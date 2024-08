Mi Jardín de Flores

Este Gobierno no Acaba de Aterrizar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Nadie debe temer nada; al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 16 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡AY, DIOS de mi vida!, ¿qué nos espera a los zacatecanos en los próximos tres años y días que todavía le quedan a este gobierno que no acaba de aterrizar?

LA VIOLENCIA y la inseguridad siguen de la mano, tanto. que ayer viernes un uniformado cayó herido en un enfrentamiento a balazos entre un grupo de malos e ‘inteligentes’ transgresores de la ley y policías, quienes sembraron el terror entre los habitantes del fraccionamiento Begonias, en la cabecera municipal de Guadalupe.

AQUELLO se llenó de policías, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano, con sofi sticado armamento propio de una guerra que impuso el terror entre los habitantes.

EL AMBIENTE se puso muy tenso al grado de que el general don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, andaba tan nervioso que, literalmente, corrió a los reporteros de policía que cubrían los hechos, ordenándoles que se retiraran de ahí “esperen que yo informe lo que pasó”, les ordenó como si fueran sus empleados, ¡qué mal se vio!

-PUES PERDÓN por la expresión, madre Teresa, pero el ‘yéneral está bien pendejo: en nuestro país hay libertad de prensa y los periodistas tienen la obligación de estar informando de los hechos a la ciudadanía; sií fuera como quiere el Arturo, ¿para qué entonces los medios de comunicación contratan reporteros, si la información la cubren las propias autoridades? .

QUE no olvide el ‘yéneral’ que hasta en la guerra y sin fusil, los periodistas andan por todo el mundo como corresponsales de guerra, su misión es informar, entonces que no quiera pasarse de listo, él al rato se va y los reporteros son hasta el fi nal de sus días, además de que él no es el dueño de la calle, ¡qué mamón!, ahora sí que le doy la razón al diputado Ernesto González: el ‘yéneral’ no puede con el narco y por eso está frustrado”.

-PUES ASÍ está Zacatecas en el ‘Año de la paz’: el narco se pitorrea de ese eslogan todos los días y a cada momento; son miles los policías, guardias nacionales y no pueden someter a un grupo minúsculo ‘generador de violencia’ que hace lo que quiere, cuando quiere y se le antoja, con total impunidad.

Siguen las Privaciones Ilegales de la Libertad

LO QUE tampoco cede son los secuestros, desapariciones forzadas o privaciones ilegales de la libertad o como quieran llamarle que para el caso es lo mismo; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor en benefi cio de la sociedad, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda de: ROSA MARIANA CANO PASILLAS de 25 años, privada ilegalmente de su libertad por violentos criminales armados, en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de julio de 2024. LEONARDO DANIEL SANDOVAL TOVAR de 20 años, desaparecido forzadamente en Jerez de García Salinas, Zacatecas, desde el 28 de marzo de 2021, y GERARDO GONZÁLEZ ESCOBEDO de 39 años, secuestrado en Calera, Zacatecas, desde el 4 de marzo de 2020.

Pero no es Sólo la Inseguridad, la que se Apodera de Zacatecas

-LA VERDAD es que con el ‘desgobierno’ de David Monreal Ávila Zacatecas está frito: No solamente se han ido muchos empresarios, sino que otros han bajado sus cortinas, las inversiones siguen sin aterrizar, y el desempleo va en aumento: todos los días, todos los malditos días la gente se queda sin trabajo.

NUESTRO estado es, después de Baja California, el que ha perdido más empleos formales, a julio de este 2024, se perdió el 1.97%.

A ESO hay que agregarle que este año dejaron de sembrarse 150 mil hectáreas de frijol ‘por falta de apoyo del gobernador David Monreal’, como lo declaró el líder campesino Fernando Galván, quien también dice estar con el Jesús en la boca porque en las últimas semanas no ha llovido y la cosecha temporal está en riesgo, pero bueno, siempre le sucede así al más pobre, sobre todo en este gobierno monrealista.

Diputados Traicioneros

PERO NO es sólo el Maldito Perro Asesino el que está en contra del pueblo, sino también nuestros representantes en el Poder Legislativo, quienes votaron la Reforma a la Ley del Issstezac, en perjuicio de jubilados, pensionados y trabajadores, como lo denuncia en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, provocandoles un nivel de vida más bajo todavía, en vez de responsabilizar a quienes saquearon al instituto, como lo prometió el David cuando andaba limosneando el voto que lo llevó a Palacio de Gobierno, no para apoyar al pueblo como lo prometió el maldito animal, sino para despacharse con la cuchara grande él y sus perritos asesinos.

Viene Ramírez Cuéllar a Zacatecas

MAÑANA SÁBADO (hoy) estará en Zacatecas el diputado federal morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien está invitado a la conferencia .Zacatecas y su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2032., que se llevará a cabo en el Foyer del Teatro Calderón.

GENTE PESADA como Juan José Quirino Salas, Arturo Ortiz Méndez, Raymundo Cárdenas, Javier Calzada Vazquez y otros representantes de varios sectores sociales, le van a decir que 99.9% de la sociedad zacatecana está en contra de ese adefesio llamado segundo piso del bulevar Metropolitano, cuyo costo inicial sería de 3 mil 600 millones de pesos.

ME DICEN que Ramírez Cuéllar es enviado de la Dra. Sheinbaum, quien no hace mucho recibió una carta de los catedráticos de la UAZ pidiéndole que frene la susodicha obra del segundo piso del bulevar.

-¡BENDITO sea mi Padre Dios!, ojalá y sí paren esa obra y que de esos 3 mil 600 millones de pesos, manden a Chalchihuites aunque sea unos 100 para apoyar a tanta gente necesitada, ya se viene el frío y muchas familias necesitan cobijas, chamarras, suéteres y despensas, hay mucha necesidad aquí y en todo el estado, el campo agoniza, no hay empleo, la gente se sigue yendo a Estados Unidos y a otras partes del país, porque aquí no hay gobierno.

NECESITAMOS-como dice don Roberto- recuperar la paz social perdida, para que vengan los inversionistas a crear empleos.

QUE SE arreglen las carreteras, que se haga lo de la Presa Milpillas y ya con esto es un gran paso para que regrese el Turismo, vengan las inversiones y haya empleos: un segundo piso al bulevar no resuelve ningún problema, que don David gobierne como lo prometió, con cuatro ejes tractores: Campo, Minería, Industrialización y Turismo.

QUE TAMBIÉN recuerde Zacatecas -como lo él lo dijo en su momento-, tiene buen cielo, buen suelo y buen subsuelo, pero lo más importante es la capacidad, el talento y el empuje que tiene la gente de los 58 municipios para trabajar y mantenerse en pie de lucha todos los días a fi n de llevar bienestar a sus familias.

-PERO ESO ya se le olvidó al Maldito Perro Asesino, con sus desplantes ya nos mató hasta la ilusión.

YA EL Osvaldo Ávila Tizcareño le reclam ó que en sus casi tres años de gobierno no lo ha querido recibir, para entregarle un pliego petitorio.

TAMBIÉN el Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, le pidió .

menos grilla y más política; menos confrontación y más coordinación., esto se lo dijo en un foro, porque tampoco lo ha querido recibir: está encerrado en una burbuja. mientras a Zacatecas se lo lleva la chingada, no se vale.

-POR SUPUESTO, no se vale, pero a David le pasó lo que dice el Presidente AMLO: el poder lo volvió loco.-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.