“Festival Gachita Amador en Riego de Desaparecer”

David Monreal no ha Entregado los Recursos: Letechipía

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, Martín Letechipía Alvarado, fundador del Festival de arte infantil Gachita Amador, denunció que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y el Instituto Zacatecano de Cultura ha incumplido con la entrega de los recursos para hacer posible la décima edición del festival cuya finalidad es transmitir la urgencia de los derechos humanos y culturales de las infancias del estado.

Recordó que desde el año 2017, el gobierno ha etiquetado recursos destinados a dicho festival, sin embargo, año con año ha ido disminuyendo hasta que recientemente recibió la notificación donde le informaron que por órdenes del gobernador David Monreal Ávila no se otorgará tal recurso.

En este tenor, resaltó que este festival es el único en México que lucha por los derechos de las infancias, por lo que, actualmente, es reconocido por algunos artistas mexicanos como el Cervantino de los niños y niñas en México.

Lo anterior, a través de un oficio del Instituto Zacatecano de Cultura, donde le explican que los recursos etiquetados para el Festival Gachita Amador ya han sido destinados a otros proyectos, por lo que lamentó que no existan políticas publicas para las infancias suficientes para hacerle frente a problemáticas como el suicidio de infancias y adolescencias, secuestros y homicidios.

De igual manera, advirtió que “la hermosa ciudad de Zacatecas ya no es para las infancias porque no pueden caminar solos, el tráfico reina y las áreas verdes con colonias son escasas; si les quitamos a las niñas y los niños sus espacios de juego y se los devolvemos a 2 kilómetros de distancia, en realidad se los hemos robado y punto, existen muchas leyes, pero sólo en el papel porque no se aplican”.

Acompañado de activistas, así como el diputado local José Luis Figueroa Rangel, que el Festival Gachita Amador, llamaron a autoridades estatales a sensibilizarse con las acciones que genera este festival infantil.

“Invito al señor gobernador David Monreal y a la señora Sarita a que hagan algo digno, a que metan las manos, a que nos ayuden para que el festival se pueda llevar a cabo, a que recupere lo etiquetado para esta edición de su primera década”, mencionó José Luis Figueroa Rangel.

Finalmente llamaron a la solidaridad de la sociedad civil para que el festival de este año sea posible, a través de donativos económicos.

Lamentaron que las actividades de la décima edición ya comenzaron a verse afectadas debido a que algunos invitados han tenido que cancelar sus participaciones por falta de certeza.