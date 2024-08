“En Zacatecas no hay Oportunidades Para la Juventud, por eso se va a Otros Lares”

La Migración va en Ascenso: Efraín Arteaga

Por Nallely de León Montellano

El activista zacatecano Efraín Arteaga Domínguez, lamentó que la migración en el estado sigue siendo protagonizada pr incipalmente por las juventudes recién egresadas de diferentes l icenciaturas, pues van en busca de oportunidades laborales que no se están dado en Zacatecas.

Sin embargo, resal tó que jóvenes con l icenciatura o posgrado siguen siendo minor ía en comparación de quienes apenas terminaron la primaria o secundaria; esto debido a que el contexto de su hogar se l leva el mi smo pat rón de migración desde temprano edad.

En este sent ido, el act ivista rei teró que en Zacatecas prevalece una economía primaria la cual no es funcional para conservar a las juventudes en sus hogares, pues no abre la puerta a nuevas opor tunidades pr incipal – mente en el campo laboral .

Expresó que el gobierno aún no comprenden la mágnitud de esta problemática, lo cual lamentó dado que el sector joven está quedando a un lado ante posibles estrategias y politicas públ icas que impulsen el desarrol lo económico de este sector de la población.

Asimismo, cr i t icó que la ent idad sigue siendo una de las que alberga más fuerzas de t rabajo mal pagadas en el país, por lo que considera de impor tancia er radicar a los gobiernos que visual izarse mediocres en los hechos, ante la población y que no piensen únicamente en l lenarse los bol s i l los con presupues to públ ico.

“Los gobiernos que hemos tenido en los úl t imos 20 o 30 años no han buscado ni siquiera una renegociación del pacto federal , de tal manera que la r iqueza que sale de nuest ro estado se vea compensada con una mejor dist r ibución de los recursos del erario públ ico federal .

Es decir, debería proporcionar a Zacatecas una cant idad de fondos federales mucho mayor, el gobierno del es tado no cumple con sus aportaciones presupuestales, Concluyó.