dios tiene su rol importante, porque sabemos que un aborto es expulsar a un ser humano y matarlo; entonces eso nos tiene que ayudar a fortalecer y cuidar la vida desde la concepción de un ser humano, cuidar la vida que Dios nos dio y que solamente él tiene derecho a quitárnosla y a nosotros nos toca promover esos valores, el respeto a la vida.: Juan Carbajal Madera.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 13 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Quién Querrá Venir a Zacatecas con Tanta Inseguridad y Carreteras Destrozadas?

¿QUÉ PASARÍA si en lugar de organizar eventos costos para presumir una paz que está lejos de aterrizar y don David invierte esos millones de pesos promoviendo a Zacatecas para atraer nuevamente el turismo?

-ES LO que menos le interesa al David, pareciera que le tiene fobia al turismo, no encuentro otra razón por la cual no promocione el estado-.

-YO CREO -tercia don Roberto- que promocionar el estado sin mejorar la seguridad y reparar las carreteras es dinero tirado a la calle ¿quién querrá venir a Zacatecas si saben que se están jugando la vida, con tanta inseguridad o sufrir un funesto y costoso accidente en las carreteras con tanto bache? .

EL TURISMO no mejorará mientras el narco siga asesinando gente, la desaparezca, la extorsione y asalte; en cuanto a nuestras carreteras están tan llenas de baches que semejan cráteres lunares: hay que ver las de los estados vecinos: Jalisco, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes tienen mejores carreteras que nosotros; en inseguridad, sólo Jalisco está peor que Zacatecas, aunque per cápita, lo superamos con creces: somos el patito feo de toda la región, incluyendo la economía, pues don David no a podido atraer inversiones nacionales ni extranjeras: nomás se habla de cartas de intención de inversión, pero se quedan en la pura ‘intención’, porque fi nalmente se deciden por cualquier otro estado, sobre todo por Aguascalientes, que está a 120 kilómetros de nuestra capital y es uno de los más seguros del país.

INSEGURO Y con una economía precaria, con un gobernador inepto y mal querido por el pueblo y considerado el peor gobernante del país, únicamente superado por el de Morelos, que empresa se arriesgará a invertir en Zacatecas?

-NADIE-.

-NO PUES no, nadie y así está demostrado-.

Salarios Paupérrimos en Zacatecas

-CON ESTE ‘desgobierno’ en donde reina la inseguridad, la corrupción, el desempleo y la impunidad Zacatecas va en retroceso y poco a poco se va quedando solo, no lo digo yo, sino don Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho, quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, reveló que en nuestra entidad ‘no existen buenos salarios para los egresados de la licenciatura en derecho, por lo que una gran mayoría de jóvenes tienen que mudarse a otros estados en busca de oportunidades y salarios dignos acordes a sus estudios’.

PERO NO es todo también reconoció que Zacatecas, por su alta criminalidad, ‘existen grandes riesgos para ejercer la profesión de abogado, sobre todo el penalista ya que quienes se especializan en esta materia pudieran tener que realizar la defensa de personas criminales relacionadas con el narcotráfi co’.

ASÍ LAS cosas, en un círculo vicioso por el cual Zacatecas está como está pues tal parece que el que gobierno es el narco ‘inteligente’… y todavía faltan tres años y un mes, para que el David regrese a donde nunca debió salir: su rancho de Puebla del Palmar, Fresnillo”.

Liberan a Secuestrado en Guadalupe

-A VER, don Roberto, usted que es experto en seguridad, ¿por qué siempre que la policía rescata a un secuestrado sus captores no son detenidos?-.

-POR UNA de dos cosas: o son ineptos los policías o los secuestradores reciben el pitazo y huyen dejando a sus presas… o las dos cosas-.

-PUES AYER la volvieron a hacer: en Guadalupe un hombre que había sido privado de su libertad, fue liberado por unos uniformados, luego de que criminales armados lo metieron en una casa de seguridad, sin embargo los delincuentes emprendieron el vuelo.

–HUBO pitazo y lo más probables es que fueron policías los que lo dieron: sigue habiendo muchos narcos infi ltrados en las corporaciones de seguridad: ‘Plata o plomo’, es la consigna y, claro está, muchos prefi eren la plata, pues varios de sus superiores están metidos en el narco, recuerden a John William Casara Luna, mejor conocido como el Comandante Colombiano quien además de asesino distribuía drogas y era protegido por el entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, al igual que el narco-policía El Gary, quien asesinó a la estudiante de Derecho Nayely Noemí, dentro de la UAZ a plena luz del día, sin olvidar al Jefe de la Unidad de Secuestros, Gustavo Domínguez Saldívar, quien era el que cobraba las cuotas mensuales al narco en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna .

Y ASÍ como estos narco-policías hay muchos otros que siguen recibiendo plata, pero si traicionan, les dan plomo. Así de podrida está la policía y no son sólo mandos intermedios sino los jefazos y, en un descuido, hasta el góber, recuerden que en varias ocasiones lo han mandado saludar en narcomantas con todo y foto.

-¿ENTONCES, el Año de la Paz es pura farsa?-.

-ME TEMO que sí, doña Petra: las desapariciones continúan y de un momento a otros las ejecuciones volverán a incrementarse, ya lo verá usted-.

-QUÉ TRISTE realidad y todavía faltan tres años y un mes para recuperar la confi anza con el cambio de gobierno-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.