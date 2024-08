El Segundo Piso no lo Necesitamos Para Mañana, sí Para el Futuro: DMA

“Por eso hay que Adelantarnos”, Dice el Gobernador

Por Miguel Alvarado Valle

En respuesta al fuerte repudio que ha generado el proyecto de construcción de un segundo piso en el bulevar de Zacatecas, el gobernador del estado David Monreal Avila, enfatizó la necesidad de modernizar las vialidades para evitar problemas futuros de movilidad.

Hasta hoy el gobernador David Monreal resaltó la importancia de socializar el proyecto y promover un debate abierto entre la ciudadanía, recordando que, en otros estados del país, obras similares han sido fundamentales para mejorar la infraestructura vial.

Destacó que durante una reunión con otros mandatarios, incluidos los de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila, abordaron diversas estrategias de modernización vial.

Apuntó que en al menos de cuatro de estos estados, están planteando proyectos de viaductos elevados e incluso en uno de estos estados (no dijo en cual) ya está en marcha. En este sentido, señaló que la necesidad de modernizar las vialidades es un tema recurrente en el país, especialmente en ciudades con un crecimiento acelerado.

“Si me preguntan ‘¿es tal la urgencia de mañana?’ ¡No!, nosotros lo estamos visua- lizando para que no nos toque lo que está viviendo Nuevo León o Jalisco, que frente a la crisis ya de movilidad, se vieron en esta necesidad de manera abrupta. Por fortuna no tenemos esa condición pero si tenemos necesidad de ir a la modernización”.

De acuerdo con el mandatario, indicó que el programa MOVI contempla tres acciones importantes; el segundo piso, el circuito periférico y el PlataBus, como medidas para mejorar la movilidad en la región.

Asimismo invitó a la ciudadanía a participar activamente en el debate sobre el segundo piso, afirmando que es esencial que todas las voces sean escuchadas.

Reconoció que, aunque las grandes obras de infraestructura suelen generar incomodidad y oposición, su propósito es el bienestar a largo plazo de la sociedad y el desarrollo de la ciudad.

Finalmente expresó que a pesar de las críticas y la resistencia que ha encontrado el proyecto, aseguró que no se tomará ninguna decisión sin antes realizar todos los estudios de viabilidad necesarios y permisos.